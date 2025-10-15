Chiều 15/10, Ngân hàng Nhà nước thông tin về lập sàn giao dịch vàng, từng bước huy động nguồn vàng trong dân
Chiều nay (15/10), Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức Toạ đàm về thành lập sàn giao dịch vàng tại Việt Nam.
Theo Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng, trong nhiều năm, thị trường vàng trải qua nhiều giai đoạn khác nhau. Với sự kiên định của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, đặc biệt là Nghị định 24 năm 2012, thị trường vàng đã di vào khuôn khổ, góp phần ổn định vĩ mô trong nhiều năm qua.
Tuy nhiên, một số quy định tại Nghị định 24 đã không còn phù hợp với thực tiễn như quy định về việc Nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng, xuất khẩu và nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng.
Theo đó, ngày 26/8/2025, Chính phủ đã ban hành Nghị định 232/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 24/2012/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, xóa bỏ cơ chế độc quyền Nhà nước một cách có kiểm soát trên nguyên tắc Nhà nước vẫn quản lý hoạt động sản xuất vàng miếng.
Phó Thống đốc cho biết, tọa đàm hôm nay được tổ chức nhằm trao đổi, thảo luận một cách toàn diện và thực chất về: (i) Cơ chế, chính sách hiện nay liên quan đến thành lập SGDV; (ii) Dự kiến một số nội dung chính để thành lập SGDV tại Việt Nam; (iii) Tham khảo kinh nghiệm quốc tế về mô hình, cơ chế hoạt động của một số sàn giao dịch vàng trên thế giới; và (iv) trao đổi thảo luận sâu về vấn đề lưu ký, kiểm định, thanh quyết toán và giải pháp công nghệ hiệu quả trong tạo lập, vận hành SGDV.
Trong tháng 10, NHNN sẽ có báo cáo với Chính phủ về việc thí điểm sàn giao dịch vàng.
Ông Đào Xuân Tuấn – Cục trưởng Cục Quản lý Ngoại hối NHNN cho biết, trước đây cũng đã có nhiều ý kiến xung quanh về vấn đề này, NHNN đánh giá đây là thời điểm chín muồi để xem xét thành lập sàn giao dịch vàng.
Việc thành lập sàn/sở giao dịch vàng tại Việt Nam trên nguyên tắc Nhà nước vẫn quản lý là phù hợp với thực tiễn và theo chỉ đạo của lãnh đạo các cấp và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.
Theo Cục quản lý ngoại hối, bước đầu của lộ trình là sàn giao dịch vàng vật chất, trở thành kênh phân phối vàng nguyên liệu nhập khẩu đủ tiêu chuẩn, đảm bảo công khai, minh bạch. Sau đó, sẽ từng bước theo lộ trình triển khai các sản phẩm vàng tài khoản, phái sinh.
Cơ quan quản lý cũng hướng tới để sàn giao dịch vàng trở thành kênh huy động nguồn lực vàng trong dân, giảm tích trữ vàng để chuyển hóa thành nguồn lực đầu tư vào sản xuất, kinh doanh.
Về mô hình sàn giao dịch vàng, có 3 đề xuất mô hình gồm: (1) Thành lập Sàn giao dịch vàng quốc gia; (2) Cho phép đưa vàng vào giao dịch trên Sở giao dịch hàng hóa; (3) Lập Sàn giao dịch vàng trong Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.
Các phương án thành lập sàn giao dịch vàng tại Việt Nam đều nhằm hướng đến việc tạo lập một trung tâm giao dịch vàng theo lộ trình và các cơ sở hạ tầng, công nghệ phục vụ (như trung tâm thanh toán, các kho lưu trữ,...), từng bước huy động nguồn vàng trong dân.
Dự kiến sẽ triển khai thí điểm sàn giao dịch vàng tại Việt Nam với 03 giai đoạn. Lộ trình và các nội dung chi tiết trong từng giai đoạn có thể được điều chỉnh tùy thuộc vào tình hình triển khai thực tế của sàn giao dịch vàng.
Đặc biệt, trong thời gian thí điểm chưa thực hiện liên thông sàn giao dịch vàng trong nước với các sàn giao dịch vàng quốc tế.
An ninh tiền tệ