Lãi suất ngân hàng Sacombank mới nhất tháng 12/2025: Tiếp tục tăng, gửi online 18 tháng có lãi suất cao nhất

Theo biểu lãi suất mới nhất, Sacombank hiện triển khai song song hai kênh huy động gồm tiền gửi tại quầy và tiền gửi trực tuyến, với mức lãi suất có sự chênh lệch rõ rệt nhằm khuyến khích khách hàng sử dụng dịch vụ số.

Lãi suất tiền gửi tại quầy của Sacombank tháng 12/2025

Đối với tiền gửi có kỳ hạn tại quầy và lĩnh lãi cuối kỳ, lãi suất dành cho các khoản tiền gửi ngắn hạn dưới 1 tháng được áp dụng ở mức 0,5%/năm. Ở các kỳ hạn từ 1 đến dưới 3 tháng, Sacombank niêm yết lãi suất phổ biến 4,3%/năm. Từ kỳ hạn 3 đến 5 tháng, lãi suất tăng nhẹ lên 4,5%/năm và được giữ ổn định cho các kỳ hạn 6–8 tháng.

Các kỳ hạn từ 9 đến 11 tháng đang được áp dụng mức 4,6%/năm, trong khi kỳ hạn 12–18 tháng ghi nhận mức 4,9%/năm.

Đối với các khoản tiền gửi dài hạn, Sacombank niêm yết lãi suất 5%/năm cho kỳ hạn 24 tháng và 5,2%/năm cho kỳ hạn 36 tháng – đây cũng là mức cao nhất đối với hình thức gửi tiền tại quầy trong tháng 12 này.

Biểu lãi suất huy động tại quầy của Sacombank tại ngày 17/12/2025





Lãi suất tiền gửi trực tuyến của Sacombank tháng 12/2025

Biểu lãi suất tiền gửi trực tuyến tiếp tục cho thấy ưu thế rõ rệt, đặc biệt ở các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Với hình thức lĩnh lãi cuối kỳ, Sacombank áp dụng mức 4,6%/năm cho kỳ hạn 1 tháng; 4,7%/năm cho kỳ hạn 2 tháng; và 4,75%/năm cho các kỳ hạn 3–5 tháng.

Từ kỳ hạn 6 tháng, lãi suất tiền gửi online được đẩy lên mặt bằng cao hơn đáng kể. Cụ thể, kỳ hạn 6–8 tháng đang được niêm yết ở mức 5,3%/năm; kỳ hạn 9–11 tháng đạt 5,5%/năm. Với kỳ hạn 12–15 tháng, Sacombank áp dụng mức 5,8%/năm, cao hơn gần 1 điểm phần trăm so với gửi tại quầy cùng kỳ hạn.

Đáng chú ý, mức lãi suất cao nhất 6%/năm hiện được Sacombank áp dụng cho các khoản tiền gửi trực tuyến kỳ hạn 18 tháng, 24 tháng và 36 tháng, lĩnh lãi cuối kỳ.

Biểu lãi suất huy động online của Sacombank trong tháng tại ngày 17/12/2025

Ngoài hình thức lĩnh lãi cuối kỳ, Sacombank cũng triển khai các phương thức lĩnh lãi hàng quý và hàng tháng đối với tiền gửi trực tuyến, với mức lãi suất thấp hơn tương ứng. Chẳng hạn, ở kỳ hạn 12 tháng, lãi suất lĩnh lãi hàng quý là 5,68%/năm, trong khi lĩnh lãi hàng tháng ở mức 5,65%/năm. Với kỳ hạn 24 tháng, lãi suất lĩnh lãi hàng quý và hàng tháng lần lượt là 5,71%/năm và 5,68%/năm.