8 ngân hàng vừa tăng lãi suất tiết kiệm

OCB nâng lãi suất huy động cao nhất lên 7,1%/năm

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) vừa áp dụng biểu lãi suất huy động mới từ ngày 16/12 với việc chỉnh tăng lãi suất tại hầu hết các kỳ hạn từ 1 tháng trở lên. Đây là đợt tăng lãi suất huy động lần thứ hai trong tháng 12 của OCB. Đợt điều chỉnh gần nhất mới được thực hiện vào ngày 9/12.

Ở kênh gửi tiết kiệm tại quầy, lĩnh lãi cuối kỳ, OCB điều chỉnh tăng kỳ hạn 1 tháng từ 4,40%/năm lên 4,75%/năm; kỳ hạn 2 tháng từ 4,50%/năm lên 4,75%/năm; kỳ hạn 3–5 tháng đồng loạt tăng từ vùng 4,60%–4,75%/năm lên 4,75%/năm.

Các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên ghi nhận mức điều chỉnh mạnh hơn: 6–11 tháng tăng từ 5,70%/năm lên 6,20%/năm, tương đương mức tăng khoảng 0,5 điểm %. Kỳ hạn 12 tháng được nâng từ 5,80%/năm lên 6,30%/năm, trong khi các kỳ hạn dài tiếp tục được OCB đẩy lên mặt bằng mới, với 18 tháng đạt 6,50%/năm, 24 tháng lên 6,70%/năm và 36 tháng chạm 6,90%/năm.

Song song với kênh tại quầy, lãi suất tiết kiệm trực tuyến cũng được OCB điều chỉnh tăng rõ rệt. Theo biểu lãi suất mới dành cho khoản tiền gửi dưới 100 triệu đồng, kỳ hạn 1 tháng tăng từ 4,40%/năm lên 4,75%/năm; các kỳ hạn 2–5 tháng đồng loạt được niêm yết ở 4,75%/năm, cao hơn đáng kể so với mặt bằng trước đó. Kỳ hạn 6–11 tháng tăng từ 5,70%/năm lên 6,20%/năm, còn 12 tháng nâng từ 5,80%/năm lên 6,30%/năm.

Ở các kỳ hạn dài, lãi suất hiện đạt 6,50%/năm với 18 tháng, 6,60%–6,70%/năm với 21–24 tháng và lên tới 6,90%/năm với kỳ hạn 36 tháng.

Với số tiền trên 500 triệu đồng, mức lãi suất cao nhất lên tới 7,1%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 36 tháng.

LPBank tăng lãi suất huy động toàn bộ kỳ hạn từ 1 đến 60 tháng

Theo biểu lãi suất huy động trực tuyến mới nhất áp dụng cho khách hàng cá nhân lĩnh lãi cuối kỳ, LPBank đã điều chỉnh tăng mạnh lãi suất ở tất cả các kỳ hạn gửi.

Cụ thể, lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng được LPBank nâng thêm 0,6%/năm, lên lần lượt 4,5%/năm và 4,6%/năm. Ở nhóm kỳ hạn 3–5 tháng, lãi suất tăng 0,55%/năm, lên mức tối đa được phép 4,75%/năm – đưa LPBank trở thành một trong số các ngân hàng niêm yết mức lãi suất cao nhất ở nhóm kỳ hạn ngắn này.

Với các kỳ hạn trung hạn từ 6 đến 11 tháng, LPBank tăng thêm 0,5%/năm, đưa lãi suất tiền gửi trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ lên 6,1%/năm. Mức này giúp LPBank gia nhập nhóm ngân hàng niêm yết lãi suất trên 6%/năm cho tiền gửi dưới 12 tháng.

Ở các kỳ hạn dài hơn, từ 13 đến 60 tháng, lãi suất tiết kiệm trực tuyến được LPBank điều chỉnh tăng 0,55%/năm, lên mức 6,2%/năm. Đây cũng là mức lãi suất huy động cao nhất hiện được ngân hàng này áp dụng.

ABBank tăng mạnh lãi suất ở các kỳ hạn dài

ABBank cũng chỉ điều chỉnh lãi suất huy động ở nhóm kỳ hạn dài. Theo đó, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 36 tháng, 48 tháng và 60 tháng được ABBank tăng mạnh thêm 0,8%/năm, áp dụng cho cả hình thức gửi trực tuyến và gửi tại quầy.

Sau điều chỉnh, lãi suất tiền gửi trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ ở các kỳ hạn 36–60 tháng của ABBank đạt 6,1%/năm, trong khi lãi suất tại quầy cùng kỳ hạn là 6%/năm. Đây hiện là mức lãi suất cao nhất trong biểu lãi suất huy động của ngân hàng này.

Trong khi đó, ABBank giữ nguyên lãi suất tiền gửi ở các kỳ hạn từ 1 đến 24 tháng. Theo biểu niêm yết hiện hành, lãi suất tiền gửi trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ tại ABBank đang ở mức 3,1%/năm cho kỳ hạn 1 tháng; 3,3%/năm kỳ hạn 2 tháng; 3,8%/năm cho các kỳ hạn 3–5 tháng; 5,3%/năm kỳ hạn 6 tháng; 5,4%/năm cho các kỳ hạn 7–11 tháng; 5,6%/năm kỳ hạn 12 tháng; 5,4%/năm cho các kỳ hạn 13–18 tháng và 5,3%/năm với kỳ hạn 24 tháng

BaoViet Bank tăng lãi suất các kỳ hạn 6 - 36 tháng

BaoViet Bank cũng vừa điều chỉnh tăng lãi suất huy động đối với các kỳ hạn từ 6 đến 36 tháng, với mức tăng đồng loạt 0,2%/năm.

Theo biểu lãi suất tiết kiệm trực tuyến mới nhất dành cho khách hàng cá nhân lĩnh lãi cuối kỳ, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 6 tháng của BaoViet Bank đã tăng lên 5,85%/năm; kỳ hạn 7–8 tháng ở mức 5,65%/năm; các kỳ hạn 9–11 tháng được niêm yết 5,7%/năm.

Đáng chú ý, lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng đã chính thức chạm mốc 6%/năm. Với các kỳ hạn dài hơn, từ 13 đến 36 tháng, BaoViet Bank niêm yết lãi suất 6,1%/năm – cũng là mức lãi suất huy động cao nhất của ngân hàng này hiện nay.

Ở chiều ngược lại, BaoViet Bank giữ nguyên lãi suất tiền gửi ở các kỳ hạn ngắn. Cụ thể, lãi suất kỳ hạn 1–2 tháng duy trì ở mức 4,5%/năm, trong khi các kỳ hạn 3–5 tháng tiếp tục được áp dụng mức 4,65%/năm.

Agribank, Vietcombank, VietinBank và BIDV đồng loạt tăng lãi suất tiết kiệm ở tất cả kỳ hạn

Sáng ngày 16/12, bốn ngân hàng thương mại nhà nước gồm Agribank, Vietcombank, VietinBank và BIDV đã đồng loạt điều chỉnh tăng lãi suất tiết kiệm tại quầy ở tất cả kỳ hạn.

Với kỳ hạn 1 tháng, Agribank nâng lãi suất từ 2,1%/năm lên 2,4%/năm. Trong khi đó, Vietcombank, VietinBank và BIDV cùng tăng từ mức 1,6%/năm lên 2,1%/năm.

Tương tự, tại kỳ hạn 3 tháng, Agribank điều chỉnh tăng từ 2,4%/năm lên 2,7%/năm. Vietcombank, VietinBank và BIDV đồng loạt nâng lãi suất từ 1,9%/năm lên 2,4%/năm. Mức tăng dao động 0,3 - 0,5%/năm.

Ở kỳ hạn 6 tháng, Agribank nâng lãi suất từ 3,5%/năm lên 3,8%/năm; Vietcombank tăng từ 2,9%/năm lên 3,5%/năm; VietinBank và BIDV cùng điều chỉnh từ 3%/năm lên 3,5%/năm.

Diễn biến tương tự cũng xuất hiện tại kỳ hạn 9 tháng, khi cả bốn ngân hàng đều đưa lãi suất lên mặt bằng mới, với Agribank ở mức 3,8%/năm và ba ngân hàng còn lại cùng đạt 3,5%/năm.

Ở nhóm kỳ hạn dài, ghi nhận mức tăng dao động trong khoảng 0,5 - 0,6%/năm. Với kỳ hạn 12 tháng, Agribank nâng lãi suất từ 4,7%/năm lên 5,2%/năm. Vietcombank, VietinBank và BIDV cũng đồng loạt tăng từ vùng 4,6 – 4,7%/năm lên cùng mức 5,2%/năm.

Xu hướng này tiếp tục được duy trì ở kỳ hạn 24 tháng. Agribank tăng lãi suất từ 4,8%/năm lên 5,3%/năm, trong khi Vietcombank, VietinBank và BIDV cùng điều chỉnh từ 4,7 – 4,8%/năm lên 5,3%/năm.