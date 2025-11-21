Ba ngân hàng chuẩn bị trả cổ tức, cổ phiếu thưởng cho cổ đông

Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank - Mã: HDB) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triển khai tăng vốn điều lệ thêm tối đa hơn 11.578 tỷ đồng

Theo đó, ngân hàng sẽ phát hành gần 1,158 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 và cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu, tương đương 30% lượng cổ phiếu lưu hành.

Cụ thể, HDBank dự kiến phát hành gần 965 triệu cổ phiếu để trả cổ tức 2024 cho cổ đông, tỷ lệ phân phối cổ phiếu trả cổ tức là 25%, tương ứng mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 25 cổ phiếu phát hành thêm.

Đồng thời, phát hành tối đa gần 193 triệu cổ phiếu thưởng từ nguồn quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ tích luỹ với tỷ lệ phân phối là 5% (mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 5 cổ phiếu phát hành thêm).

Trong tháng 10, HĐQT Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank – Mã: CTG) cũng đã phê duyệt Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2021, 2022, và giai đoạn 2009-2016.

Trước đó, ngày 8/10/2025, Ngân hàng Nhà nước đã phê duyệt phương án đầu tư bổ sung vốn nhà nước tại VietinBank. Ngày 1/10/2025, Văn phòng Chính phủ có công văn về việc chia cổ tức bằng cổ phiếu của VietinBank.

Cụ thể, ngân hàng sẽ phát hành gần 2,4 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ phát hành là 44,63%. Sau khi phát hành, vốn điều lệ VietinBank sẽ tăng từ 53.700 tỷ đồng lên 77.669 tỷ đồng. Thời gian phát hành dự kiến trong Quý IV/2025 – Quý I/2026.

Tương tự, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Saigonbank - Mã: SGB) cũng đang triển khai việc tăng vốn điều lệ dưới hình thức phát hành cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận luỹ kế chưa phân phối.

Theo đó, Saigonbank dự kiến phát hành hơn 22 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, với tỷ lệ phát hành là 6,5% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận 65 cổ phiếu mới). Nguồn vốn phát hành được trích từ lợi nhuận sau thuế năm 2024 và lợi nhuận lũy kế chưa phân phối các năm trước.

Thời gian dự kiến triển khai là sau khi nhận được văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

Ngoài ba ngân hàng nêu trên, Vietcombank và BIDV hiện cũng có kế hoạch trả cổ tức bằng cổ phiếu trong thời gian tới. Tại Nghị quyết số 273/NQ-CP ngày 9/9/2025 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2025, Chính phủ đã yêu cầu Ngân hàng Nhà nước đẩy nhanh việc tăng vốn điều lệ của các ngân hàng thương mại nhà nước.