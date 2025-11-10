Ngân hàng Nhà nước bơm mạnh VND qua kênh OMO, lượng hỗ trợ lên mức cao kỷ lục

Trong tuần qua (3/11 - 7/11), Ngân hàng Nhà nước đã đẩy mạnh hỗ trợ thanh khoản VND cho hệ thống ngân hàng qua kênh cho vay cầm cố giấy tờ có giá (OMO). Theo đó, Nhà điều hành chào thầu 141.000 tỷ đồng với các kỳ hạn 7 ngày, 14 ngày, 28 ngày và 91 ngày, lãi suất đều giữ ở mức 4,0%. So với mức 46.000 tỷ đồng vửa tuần trước đó, lượng OMO chào thầu tuần qua cao gấp ba.

Kết quả, có gần 128.668 tỷ đồng trúng thầu và có 72.194 tỷ đồng đáo hạn trong tuần qua trên kênh cầm cố. NHNN không chào thầu tín phiếu NHNN trong tuần qua. Như vậy, tuần qua, NHNN bơm ròng gần 56.474 tỷ đồng ra thị trường qua kênh thị trường mở. Qua đó, đưa lượng OMO lưu hành lên mức kỷ lục 280.812 tỷ đồng – tương ứng với lượng tiền đang hỗ trợ hệ thống ngân hàng.

NHNN tăng cường bơm hỗ trợ VND cho hệ thống trong bối cảnh lãi suất VND liên ngân hàng ở tất cả các kỳ hạn từ 1 tháng trở xuống đều tăng khá mạnh, phản ánh nhu cầu thanh khoản tiền Đồng của hệ thống gia tăng. Kết thúc ngày 07/11, lãi suất VND giao dịch ở mức: qua đêm 5,90% (+1,32 điểm % so với cuối tuần trước); 1 tuần 6,03% (+0,98 điểm % so với cuối tuần trước); 2 tuần 6,15% (+0,87 điểm % so với cuối tuần trước); 1 tháng 5,9% (+0,25 điểm % so với cuối tuần trước).

Hoạt động hỗ trợ thanh khoản VND cho hệ thống ngân hàng liên tục được NHNN duy trì từ đầu năm 2025 đến nay và được mở rộng mạnh mẽ kể từ cuối tháng 6. Theo NHNN, việc thực hiện các giải pháp điều hành nghiệp vụ thị trường mở nhằm giảm mặt bằng lãi suất thị trường liên ngân hàng để đáp ứng kịp thời, đầy đủ nhu cầu vốn thanh khoản cho các ngân hàng. Qua đó hỗ trợ các ngân hàng tiếp cận nguồn vốn chi phí thấp từ NHNN để có điều kiện tiếp tục giảm lãi suất cho vay theo đúng định hướng, chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Mặc dù hoạt động hỗ trợ VND cho hệ thống ngân hàng liên tục được NHNN duy trì song Nhà điều hành vẫn kiên định duy trì lãi suất trúng thầu OMO ở mức 4%/năm. Điều này nhằm tránh tình trạng lãi suất VND giảm quá sâu, gây áp lực lên tỷ giá.

Trên thị trường ngoại tệ, tỷ giá trung tâm được NHNN điều chỉnh tăng dần trong tuần qua. Chốt ngày 7/11, tỷ giá trung tâm được niêm yết ở mức 25.103 VND/USD, tăng 10 đồng so với phiên cuối tuần trước đó. NHNN niêm yết tỷ giá mua giao ngay ở mức 23.898 VND/USD, cao hơn 50 đồng so với tỷ giá sàn; tỷ giá bán giao ngay được niêm yết mức ở mức 26.308 VND/USD, thấp hơn 50 đồng so với tỷ giá trần.

Tỷ giá USD liên ngân hàng trong tuần qua tăng – giảm đan xen qua các phiên. Kết thúc phiên 7/11, tỷ giá liên ngân hàng đóng cửa tại 26.312 VND/USD, tăng nhẹ 05 đồng so với phiên cuối tuần trước đó.