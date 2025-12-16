Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Gần 18.000 doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh đang nợ BHXH của người lao động

16-12-2025 - 20:31 PM | Smart Money

Nhiều doanh nghiệp có số tiền chậm đóng lên tới hàng chục tỷ đồng, phản ánh tình trạng vi phạm nghĩa vụ bảo hiểm vẫn diễn biến phức tạp.

Bảo hiểm Xã hội TP Hồ Chí Minh vừa công bố danh sách các đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội từ ba tháng trở lên, với tổng số hơn 17.700 doanh nghiệp đang nợ BHXH của người lao động. Trong danh sách này, nhiều doanh nghiệp có số tiền chậm đóng lên tới hàng chục tỷ đồng, phản ánh tình trạng vi phạm nghĩa vụ bảo hiểm vẫn diễn biến phức tạp.

Từ ngày 1/7 năm nay, Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi năm 2024 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế năm 2024 có hiệu lực. Theo quy định mới, người sử dụng lao động có hành vi chậm đóng hoặc trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế buộc phải nộp đủ số tiền còn thiếu, đồng thời phải nộp thêm khoản tiền tính theo mức 0,03% mỗi ngày trên số tiền và số ngày chậm hoặc trốn đóng.

Ngoài nghĩa vụ tài chính, doanh nghiệp vi phạm còn bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định và không được xét tặng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng. Đặc biệt, đối với hành vi trốn đóng bảo hiểm, người sử dụng lao động có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự, cho thấy quyết tâm của cơ quan quản lý trong việc bảo vệ quyền lợi của người lao động và tăng tính răn đe đối với các hành vi vi phạm.

Theo Hoàng Nam

vtv.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công an khuyến nghị người dùng tài khoản ngân hàng bật ngay tính năng này để tránh chuyển khoản nhầm

Công an khuyến nghị người dùng tài khoản ngân hàng bật ngay tính năng này để tránh chuyển khoản nhầm Nổi bật

Nợ xấu thẻ tín dụng 25 triệu, người phụ nữ bị ngân hàng chấm dứt quyền sử dụng thẻ, kiện ra tòa

Nợ xấu thẻ tín dụng 25 triệu, người phụ nữ bị ngân hàng chấm dứt quyền sử dụng thẻ, kiện ra tòa Nổi bật

“Tảng băng chìm” trong kê khai thuế hộ kinh doanh còn rất lớn

“Tảng băng chìm” trong kê khai thuế hộ kinh doanh còn rất lớn

20:29 , 16/12/2025
Tài khoản ngân hàng dưới số dư tối thiểu có bị phạt không?

Tài khoản ngân hàng dưới số dư tối thiểu có bị phạt không?

16:23 , 16/12/2025
Đánh sập “đế chế” tiền ảo DRK, lộ cú lừa gần 2.000 tỉ đồng

Đánh sập “đế chế” tiền ảo DRK, lộ cú lừa gần 2.000 tỉ đồng

16:19 , 16/12/2025
Người phụ nữ ở Phú Thọ phát hiện 270 triệu "chuyển nhầm" vào tài khoản, đã có người liên hệ xin lại tiền nhưng Công an xã khuyên: Không trả vội, chờ xác minh!

Người phụ nữ ở Phú Thọ phát hiện 270 triệu "chuyển nhầm" vào tài khoản, đã có người liên hệ xin lại tiền nhưng Công an xã khuyên: Không trả vội, chờ xác minh!

15:11 , 16/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên