Ngân hàng Nhà nước cho phép một ngân hàng tăng vốn thêm gần 41%

22-10-2025 - 15:10 PM | Tài chính - ngân hàng

NHNN cho phép VietABank tăng vốn điều lệ thêm 3.332 tỷ đồng theo hình thức chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát hành ESOP.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có văn bản cho phép Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank - Mã: VAB) tăng vốn điều lệ thêm tối đa gần 3.332 tỷ đồng, tương đương 40,8% mức vốn điều lệ hiện tại.

Trong đợt tăng vốn này, ngân hàng sẽ phát hành hơn 313 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu với giá phát hành dự kiến là 10.000 đồng/cp. Đồng thời, phát hành 20 triệu cổ phiếu ESOP với tổng mệnh giá phát hành là 200 tỷ đồng.

Đây là đợt tăng vốn thứ hai trong kế hoạch tăng vốn đã được đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua trước đó. Theo kế hoạch, VietABank sẽ tăng vốn từ gần 5.400 tỷ đồng lên 11.582 tỷ đồng, tăng 114% (thêm 6.183 tỷ) thông qua ba hình thức, gồm: phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (2.851 tỷ đồng); phát hành cổ phiếu chào bán cho người lao động (200 tỷ đồng); phát hành cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu (3.132 tỷ đồng).

Trước đó, ngân hàng đã chốt danh sách cổ đông vào ngày 15/8 để phát hành cổ phiếu, tăng vốn thêm 2.764 tỷ đồng từ nguồn vốn chủ sở hữu và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ.

VietABank cho biết việc tăng vốn nhằm nâng cao năng lực tài chính, cải thiện hệ số an toàn vốn (CAR), đồng thời gia tăng nguồn lực để đầu tư phát triển ngân hàng số, mở rộng hoạt động kinh doanh và tăng cường khả năng cạnh tranh.

Nguồn vốn bổ sung sẽ được phân bổ cho các dự án trọng điểm như đầu tư phát triển hạ tầng công nghệ số, mở rộng mạng lưới chi nhánh tại các địa bàn chiến lược, đồng thời tăng cường cho vay ở các lĩnh vực ưu tiên theo định hướng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.

Quang Hưng

