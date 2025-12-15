LPBank đạt mốc 5 triệu khách hàng, bước vào giai đoạn tăng tốc bán lẻ 2026

Vừa qua, LPBank tổ chức chương trình "Mốc son vàng – Tri ân khách hàng cá nhân thứ 5 triệu", trao sổ tiết kiệm trị giá 50 triệu đồng cho khách hàng Bùi Đức Doanh. Sự kiện không chỉ ghi dấu cột mốc phát triển của LPBank mà còn là lời tri ân sâu sắc, thể hiện nỗ lực bền bỉ của Ngân hàng trong gần hai thập kỷ kiên định với triết lý phát triển bền vững, luôn hài hòa giữa lợi ích doanh nghiệp và giá trị mang lại cho khách hàng.

Công nghệ làm nền tảng – sản phẩm và dịch vụ nâng tầm trải nghiệm

Nhằm đem lại những trải nghiệm ưu việt nhất cho khách hàng, LPBank liên tục cải tiến hệ thống, ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Việc triển khai hệ thống CoreBanking T24 trong thời gian ngắn kỷ lục 7 tháng đã giúp LPBank nâng chuẩn vận hành, rút ngắn thời gian xử lý và gia tăng an toàn dữ liệu. Tiếp theo đó, LPBank triển khai vận hành tổng đài đa kênh ứng dụng AI, có khả năng nhận diện và xử lý yêu cầu bằng giọng nói, mang lại trải nghiệm nhanh chóng, thuận tiện và mang tính cá nhân hóa cao hơn.

Trên nền tảng hạ tầng công nghệ được nâng cấp, LPBank phát triển nhiều giải pháp tài chính thiết thực dành cho khách hàng. Tính năng Sinh lời Lộc Phát trên ứng dụng ngân hàng số giúp dòng tiền nhàn rỗi sinh lời hằng ngày mà vẫn giữ được tính linh hoạt khi cần sử dụng. Sản phẩm Tiết kiệm Lộc Phát Thịnh Vượng dành cho khách hàng ưu tiên mang đến lãi suất hấp dẫn và giao dịch an toàn, hỗ trợ khách hàng xây dựng chiến lược tích lũy hiệu quả. Đặc biệt, năm 2025 đánh dấu bước tiến khi LPBank ra mắt LPBank Priority, mô hình dịch vụ tài chính dành cho khách hàng cá nhân cao cấp. Không chỉ cung cấp giải pháp quản lý tài sản và tư vấn đầu tư, LPBank Priority chú trọng trải nghiệm cá nhân hóa với đội ngũ PRM (Priority Relationship Manager – chuyên viên quan hệ khách hàng) chuyên biệt, am hiểu tài chính và nghệ thuật chăm sóc khách hàng.

Không gian Private Lounge tại trụ sở Hà Nội cùng các quyền lợi từ thẻ LPBank Visa Signature như phòng chờ sân bay, ưu đãi golf, ẩm thực và nghỉ dưỡng mang đến cho khách hàng trải nghiệm cao cấp trọn vẹn. Sau thời gian triển khai, LPBank Priority đạt kết quả nổi bật với tổng huy động có kỳ hạn bình quân của khách hàng Priority đạt 105,35 nghìn tỷ đồng, chiếm hơn 75% tổng huy động có kỳ hạn bình quân của khách hàng cá nhân tại LPBank. Đồng thời, tổng huy động CASA bình quân của nhóm khách hàng này đạt khoảng 4,5 nghìn tỷ đồng, tương đương 42% tổng huy động CASA của khách hàng cá nhân.

Con người – "hệ điều hành mềm" nâng chuẩn mực dịch vụ LPBank

LPBank luôn xem đội ngũ nhân sự là "hệ điều hành mềm" của chiến lược bán lẻ – nơi giá trị dịch vụ được lan tỏa bằng sự tận tâm, chuyên nghiệp và tinh thần phục vụ. Năm 2025, Ngân hàng triển khai chương trình "Đại sứ Dịch vụ Khách hàng LPBank" – sân chơi thi đua chất lượng dịch vụ đầu tiên dành cho giao dịch viên trên toàn hệ thống. Chương trình không chỉ khuyến khích tinh thần sáng tạo và trách nhiệm trong công việc, mà còn lan tỏa phong thái tận tâm, chuyên nghiệp và chuẩn mực mang dấu ấn LPBank trong từng giao dịch với khách hàng. Song song, đội ngũ PRM được đào tạo nâng cao thông qua chuỗi chương trình "Nghi thức & Tác phong chuyên nghiệp" tổ chức tại Hà Nội và TP.HCM, giúp hoàn thiện kỹ năng tư vấn tài chính, giao tiếp cao cấp và phong thái phục vụ theo tiêu chuẩn quốc tế. Nhờ sự đầu tư đồng bộ vào con người, công nghệ và sản phẩm, LPBank duy trì đà tăng trưởng tích cực. Chín tháng đầu năm 2025, ngân hàng ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 9.612 tỷ đồng, thể hiện năng lực điều hành linh hoạt và vai trò đóng góp quan trọng của mảng bán lẻ.

LPBank nhận giải Dịch vụ khách hàng ưu tiên tiêu biểu tại Diễn đàn Cấp cao Cố vấn tài chính Việt Nam 2025

Cột mốc 5 triệu khách hàng cá nhân, cùng những bước tiến mạnh mẽ trong công nghệ và dịch vụ ưu tiên, góp phần tạo nền tảng vững chắc để LPBank bước vào giai đoạn tăng tốc mới. Từ nền tảng 5 triệu khách hàng, LPBank đang bước vào giai đoạn tăng tốc mới: tái định nghĩa chuẩn mực bán lẻ, đặt mục tiêu dẫn đầu ở phân khúc ưu tiên và vươn lên nhóm ngân hàng năng động nhất thị trường.