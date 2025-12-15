Giá USD tự do giảm rất mạnh

Ngày 15-12, tỉ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 25.144 đồng/USD, giảm 4 đồng so với cuối tuần, duy trì xu hướng đi xuống từ đầu tháng tới nay.

Giá USD ở các ngân hàng thương mại như Vietcombank, BIDV, Agribank giao dịch quanh 26.121 đồng/USD mua vào, 26.401 đồng/USD bán ra, giảm 4 đồng so với cuối tuần.

Trong khi đó, giá USD tự do sáng nay được một số điểm giao dịch ở TP HCM thông báo mua vào 27.242 đồng/USD, bán ra 27.372 đồng/USD, giảm khoảng 10 đồng so với cuối tuần.

Nếu tính từ đầu tháng 12 tới nay, giá USD tự do đã mất hơn 300 đồng. Còn nếu so với vùng đỉnh 28.000 đồng hồi giữa tháng 11 vừa qua, giá USD tự do đã giảm khoảng 600 đồng.

Giá USD tự do giảm khoảng 2,5% từ vùng đỉnh lập hồi giữa tháng 11

Tỉ giá tại Việt Nam giảm bớt sức ép trong bối cảnh đồng USD quốc tế duy trì ở mức thấp. Chỉ số USD (DXY) sáng nay trên thị trường quốc tế được giao dịch ở mức 98,37 điểm – mức thấp nhất trong khoảng 2 tháng qua. Đồng USD suy yếu sau khi Cục dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cắt giảm lãi suất lần thứ 3 trong năm nay, thêm 0,25 điểm % tại cuộc họp chính sách tuần rồi. Hiện lãi suất cơ bản của Mỹ về quanh 3,5% - 3,75%, mức thấp nhất kể từ tháng 11-2022.

Hiện tỉ giá USD/VND đã giảm khoảng 0,3% so với đỉnh, thu hẹp mức tăng từ đầu năm còn khoảng 3,5%, trong khi tỉ giá trên thị trường tự do mất tới 2,5% từ đỉnh.

Theo các chuyên gia của Công ty chứng khoán MBS, với dự báo đồng USD suy yếu, nguồn cung USD tại Việt Nam sẽ dồi dào hơn vào cuối năm nhờ xuất khẩu và kiều hối, giúp giảm áp lực tỉ giá.

Các chuyên gia của Công ty chứng khoán Maybank cũng cho rằng việc FED cắt giảm lãi suất về mức thấp hơn và tiếp tục xu hướng nới lỏng chính sách tiền tệ sẽ giúp thu hẹp chênh lệch lãi suất USD-VND. Từ đó giảm áp lực lên tỉ giá tại Việt Nam và tạo điều kiện thuận lợi để Ngân hàng Nhà nước củng cố lại dự trữ ngoại hối, có thêm dư địa trong điều hành lãi suất.