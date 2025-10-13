Ngân hàng Nhà nước hút ròng gần 20.000 tỷ đồng, lãi suất VND tăng và tỷ giá giảm trong tuần qua

Trong tuần qua (06/10 - 10/10), ở kênh cầm cố giấy tờ có giá (OMO), Ngân hàng Nhà nước nước (NHNN) chào thầu 54.000 tỷ đồng với các kỳ hạn 7 ngày, 14 ngày, 28 ngày và 91 ngày, tương đương tuần trước đó với lãi suất đều giữ ở mức 4,0%. Có 49.301 tỷ đồng trúng thầu ở cả 4 kỳ hạn. Có 69.224 tỷ đồng đáo hạn trong tuần qua trên kênh cầm cố. Đồng thời, NHNN không chào thầu tín phiếu trong tuần qua.

Như vậy, trong tuần qua, NHNN hút ròng 19.924 tỷ đồng từ thị trường qua kênh thị trường mở. Trước đó, NHNN cũng đã hút ròng 6.872 tỷ đồng qua kênh thị trường mở trong tuần 29/09 - 03/10.

Tính đến cuối tuần qua, lượng OMO lưu hành đã giảm về còn 142.057 tỷ đồng, tương ứng với số tiền NHNN đang hỗ trợ hệ thống.

Trên thị trường tiền tệ, lãi suất VND liên ngân hàng các kỳ hạn chính từ 1 tháng trở xuống tăng hầu hết các phiên ngoại trừ giảm ở phiên cuối tuần với tất cả các kỳ hạn. Kết thúc ngày 10/10, lãi suất VND liên ngân hàng giao dịch ở mức: qua đêm 4,77% (+0,47 điểm % so với cuối tuần trước); 1 tuần 4,93% (+0,41 điểm %; 2 tuần 5,03% (+0,37 điểm %); 1 tháng 5,35% (+0,19 điểm %).

Lãi suất USD liên ngân hàng biến động tăng – giảm nhẹ ở tất cả các kỳ hạn qua các phiên trong tuần qua. Chốt phiên 10/10, lãi suất USD liên ngân hàng giao dịch tại: qua đêm 4,09% (-0,04 điểm %); 1 tuần 4,13% (-0,03 điểm %); 2 tuần 4,18% (không thay đổi) và 1 tháng 4,21% (-0,02 điểm %).

Như vậy, trong tuần qua, lãi suất VND trên thị trường liên ngân hàng tiếp tục nới rộng chênh lệch so với với lãi suất USD. Qua đó, góp phần giảm áp lực lên tỷ giá.

Trên thị trường ngoại tệ, trong tuần 06/10 - 10/10, tỷ giá trung tâm được NHNN điều chỉnh giảm ở tất cả các phiên, qua đó kéo tỷ giá trần mà các ngân hàng được phép giao dịch giảm theo tương ứng. Chốt ngày 10/10, tỷ giá trung tâm được niêm yết ở mức 25.128 VND/USD, giảm mạnh 34 đồng so với phiên cuối tuần trước đó, tỷ giá trần giảm xuống còn 26.384 VND/USD. NHNN niêm yết tỷ giá mua giao ngay ở mức 23.922 VND/USD, cao hơn 50 đồng so với tỷ giá sàn; tỷ giá bán giao ngay được niêm yết mức ở mức 26.334 VND/USD, thấp hơn 50 đồng so với tỷ giá trần.

Tỷ giá USD liên ngân hàng trong tuần qua tiếp tục xu hướng giảm của tuần trước đó. Kết thúc phiên 10/10, tỷ giá liên ngân hàng đóng cửa tại 26.343 VND/USD, giảm 37 đồng so với phiên cuối tuần trước đó.