Được Ngân hàng Nhà nước cho phép, một ngân hàng chuẩn bị phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam mới đây đã có văn bản chấp thuận việc Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Saigonbank - Mã: SGB) tăng vốn điều lệ tối đa thêm hơn 220 tỷ đồng bằng hình thức phát hành cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận luỹ kế chưa phân phối.

Trước đó, Hội đồng Quản trị Saigonbank đã thông qua việc triển khai tăng vốn điều lệ dưới hình thức phát hành cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận luỹ kế chưa phân phối (sửa đổi, bổ sung Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu).

Theo đó, Saigonbank dự kiến phát hành hơn 22 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, với tỷ lệ phát hành là 6,5% (cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu sẽ nhận 65 cổ phiếu mới). Nguồn vốn phát hành được trích từ lợi nhuận sau thuế năm 2024 và lợi nhuận lũy kế chưa phân phối các năm trước.

Thời gian dự kiến triển khai là sau khi nhận được văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

Dự kiến sau khi hoàn thành phương án phát hành trên, vốn điều lệ của ngân hàng sẽ tăng thêm 220 tỷ đồng, từ 3.388 tỷ đồng lên 3.608 tỷ đồng.

Ngân hàng cho biết vốn điều lệ tăng thêm dự kiến sử dụng cho một số lĩnh vực như đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ, đầu tư đổi mới hạ tầng công nghệ thông tin chuyển đổi số: đầu tư công nghệ và tài sản cố định. Mở rộng hoạt động tín dụng, kinh doanh vốn và các hoạt động kinh doanh khác của ngân hàng,...