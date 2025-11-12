Động thái mới của Ngân hàng Nhà nước trên thị trường tiền tệ

Hôm qua (11/11), Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã bất ngờ chào thầu nghiệp vụ thị trường mở (OMO) với kỳ hạn lên tới 105 ngày với lãi suất ở mức 4%/năm. Trước đó, các kỳ hạn OMO của SBV thường chỉ dao động trong khoảng 7–91 ngày.

Cụ thể, trong phiên hôm qua, NHNN chào thầu tổng cộng 32.000 tỷ đồng ở 4 kỳ hạn, lãi suất cùng ở mức 4,0%/năm. Trong đó, cơ quan điều hành chào thầu 5.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 7 ngày, 7.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 14 ngày, 15.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 28 ngày và 5.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 105 ngày. Kết quả, có 3.472 tỷ đồng trúng thầu ở kỳ hạn 7 ngày, 4.747 tỷ đồng ở kỳ hạn 14 ngày, 10.772 tỷ đồng ở 28 ngày và 2.643 tỷ đồng ở kỳ hạn 105 ngày. Trong khi đó, 10.000 tỷ đồng OMO đến hạn rút khỏi thị trường.

Như vậy, NHNN đã bơm ròng 11.634 tỷ đồng trong phiên 11/11, nâng tổng lượng lưu hành trên kênh cầm cố lên mức kỷ lục 296.380 tỷ đồng.

Nguồn: SBV

Theo giới phân tích, việc nâng kỳ hạn OMO cho thấy định hướng điều hành chính sách tiền tệ của NHNN trong giai đoạn cuối năm vẫn tập trung vào duy trì sự ổn định thanh khoản cho hệ thống ngân hàng. Việc Nhà điều hành chuyển sang đấu thầu kỳ hạn dài hơn đồng nghĩa với việc lượng tiền hỗ trợ sẽ được duy trì lâu hơn, giúp ổn định mặt bằng thanh khoản và giảm thiểu biến động lãi suất trên thị trường liên ngân hàng trong thời gian tới.

Trước đó, khi các khoản OMO ngắn hạn đáo hạn, lượng tiền rút khỏi hệ thống khiến thanh khoản có xu hướng thu hẹp, đẩy lãi suất VND trên thị trường liên ngân hàng tăng trở lại. Dù NHNN đã kịp thời chào thầu bổ sung, sự biến động này phần nào gây ra nhịp "gồ ghề" trong dòng tiền của hệ thống ngân hàng.

Động thái của NHNN cũng diễn ra trong bối cảnh lãi suất VND liên ngân hàng tiếp tục duy trì ở mức cao.

Đóng cửa ngày 11/11, lãi suất chào bình quân VND trên thị trường liên ngân hàng tại kỳ hạn qua đêm và kỳ hạn 1 tuần) tăng 0,10 – 0,20 điểm % so với đầu tuần, lên mức 6,20%/năm; trong khi kỳ hạn 2 tuần và 1 tháng (giảm 0,02 – 0,25 điểm %), lần lượt ghi nhận tại 6,00% và 6,08%/năm.

Chứng khoán Vietcap dự báo lãi suất liên ngân hàng có thể tiếp tục chịu áp lực trong tháng 11, do hai yếu tố chính. Thứ nhất là tăng trưởng tín dụng tăng tốc vào cuối năm và thứ hai là ước tính 162.000 tỷ đồng repo đáo hạn trong tháng.

Tuy nhiên, nhóm phân tích cho rằng NHNN có thể duy trì điều kiện thanh khoản ổn định bằng cách tiếp tục bơm thanh khoản thông qua OMO để giảm bớt áp lực huy động vốn ngắn hạn trên thị trường liên ngân hàng.