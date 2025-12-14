Tuần sau, một ngân hàng lớn chốt quyền trả cổ tức tỷ lệ 44,64%

Ngày 18/12, Ngân hàng TMCP Công thương (Vietinbank, mã: CTG) sẽ chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu trả cổ tức. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 17/12/2025.

Theo đó, Vietinbank triển khai phát hành 2,39 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức. Tỷ lệ thực hiện quyền là 44,64%.

Nguồn vốn thực hiện đến từ lợi nhuận còn lại của các năm 2021, 2022 và phần lợi nhuận tích lũy giai đoạn 2009-2016. Đây là phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua và được HĐQT VietinBank phê duyệt trước khi trình cơ quan quản lý. Sau phát hành, vốn điều lệ VietinBank dự kiến sẽ tăng từ gần 53.700 tỷ đồng lên gần 77.670 tỷ đồng.

Theo VietinBank vốn điều lệ là cơ sở để xác định giới hạn đầu tư tài sản cố định, đầu tư góp vốn, cơ sở xác định giới hạn cấp tín dụng. Do đó, việc tăng vốn điều lệ là điều kiện tiên quyết để đáp ứng nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh thông qua việc tăng giới hạn cấp tín dụng, giới hạn đầu tư.

Từ đó tăng cường khả năng cung ứng vốn tín dụng cho nền kinh tế, góp phần thúc đấy tăng trưởng của nền kinh tế cũng như đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện các mục tiêu kinh tế vĩ mô như định hướng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.

Ngân hàng cho biết vốn điều lệ tăng thêm dự kiến sẽ được dùng toàn bộ để phục vụ kinh doanh, được phân bổ vào các lĩnh vực hoạt động của VietinBank với cơ cấu hợp lý trên nguyên tắc đảm bảo an toàn, hiệu quả và mang lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông. Cụ thể, vốn tăng thêm được sử dụng cho một số lĩnh vực như đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ, phát triển dịch vụ; mở rộng hoạt động tín dụng, hoạt động đầu tư và các hoạt động kinh doanh khác của VietinBank.

Trước đó, ngày 17/11/2025, VietinBank đã chi ra hơn 2.400 tỷ đồng để thanh toán cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 4,5%, tương ứng mỗi cổ phiếu được nhận 450 đồng.

Chốt phiên giao dịch ngày 12/12, giá cổ phiếu CTG của VietinBank đứng ở mức 49.500 đồng/cp, giảm 3,9% trong tuần qua.



