Gần 18.000 doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh đang nợ BHXH của người lao động

Bảo hiểm Xã hội TP Hồ Chí Minh vừa công bố danh sách các đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội từ ba tháng trở lên, với tổng số hơn 17.700 doanh nghiệp đang nợ BHXH của người lao động. Trong danh sách này, nhiều doanh nghiệp có số tiền chậm đóng lên tới hàng chục tỷ đồng, phản ánh tình trạng vi phạm nghĩa vụ bảo hiểm vẫn diễn biến phức tạp.

Từ ngày 1/7 năm nay, Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi năm 2024 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế năm 2024 có hiệu lực. Theo quy định mới, người sử dụng lao động có hành vi chậm đóng hoặc trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế buộc phải nộp đủ số tiền còn thiếu, đồng thời phải nộp thêm khoản tiền tính theo mức 0,03% mỗi ngày trên số tiền và số ngày chậm hoặc trốn đóng.

Ngoài nghĩa vụ tài chính, doanh nghiệp vi phạm còn bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định và không được xét tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng. Đặc biệt, đối với hành vi trốn đóng bảo hiểm, người sử dụng lao động có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự, cho thấy quyết tâm của cơ quan quản lý trong việc bảo vệ quyền lợi của người lao động và tăng tính răn đe đối với các hành vi vi phạm.