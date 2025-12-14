NHNN bổ nhiệm lãnh đạo Cục An toàn hệ thống các tổ chức tín dụng

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ngày 12/12, tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Thống đốc NHNN về công tác cán bộ.

Tại Hội nghị, Phó Thống đốc Thường trực Đoàn Thái Sơn đã trao Quyết định bổ nhiệm ông Đỗ Hoàng Anh và bà Trần Thị Hòa giữ chức Phó Cục trưởng Cục An toàn hệ thống các tổ chức tín dụng.

Phó Thống đốc Thường trực NHNN Đoàn Thái Sơn cho biết, việc bổ sung thêm hai Phó Cục trưởng là vô cùng ý nghĩa đối với tập thể Cục An toàn hệ thống các tổ chức tín dụng, đặc biệt là trong bối cảnh đơn vị đảm nhận khối lượng công việc và nhiều trách nhiệm lớn.

Gần đây, NHNN cũng đã bổ nhiệm một số vị trí lãnh đạo. Ngày 18/11/2025, Thống đốc NHNN Việt Nam đã ký Quyết định bổ nhiệm ông Cao Văn Bình, Chủ tịch Hội đồng quản lý Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam kiêm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc CIC kể từ ngày 19/11/2025.

Ngoài ra, NHNN đã giao bà Vũ Minh Châu, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (HTQT) đảm nhiệm vai trò Quyền Vụ trưởng Vụ HTQT. NHNN cũng bổ nhiệm ông Trần Quang Tiến, Trưởng phòng Phòng Các ngân hàng phát triển quốc tế, giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ HTQT.


Lan Anh

