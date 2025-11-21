Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ba ngân hàng chuẩn bị trả cổ tức, cổ phiếu thưởng cho cổ đông

21-11-2025 - 10:08 AM | Tài chính - ngân hàng

Ba ngân hàng chuẩn bị trả cổ tức, cổ phiếu thưởng cho cổ đông

Dự kiến việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức, cổ phiếu thưởng của các ngân hàng này sẽ được thực hiện vào cuối năm 2025 hoặc đầu năm 2026.

Ngân hàng TMCP Phát triển TP HCM (HDBank - Mã: HDB) vừa công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triển khai tăng vốn điều lệ thêm tối đa hơn 11.578 tỷ đồng

Theo đó, ngân hàng sẽ phát hành gần 1,158 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 và cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu, tương đương 30% lượng cổ phiếu lưu hành.

Cụ thể, HDBank dự kiến phát hành gần 965 triệu cổ phiếu để trả cổ tức 2024 cho cổ đông, tỷ lệ phân phối cổ phiếu trả cổ tức là 25%, tương ứng mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 25 cổ phiếu phát hành thêm.

Đồng thời, phát hành tối đa gần 193 triệu cổ phiếu thưởng từ nguồn quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ tích luỹ với tỷ lệ phân phối là 5% (mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 5 cổ phiếu phát hành thêm).

Trong tháng 10, HĐQT Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank – Mã: CTG) cũng đã phê duyệt Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại năm 2021, 2022, và giai đoạn 2009-2016.

Trước đó, ngày 8/10/2025, Ngân hàng Nhà nước đã phê duyệt phương án đầu tư bổ sung vốn nhà nước tại VietinBank. Ngày 1/10/2025, Văn phòng Chính phủ có công văn về việc chia cổ tức bằng cổ phiếu của VietinBank.

Cụ thể, ngân hàng sẽ phát hành gần 2,4 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ phát hành là 44,63%. Sau khi phát hành, vốn điều lệ VietinBank sẽ tăng từ 53.700 tỷ đồng lên 77.669 tỷ đồng. Thời gian phát hành dự kiến trong Quý IV/2025 – Quý I/2026.

Tương tự, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương (Saigonbank - Mã: SGB) cũng đang triển khai việc tăng vốn điều lệ dưới hình thức phát hành cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận luỹ kế chưa phân phối.

Theo đó, Saigonbank dự kiến phát hành hơn 22 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, với tỷ lệ phát hành là 6,5% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận 65 cổ phiếu mới). Nguồn vốn phát hành được trích từ lợi nhuận sau thuế năm 2024 và lợi nhuận lũy kế chưa phân phối các năm trước.

Thời gian dự kiến triển khai là sau khi nhận được văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

Ngoài ba ngân hàng nêu trên, Vietcombank và BIDV hiện cũng có kế hoạch trả cổ tức bằng cổ phiếu trong thời gian tới. Tại Nghị quyết số 273/NQ-CP ngày 9/9/2025 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2025, Chính phủ đã yêu cầu Ngân hàng Nhà nước đẩy nhanh việc tăng vốn điều lệ của các ngân hàng thương mại nhà nước.

Toàn cảnh ngành ngân hàng 9 tháng 2025: Lợi nhuận, tín dụng bứt tốc, NIM mỏng và áp lực huy động vốn gia tăng

Quang Hưng

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đi tìm những “ngôi sao sáng” trên thị trường tài chính – ngân hàng năm 2025

Đi tìm những “ngôi sao sáng” trên thị trường tài chính – ngân hàng năm 2025 Nổi bật

Sếp BIDV: Thanh toán tiệc 10-20 triệu nhưng tiền chuyển vào tài khoản cá nhân chủ quán thì rất khó phân biệt là thanh toán hàng hóa hay giao dịch cá nhân

Sếp BIDV: Thanh toán tiệc 10-20 triệu nhưng tiền chuyển vào tài khoản cá nhân chủ quán thì rất khó phân biệt là thanh toán hàng hóa hay giao dịch cá nhân Nổi bật

Giá vàng nhẫn, vàng miếng mới nhất ngày 21/11

Giá vàng nhẫn, vàng miếng mới nhất ngày 21/11

09:43 , 21/11/2025
Giải pháp trả góp trên thẻ thanh toán: VIB định nghĩa lại trải nghiệm tài chính cá nhân

Giải pháp trả góp trên thẻ thanh toán: VIB định nghĩa lại trải nghiệm tài chính cá nhân

08:00 , 21/11/2025
MSB khẳng định vị thế “Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam”

MSB khẳng định vị thế “Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam”

08:00 , 21/11/2025
Số phận siêu dự án của đại gia Hứa Thị Phấn

Số phận siêu dự án của đại gia Hứa Thị Phấn

07:50 , 21/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên