Sáng 16/12: Giá vàng SJC, vàng nhẫn trơn quay đầu giảm mạnh 1 triệu đồng/lượng

Sáng 16/12, giá vàng SJC quay đầu giảm sau khi tăng khá mạnh ngày hôm qua. Hiện giá vàng miếng SJC trên thị trường phổ biến ở mức 154,2 – 156,2 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng giảm 1 triệu đồng/lượng so với hôm qua. Hiện Công ty SJC niêm yết vàng nhẫn trơn ở mức 150,6 – 153,4 triệu đồng/lượng. trong khi đó, DOJI áp dụng mức giá 151,8 – 154,8 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu cũng giảm 1 triệu đồng/lượng xuống 151,8 – 154,8 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay hiện ở mức 4.312 USD/ounce. Kim loại quý sau khi tăng lên 4.350 USD/ounce trong ngày hôm qua đã quay đầu giảm. Có thời điểm, giá vàng giao ngay xuống dưới 4.300 USD/ounce.

Theo Kitco News, giá vàng gần như đi ngang trong phiên giao dịch giữa trưa tại Mỹ ngày thứ Hai, khi mức tăng mạnh đầu phiên đã bị thu hẹp do hoạt động chốt lời và việc đóng các vị thế mua (long) yếu từ nhóm nhà giao dịch hợp đồng tương lai ngắn hạn.

Một số thông tin cho biết các cuộc đàm phán hòa bình liên quan đến xung đột Nga – Ukraine có thể đang đạt thêm tiến triển, qua đó làm giảm tâm lý né tránh rủi ro trên thị trường nói chung và gây áp lực lên giá vàng. Một số nguồn tin cho hay các cuộc đàm phán diễn ra tại Berlin trong ngày hôm nay đã ghi nhận những bước tiến nhất định.

Một ngân hàng lớn mới đây cho biết vẫn duy trì tỷ trọng phân bổ tối đa và khuyến nghị nhà đầu tư mua vào kim loại quý khi giá điều chỉnh giảm.Trước thềm năm mới, các chuyên gia phân tích thị trường tại Société Générale cho biết họ giữ nguyên tỷ trọng 10% phân bổ vào vàng trong danh mục đa tài sản. Ngân hàng Pháp này duy trì mức phân bổ vàng ổn định trong bối cảnh giảm tỷ trọng tiếp xúc với trái phiếu Mỹ liên kết lạm phát (TIPS) về 0, đồng thời cắt một nửa tỷ trọng nắm giữ trái phiếu doanh nghiệp xuống còn 5%.

"Trong một năm mà thu nhập cố định gặp khó khăn và sự suy yếu của USD gây bất lợi cho lợi suất (tính theo đồng tiền chung) của các tài sản định danh bằng USD, SGMAP vẫn hoạt động tốt nhờ phân bổ cân bằng. Chủ đề 'mở rộng' trong hiệu suất giá tài sản của chúng tôi được phản ánh qua diễn biến của nhiều thị trường cổ phiếu khác nhau và các tài sản khác như vàng," các chuyên gia phân tích nêu trong báo cáo mới nhất. "Trong thời gian tới, chúng tôi kỳ vọng chủ đề 'mở rộng' này sẽ tiếp tục, trong bối cảnh lãi suất tại Mỹ giảm."

Nhóm phân tích tái khẳng định dự báo giá vàng có thể chạm mốc 5.000 USD/ounce vào cuối năm sau.



