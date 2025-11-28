Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Được Ngân hàng Nhà nước cho phép, một ngân hàng chuẩn bị phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông

28-11-2025 - 11:26 AM | Tài chính - ngân hàng

Được Ngân hàng Nhà nước cho phép, một ngân hàng chuẩn bị phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông

Ngân hàng này dự kiến phát hành hơn 22 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, với tỷ lệ phát hành là 6,5% (cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu sẽ nhận 65 cổ phiếu mới).

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam mới đây đã có văn bản chấp thuận việc Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Saigonbank - Mã: SGB) tăng vốn điều lệ tối đa thêm hơn 220 tỷ đồng bằng hình thức phát hành cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận luỹ kế chưa phân phối.

Trước đó, Hội đồng Quản trị Saigonbank đã thông qua việc triển khai tăng vốn điều lệ dưới hình thức phát hành cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận luỹ kế chưa phân phối (sửa đổi, bổ sung Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu).

Theo đó, Saigonbank dự kiến phát hành hơn 22 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, với tỷ lệ phát hành là 6,5% (cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu sẽ nhận 65 cổ phiếu mới). Nguồn vốn phát hành được trích từ lợi nhuận sau thuế năm 2024 và lợi nhuận lũy kế chưa phân phối các năm trước.

Thời gian dự kiến triển khai là sau khi nhận được văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

Dự kiến sau khi hoàn thành phương án phát hành trên, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng thêm 220 tỷ đồng, từ 3.388 tỷ đồng lên 3.608 tỷ đồng.

Ngân hàng cho biết vốn điều lệ tăng thêm dự kiến sử dụng cho một số lĩnh vực như đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ, đầu tư đổi mới hạ tầng công nghệ thông tin chuyển đổi số: đầu tư công nghệ và tài sản cố định. Mở rộng hoạt động tín dụng, kinh doanh vốn và các hoạt động kinh doanh khác của ngân hàng,...

Ba ngân hàng chuẩn bị trả cổ tức, cổ phiếu thưởng cho cổ đông

Mạnh Đức

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chính thức mở cổng bình chọn "Ngân hàng Kim Chủ của năm" và "Cổ phiếu ngân hàng được nhà đầu tư yêu thích của năm"

Chính thức mở cổng bình chọn "Ngân hàng Kim Chủ của năm" và "Cổ phiếu ngân hàng được nhà đầu tư yêu thích của năm" Nổi bật

Chiều 27/11: Giá vàng nhẫn mua vào tiếp tục giảm

Chiều 27/11: Giá vàng nhẫn mua vào tiếp tục giảm Nổi bật

Đại diện Cục Thuế: Không đặt nặng vấn đề truy thu hay xử phạt trong giai đoạn đầu kê khai thuế

Đại diện Cục Thuế: Không đặt nặng vấn đề truy thu hay xử phạt trong giai đoạn đầu kê khai thuế

10:11 , 28/11/2025
iDepo VIB – Sinh lời đến 7%/năm, chuyển nhượng linh hoạt khi cần

iDepo VIB – Sinh lời đến 7%/năm, chuyển nhượng linh hoạt khi cần

08:56 , 28/11/2025
Sáng 28/11: Giá vàng nhẫn, vàng miếng đồng loạt tăng

Sáng 28/11: Giá vàng nhẫn, vàng miếng đồng loạt tăng

08:50 , 28/11/2025
MSB Mastercard Green World: Hành trình xanh cho những nhà lãnh đạo tiên phong

MSB Mastercard Green World: Hành trình xanh cho những nhà lãnh đạo tiên phong

08:00 , 28/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên