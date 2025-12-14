Nữ Chủ tịch lừa góp vốn dự án trồng Sâm Ngọc Linh chiếm đoạt hơn 850 tỷ đồng

Lập công ty huy động vốn

Ngày 14/12, được biết, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Phạm Mỹ Hạnh (SN 1980, trú tại phường Yên Hoà) ra trước Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội để xét xử tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", theo quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Bị can Phạm Mỹ Hạnh, bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản có 2.346 hợp đồng, 1.093 nhà đầu tư chưa được tất toán tổng số tiền hơn 850 tỷ đồng. Do đó, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội thông báo để người bị hại trong vụ án được biết kết quả giải quyết. Đề nghị người bị hại theo dõi thêm kết quả giải quyết của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.

Theo cáo trạng, để có tiền sử dụng vào mục đích cá nhân, ngày 14/8/2017, bị can Phạm Mỹ Hạnh thành lập Công ty cổ phần Tập đoàn Mỹ Hạnh (viết tắt là Công ty Mỹ Hạnh) do Hạnh là Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Giám đốc công ty.

Mục đích Hạnh thành lập công ty để sử dụng pháp nhân kêu gọi, huy động vốn của các nhà đầu tư dưới hình thức ký ba loại hợp đồng: Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần; Hợp đồng vay vốn; Hợp đồng trồng cây sâm.

Tại thời điểm bắt đầu huy động tiền, Công ty Mỹ Hạnh không có dự án trồng cây Sâm Ngọc Linh, cũng chưa ký hợp đồng hợp tác với doanh nghiệp nào thực hiện dự án trồng cây Sâm Ngọc Linh.

Bị can Phạm Mỹ Hạnh.

Bắt đầu gian dối, chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư

Tuy nhiên, trong khoảng thời gian từ tháng 8/2020 đến tháng 3/2023, Hạnh đưa ra thông tin gian dối, tổ chức nhiều cuộc hội thảo giới thiệu, quảng bá về việc Công ty Mỹ Hạnh đang triển khai dự án trồng cây Sâm Ngọc Linh tại các tỉnh Kon Tum, Quảng Nam, là thương hiệu Quốc bảo Việt Nam.

Hạnh còn giới thiệu, trồng cây Sâm Ngọc Linh để phục vụ cho người dân sử dụng và xuất khẩu mặt hàng này ra nước ngoài, hoạt động kinh doanh có hiệu quả.

Bị can cam kết những người góp vốn sẽ có lợi nhuận lớn, Công ty Mỹ Hạnh trả lãi cao tùy theo từng hợp đồng khách hàng ký với mức lãi suất chênh lệch từ 2% đến 4% một tháng, tương đương từ 24% đến 48% một năm, tiền lãi suất sẽ được trả hàng tháng cho nhà đầu tư đến khi hết hạn hợp đồng.

Cáo buộc xác định, sau khi ký hợp đồng góp vốn và nhận tiền của các nhà đầu tư, Hạnh dùng thủ đoạn sử dụng một phần tiền đã nhận để ký kết các hợp đồng mua bán, hợp đồng đầu tư với các Công ty TNHH Win - Win, Công ty TNHH Sâm Sâm, Công ty cổ phần Nông sản Trà My được cấp phép trồng sâm Ngọc Linh, nhưng sau đó không thực hiện theo hợp đồng.

Mục đích của Hạnh khi ký hợp đồng với các công ty trên để tạo niềm tin cho các nhà đầu tư rằng, Công ty Mỹ Hạnh đang thực hiện dự án thật. Số tiền còn lại, Hạnh trả hoa hồng cho trung gian giới thiệu, trả tiền gốc và lãi cho các nhà đầu tư và sử dụng vào mục đích cá nhân.

Kết quả điều tra cho thấy, từ tháng 8/2020 đến tháng 3/2023, bị can Phạm Mỹ Hạnh đã ký 3.623 hợp đồng của 1.213 nhà đầu tư, thu tổng số tiền 1.279 tỷ đồng.

Hạnh đã trả tiền gốc cho 814 nhà đầu tư là 441 tỷ đồng, trả tiền lãi cho 1.053 nhà đầu tư là 164 tỷ đồng, kèm theo tặng voucher trị giá 34 tỷ đồng.

Đến nay, Viện Kiểm sát quy kết Phạm Mỹ Hạnh còn chiếm đoạt hơn 850 tỷ đồng của nhiều nhà đầu tư.