Ngân hàng Nhà nước bơm lượng VND lớn cho hệ thống ngân hàng, gần 1/4 số tiền là kỳ hạn 91 ngày

Trong phiên giao dịch 22/10, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã tăng mạnh quy mô chào thầu trên kênh cho vay cầm cố giấy tờ giá (OMO) với lãi suất giữ nguyên ở mức 4,0%/năm. Kết quả, có 3.000 tỷ đồng trúng thầu ở kỳ hạn 7 ngày, 22.000 tỷ đồng trúng thầu ở kỳ hạn 14 ngày, 15.000 tỷ đồng trúng thầu ở kỳ hạn 28 ngày và 15.000 tỷ đồng trúng thầu ở kỳ hạn 91 ngày. Tổng cộng, NHNN đã cho hệ thống ngân hàng vay mới gần 55.000 tỷ đồng qua kênh OMO trong phiên 22/10. Đồng thời, Nhà điều hành cũng không phát hành tín phiếu mới.

Sau khi cấn trừ 9.000 tỷ đồng các khoản OMO cũ đáo hạn, NHNN đã bơm ròng ra thị trường 46.000 tỷ đồng - mức cao nhất kể từ phiên 30/6. Qua đó, đưa lượng OMO lưu hành lên 208.630 tỷ đồng - cao nhất kể từ cuối tháng 8.

Tuy nhiên, khác với các đợt hỗ trợ thanh khoản trước đó, các khoản vay kỳ hạn 91 ngày trong phiên 22/10 lên tới 15.000 tỷ đồng, chiếm hơn 1/4 tổng lượng OMO trúng thầu và là mức cao nhất trong nhiều năm trở lại đây. Điều này cho thấy, nhu cầu thanh khoản kỳ hạn dài của hệ thống ngân hàng đang gia tăng.

Trước đó, với OMO trúng thầu chủ yếu ở kỳ hạn 7 – 28 ngày, lượng tiền NHNN hỗ trợ cho hệ thống ngân hàng chỉ mang tính chất ngắn hạn (dưới 1 tháng). Nhưng với kỳ hạn 91 ngày, các khoản vay này phải đến cuối tháng 1/2026 mới đáo hạn.

Trạng thái bơm ròng thanh khoản liên tục được NHNN duy trì từ đầu năm 2025 đến nay và được mở rộng mạnh mẽ kể từ cuối tháng 6.

Theo NHNN, việc thực hiện các giải pháp điều hành nghiệp vụ thị trường mở nhằm giảm mặt bằng lãi suất thị trường liên ngân hàng để đáp ứng kịp thời, đầy đủ nhu cầu vốn thanh khoản cho các ngân hàng. Qua đó hỗ trợ các ngân hàng tiếp cận nguồn vốn chi phí thấp từ NHNN để có điều kiện tiếp tục giảm lãi suất cho vay theo đúng định hướng, chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Hoạt động hỗ trợ thanh khoản của NHNN cũng diễn ra trong bối cảnh lãi suất liên ngân hàng liên tục tăng trong những tuần gần đây. Trong phiên giao dịch 21/10, lãi suất VND bình quân liên ngân hàng vượt 5% ở tất cả các kỳ hạn, riêng kỳ hạn qua đêm - kỳ hạn chính chiếm khoảng 90% giá trị giao dịch - thường xuyên duy trì ở mức trên 5%/năm trong tháng 10.