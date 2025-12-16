Vụ trưởng Vụ tín dụng: NHNN sẽ tăng cường giải pháp tín dụng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đạt mục tiêu hai con số

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 với chủ đề "Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2026 – 2030" diễn ra sáng ngày 16/12, bà Hà Thu Giang, Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế nhấn mạnh, bám sát các chủ trương, định hướng, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai đồng bộ các giải pháp về tiền tệ và tín dụng nhằm thực hiện đồng thời các mục tiêu vừa kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an toàn hệ thống, vừa hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững.

"Trong đó, các giải pháp tín dụng, tín dụng theo ngành, lĩnh vực được triển khai quyết liệt, góp phần tăng tiếp cận vốn tín dụng và phù hợp hơn với khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế", bà Hà Thu Giang khẳng định.

Bà Hà Thu Giang - Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế NHNN

Vụ trưởng Vụ Tín dụng cho biết, đến ngày 27/11/2025, dư nợ tín dụng đạt trên 18,2 triệu tỷ đồng, tăng 16,56% so với cuối năm 2024. Cơ cấu tín dụng chuyển dịch phù hợp với cơ cấu các ngành kinh tế. Tín dụng hướng vào lĩnh vực ưu tiên, trong đó một số lĩnh vực chiếm tỷ trọng lớn như lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn (chiếm khoảng 23%) và doanh nghiệp nhỏ và vừa (chiếm khoảng 19%); tín dụng đối với lĩnh vực doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ có tốc độ tăng trưởng cao, bình quân giai đoạn vừa qua tăng lần lượt là 17,51% và 19,91%).

Tuy nhiên, bà Hà Thu Giang cũng thẳng thắn chỉ ra rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động tín dụng ngân hàng đang đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Áp lực cung ứng vốn cho nền kinh tế tiếp tục ở mức cao trong bối cảnh thị trường tài chính phát triển chưa cân xứng, trong khi thị trường trái phiếu doanh nghiệp và thị trường chứng khoán còn gặp nhiều khó khăn, chưa phát huy đầy đủ vai trò là kênh cung ứng vốn trung và dài hạn chủ yếu cho nền kinh tế.

Theo bà Giang, nhu cầu vốn trung và dài hạn cho các dự án, công trình trọng điểm quốc gia là rất lớn tạo áp lực không nhỏ đối với các tổ chức tín dụng trong việc cân đối nguồn vốn và quản trị rủi ro kỳ hạn, nhất là khi nguồn vốn cho vay chủ yếu vẫn là tiền gửi có kỳ hạn ngắn, hiện chiếm khoảng 80% tổng tiền gửi của hệ thống. Bên cạnh đó, một số chương trình tín dụng theo ngành, lĩnh vực còn gặp khó khăn trong quá trình triển khai, điển hình như Chương trình cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ theo Nghị quyết 33/NQ-CP của Chính phủ, do nguồn cung nhà ở xã hội còn hạn chế.

Trước bối cảnh đó, để góp phần hỗ trợ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đạt mục tiêu "hai con số" trong giai đoạn 2026-2030, bà Hà Thu Giang cho biết, NHNN sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai các giải pháp tín dụng bám sát chủ trương, định hướng, chỉ đạo của Đảng, Quốc hội và Chính phủ. Trọng tâm là tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, cơ chế, chính sách về hoạt động tín dụng ngân hàng; tích cực tổ chức triển khai các nghị quyết, chủ trương lớn của Đảng về phát triển nông nghiệp, khoa học công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế tư nhân, y tế, giáo dục, năng lượng.

Đáng chú ý, NHNN là đầu mối phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định về hỗ trợ lãi suất 2%/năm cho các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh vay vốn để thực hiện các dự án xanh, tuần hoàn và áp dụng khung tiêu chuẩn môi trường, xã hội, quản trị (ESG); Cùng với đó, điều hành tín dụng sẽ tiếp tục được thực hiện linh hoạt, phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô và khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế, hướng dòng vốn vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, cũng như các dự án, công trình trọng điểm, khả thi.

Song song với việc tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ, các chương trình tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ tiếp tục được đẩy mạnh, trong đó có chương trình tín dụng đối với lĩnh vực nông, lâm, thủy sản; chương trình cho vay liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm lúa gạo chất lượng cao, phát thải thấp vùng đồng bằng sông Cửu Long; chương trình cho vay nhà ở xã hội; chương trình tín dụng đầu tư hạ tầng điện, giao thông và công nghệ chiến lược. Đồng thời, chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp tiếp tục được triển khai sâu rộng nhằm tăng cường đối thoại, tháo gỡ khó khăn và nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng; Tiếp tục triển khai Kế hoạch hành động của ngành ngân hàng thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, hướng tới tín dụng xanh vì sự phát triển kinh tế toàn diện, bền vững...

Bên cạnh các giải pháp về phía ngành Ngân hàng, bà Giang bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của các Ban, Bộ, Ngành đối với hoạt động tín dụng ngân hàng và có các giải pháp, tham mưu cấp có thẩm quyền các giải pháp phát triển thị trường vốn, trái phiếu doanh nghiệp, tạo kênh dẫn vốn trung, dài hạn hiệu quả cho nền kinh tế, giảm áp lực cho hệ thống ngân hàng; đồng thời, xây dựng, hoàn thiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch; tiếp tục thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ các nút thắt trong đầu tư, kinh doanh để tăng khả năng hấp thụ vốn tín dụng của nền kinh tế, tạo điều kiện cho các TCTD có định hướng đầu tư tín dụng phù hợp.