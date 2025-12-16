Một ngân hàng áp dụng lãi suất tiết kiệm 7,3%/năm cho kỳ hạn 6 tháng với số tiền chỉ từ 50 triệu đồng

Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank) mới đây thông triển khai chương trình ưu đãi "Tri ân Quân đội – Lãi suất vượt trội" dành tặng khách hàng mức lãi suất cộng thêm lên đến 1%/năm khi gửi tiết kiệm.

Chương trình áp dụng đối với khách hàng là Quân nhân, cựu chiến binh, cùng người thân (gia đình, bạn bè,..) và các khách hàng khi gửi từ 50 triệu đồng đối với Tiết kiệm thường lĩnh lãi cuối kỳ và từ 1 tỷ đồng đối với Tiết kiệm Lộc Phát Thịnh Vượng. Thời gian áp dụng là từ ngày 11/12/2025 đến hết ngày 31/12/2025.

Lãi suất đối với từng sản phẩm và kỳ hạn như sau:

Đối với hình thức tiết kiệm thường, lĩnh lãi cuối kỳ tại quầy, LPBank áp dụng hai mức lãi suất khác nhau tùy theo quy mô tiền gửi. Với khoản tiền từ 50 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng, lãi suất kỳ hạn 3 tháng đạt 4,65%/năm, tăng lên 7,20%/năm ở kỳ hạn 6 tháng. Sang kỳ hạn 9 tháng, lãi suất được niêm yết ở mức 7,25%/năm và đạt 7,30%/năm với kỳ hạn 12 tháng.

Trong khi đó, với các khoản tiền gửi từ 500 triệu đồng trở lên, LPBank dành mức lãi suất nhỉnh hơn. Cụ thể, kỳ hạn 3 tháng được áp dụng mức 4,75%/năm; kỳ hạn 6 tháng tăng lên 7,30%/năm; kỳ hạn 9 tháng đạt 7,35%/năm. Riêng kỳ hạn 12 tháng, lãi suất được giữ ở mức 7,30%/năm, tương đương với nhóm tiền gửi nhỏ hơn, cho thấy ngân hàng không nới rộng thêm ưu đãi ở kỳ hạn dài nhất đối với sản phẩm gửi tại quầy thông thường.

Đáng chú ý, Tiết kiệm Lộc Phát Thịnh Vượng – sản phẩm dành cho khách hàng gửi từ 1 tỷ đồng trở lên – tiếp tục là lựa chọn có lãi suất cao nhất trong biểu niêm yết của LPBank. Ở kỳ hạn 6 tháng, lãi suất đạt 7,50%/năm, cao hơn rõ rệt so với tiết kiệm thường. Với kỳ hạn 12 tháng, mức lãi suất được đẩy lên 7,55%/năm, trở thành mức cao nhất trong toàn bộ các sản phẩm đang được LPBank áp dụng, phản ánh định hướng thu hút nguồn vốn lớn, ổn định trong trung và dài hạn.

Song song với giao dịch tại quầy, LPBank cũng duy trì mức lãi suất cạnh tranh cho tiết kiệm online, áp dụng với khoản tiền gửi từ 50 triệu đồng trở lên. Theo đó, kỳ hạn 3 tháng được hưởng lãi suất 4,75%/năm, ngang bằng với mức cao nhất của gửi tại quầy. Ở kỳ hạn 6 tháng, lãi suất online đạt 7,30%/năm; kỳ hạn 9 tháng là 7,35%/năm; và kỳ hạn 12 tháng được nâng lên 7,40%/năm, cao hơn gửi tại quầy thông thường nhưng vẫn thấp hơn sản phẩm Lộc Phát Thịnh Vượng.



