Một ngân hàng vừa tăng lãi suất tiết kiệm lên tới 8,3%/năm, số tiền gửi chỉ từ 100 triệu đồng

15-12-2025 - 10:45 AM | Tài chính - ngân hàng

Với số tiền gửi tối thiểu 100 triệu đồng, nhà băng này trả lãi tiết kiệm lên tới 8,3%/năm, áp dụng cho kỳ hạn 12 tháng.

Ngân hàng PVCombank vừa điều chỉnh tăng mạnh lãi suất tiền gửi tại tất cả các kỳ hạn. Biểu lãi suất tiết kiệm chính thức được áp dụng từ ngày 12/12/2025.

Theo biểu lãi suất tiết kiệm trực tuyến lĩnh lãi cuối kỳ dành cho khách hàng cá nhân vừa được PVCombank cập nhật, lãi suất kỳ hạn ngắn từ 1–5 tháng đồng loạt được nâng lên 4,75%/năm. So với trước đó, lãi suất kỳ hạn 1 tháng tăng tới 0,8 điểm %, kỳ hạn 2 tháng tăng 0,7 điểm %, kỳ hạn 3 tháng tăng 0,65 điểm %, kỳ hạn 4 tháng tăng 0,55 điểm % và kỳ hạn 5 tháng tăng 0,45 điểm %.

Ở nhóm kỳ hạn trung bình, lãi suất tiền gửi trực tuyến từ 6–11 tháng cũng được điều chỉnh tăng thêm 0,6 điểm %, lên mức 5,8%/năm.

Đáng chú ý, lãi suất huy động các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên tại PVCombank đã chính thức vượt mốc 6%/năm sau khi đồng loạt tăng thêm 0,5 điểm %. Cụ thể, lãi suất kỳ hạn 12 tháng và 13 tháng lần lượt đạt 6,1%/năm và 6,3%/năm; trong khi kỳ hạn 15–36 tháng được niêm yết ở mức 6,8%/năm – cao nhất trong biểu lãi suất công bố hiện nay của các ngân hàng.

Không dừng lại ở đó, PVCombank còn triển khai chương trình ưu đãi cộng thêm lãi suất lên tới 1,5%/năm dành cho khách hàng gửi tiết kiệm trực tuyến vào các ngày thứ Sáu trong tháng 12. Theo đó, khách hàng cá nhân mở mới khoản tiền gửi online trên nền tảng PVConnect, với kỳ hạn từ 12 tháng trở lên và số tiền gửi tối thiểu 100 triệu đồng, sẽ được hưởng mức lãi suất cộng thêm này.

Như vậy, nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện, lãi suất thực nhận của khách hàng có thể lên tới 7,6%/năm với kỳ hạn 12 tháng, 7,8%/năm với kỳ hạn 13 tháng và đặc biệt đạt mức 8,3%/năm đối với các khoản tiền gửi kỳ hạn 15–36 tháng – mức cao nhất trên thị trường trong hơn 2 năm trở lại đây.

Một ngân hàng vừa tăng lãi suất tiết kiệm lên tới 8,3%/năm, số tiền gửi chỉ từ 100 triệu đồng - Ảnh 1.

Một ngân hàng vừa tăng lãi suất tiết kiệm lên tới 8,3%/năm, số tiền gửi chỉ từ 100 triệu đồng - Ảnh 2.

Biểu lãi suất tiết kiệm online dành cho khách hàng cá nhân tại PVCombank.

Song song với kênh online, PVCombank cũng điều chỉnh tăng lãi suất tiền gửi tại quầy với mức tăng tương tự. Đáng chú ý, ngân hàng này vẫn duy trì mức lãi suất lên tới 9%/năm cho khách hàng gửi từ 2.000 tỷ đồng trở lên, kỳ hạn 12–13 tháng, theo sản phẩm Tiền gửi Đại Chúng.

Một ngân hàng vừa tăng lãi suất tiết kiệm lên tới 8,3%/năm, số tiền gửi chỉ từ 100 triệu đồng - Ảnh 3.

Một ngân hàng vừa tăng lãi suất tiết kiệm lên tới 8,3%/năm, số tiền gửi chỉ từ 100 triệu đồng - Ảnh 4.

Biểu lãi suất tiết kiệm PVcombank tại quầy sau điều chỉnh.

Đức Anh

An ninh tiền tệ

