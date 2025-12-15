Giá vàng miếng, vàng nhẫn sáng 15/12

Ghi nhận đầu sáng nay (15/12), giá vàng trong nước không thay đổi so với mức đóng cửa tuần trước. Trong tuần trước, giá vàng miếng trong nước tăng 2,1 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn tăng 1,5 - 1,8 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng miếng, Công ty SJC, PNJ, DOJI và Bảo Tín Minh Châu hiện mua - bán ở mức 154,3- 156,3 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Mạnh Hải tiếp tục chào mua cao hơn, giao dịch ở mức 154,4 - 156,3 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, giá mua - bán tại Công ty SJC niêm yết ở mức 151,1 – 153,6 triệu đồng/lượng. Công ty PNJ và DOJI niêm yết giá mua - bán ở mức 151,5 – 154,5 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải mua - bán tại 152,3 - 155,3 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch giá mua - bán vàng miếng tiếp tục duy trì khoảng 2 triệu đồng/lượng trong khi vàng nhẫn chênh 2,5 - 3 triệu đồng/lượng. Hiện, giá vàng trong nước cao hơn khoảng 19 triệu đồng/lượng so với thế giới.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới đóng cửa tuần trước ở mức 4.299 USD/ounce, tăng 2,4% và đạt mức cao nhất trong bảy tuần. Giá vàng bật tăng khi được hỗ trợ bởi đồng đô la yếu, kỳ vọng về việc Fed tiếp tục cắt giảm lãi suất và nhu cầu trú ẩn an toàn do bất ổn địa chính trị.

Lukman Otunuga, nhà phân tích thị trường cấp cao tại FXTM, cho biết đà tăng giá của vàng vẫn rất mạnh mẽ, với mục tiêu hướng đến các mức cao hơn.

“Một đợt tăng mạnh vượt qua mức 4.300 USD/ounce có thể mở ra cơ hội hướng tới mức 4.400 USD/ounce và cao hơn. Sự suy yếu dưới mức 4.300 USD/ounce có thể kích hoạt đợt bán tháo trở lại mức 4.240 và 4.200 USD/ounce,” ông nói.

“Với việc thị trường dự báo ít nhất hai lần cắt giảm lãi suất của Mỹ vào năm tới, phe mua có một nền tảng vững chắc để dựa vào. Đồng đô la suy yếu trên diện rộng và việc mua vàng của các ngân hàng trung ương có thể thúc đẩy đà tăng trưởng kéo dài đến tận năm 2026.”, Lukman Otunuga cho hay.