Phiên 1/10: Ngân hàng Nhà nước bán thêm ngoại tệ can thiệp, tỷ giá USD vẫn kịch trần

02-10-2025 - 00:00 AM | Tài chính - ngân hàng

Trong phiên giao dịch 1/10, giá USD tại các ngân hàng tiếp tục niêm yết kịch trần dù Ngân hàng Nhà nước thông báo bán ngoại tệ can thiệp theo hợp đồng kỳ hạn, có huỷ ngang trong 180 ngày.

Ngày 1/10, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã phát đi thông báo phương án bán ngoại tệ thông qua hợp đồng kỳ hạn, có huỷ ngang trong 180 ngày.

Giao dịch chỉ được thực hiện đối với các tổ chức tín dụng có trạng thái ngoại tệ âm, với giá bán 26.550 VND/USD. Mức ngoại tệ bán ra tối đa cho mỗi ngân hàng trong mỗi lần giao dịch tương đương mức để đưa trạng thái ngoại tệ của ngân hàng về mức cân bằng.

Đối với các giao dịch kỳ hạn từ 100 triệu USD trở lên, tổ chức tín dụng được phép hủy tối đa ba lần. Nếu giao dịch kỳ hạn dưới 100 triệu USD, các nhà băng được hủy tối đa là hai lần.

Đây là đợt bán ngoại tệ lần thứ hai của Ngân hàng Nhà nước chỉ trong vòng hơn 1 tháng qua. Trước đó, trong hai ngày 25-26/8, NHNN đã bán kỳ hạn khoảng 1,5 tỷ USD cho các tổ chức tín dụng có trạng thái ngoại tệ âm cùng với giá 26.550 VND/USD.

Giới chuyên môn đánh giá biện pháp can thiệp này là liều thuốc tức thời giúp giải quyết nhu cầu thanh khoản USD của hệ thống trong ngắn hạn, nhất là trong bối cảnh áp lực tăng cao. Quan trọng hơn, hành động này thể hiện rõ quyết tâm "sẵn sàng cung ứng ngoại tệ khi cần thiết" mà NHNN đã nhiều lần nhấn mạnh.

Động thái của NHNN cũng được kỳ vọng sẽ đẩy cầu USD trong hệ thống ngân hàng về cuối năm 2025 và đầu 2026 - giai đoạn nguồn cung ngoại tệ sẽ được tăng cường từ kiều hối và việc Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) khả năng tiếp tục giảm lãi suất.

"Đây được đánh giá là biện pháp linh hoạt, vừa giúp ổn định tâm lý thị trường, vừa bảo toàn dự trữ ngoại hối trong trường hợp các ngân hàng hủy giao dịch khi áp lực tỷ giá giảm về sau", Chứng khoán MBS đánh giá.

Dù NHNN đã triển khai hoạt động bán ngoại tệ can thiệp song tỷ giá USD tại các ngân hàng vẫn tiếp tục niêm yết ở mức kịch trần cho phép là 26.446 VND/USD khi đóng cửa phiên 1/10.

Trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá USD liên ngân hàng cũng hồi phục trở lại mức 26.427 đồng từ mức 26.360 đồng - sau khi NHNN thông báo kế hoạch bán ngoại tệ.

Những diễn biến trên cho thấy áp lực tỷ giá tăng vẫn còn lớn. Trước đó, hoạt động bán ngoại tệ kỳ hạn, cho phép huỷ ngang của NHNN vào đầu tháng 1 và cuối tháng 8 cũng chỉ giúp tỷ giá USD/VND hạ nhiệt trong thời gian ngắn.

Quang Hưng

Quang Hưng

