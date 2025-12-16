Một ngân hàng bắt đầu triển khai phát hành gần 750 triệu cổ phiếu, dự kiến lọt Top4 nhà băng tư nhân có vốn điều lệ lớn nhất

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) vừa công bố quyết nghị của Hội đồng Quản trị (HĐQT) về việc triển khai phương án chào bán/phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2025.

Theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, SHB dự kiến tăng vốn điều lệ thêm gần 7.500 tỷ đồng thông qua ba phương án bao gồm: phát hành hơn 459 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; chào bán 200 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chuyên nghiệp và hơn 90 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).

Cụ thể, SHB dự kiến chào bán 200 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 4,35% số cổ phiếu đang lưu hành cho nhà đầu tư chuyên nghiệp. Giá chào bán được xác định là bình quân giá đóng cửa của cổ phiếu SHB trong 10 phiên giao dịch liên tiếp liền kề trước ngày HĐQT ban hành nghị quyết triển khai phương án chào bán.

SHB dự kiến triển khai phát hành 459,4 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiệu hữu với tỷ lệ thực hiện quyền 100:10 (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được mua thêm 10 cổ phiếu mới). Giá chào bán là 12.500 đồng/cổ phiếu.

Ngoài ra, ngân hàng sẽ phát hành 90,6 triệu cổ phiếu ESOP cho người lao động SHB với giá 10.000 đồng/cp. Cổ phiếu ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 18 tháng. Số tiền thu được dự kiến 906 tỷ đồng sẽ được sử dụng cho hoạt động tín dụng nhằm đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế.

Sau khi hoàn tất cả ba phương án trên, vốn điều lệ SHB tăng từ 45.942 tỷ đồng lên 53.442 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ tăng 16,32%, dự kiến vươn lên TOP 4 ngân hàng cổ phần về vốn điều lệ.

Với nguồn vốn tăng thêm từ đợt phát hành này, SHB cho biết sẽ mở rộng quy mô cho vay, đầu tư cơ sở vật chất, vào các dự án chiến lược của Ngân hàng, hiện đại hóa công nghệ thông tin, đẩy mạnh phát triển ngân hàng số nhằm chuyển đổi mạnh mẽ và toàn diện để bứt phá dẫn đầu. Thông qua đó, SHB sẽ nâng cao năng lực tài chính và năng lực cạnh tranh, đáp ứng tốt hơn các tiêu chí an toàn trong hoạt động ngân hàng nhằm thích ứng với những biến động của thị trường, tuân thủ theo các tiêu chuẩn quốc tế.

Trước đó, SHB đã phát hành hơn 528 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 theo tỷ lệ 13% trong quý 3/2025.