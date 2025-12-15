Nợ xấu thẻ tín dụng 25 triệu, người phụ nữ bị ngân hàng chấm dứt quyền sử dụng thẻ, kiện ra tòa

Trong xã hội hiện đại, thẻ tín dụng (Credit Card) trở nên phổ biến nhờ tính năng "chi tiêu trước, trả tiền sau" cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn. Tuy nhiên, sự tiện lợi này thường đi kèm với "bẫy" lãi suất nếu người dùng không có kế hoạch tài chính rõ ràng.

Nhiều người tiêu dùng vẫn giữ tâm lý chủ quan, cho rằng các khoản nợ thẻ tín dụng nhỏ, hoặc đã để quá hạn lâu năm thì ngân hàng sẽ "khoanh nợ" hoặc không khởi kiện. Thực tế, các điều khoản về lãi suất quá hạn và phạt chậm trả được quy định chặt chẽ trong hợp đồng sẽ khiến số nợ "lãi mẹ đẻ lãi con" theo thời gian. Không ít vụ việc quá hạn nợ thẻ tín dụng đã phải đưa ra tòa án phân xử.

Điển hình vừa qua, ngày 29/8/2025, Tòa án nhân dân Khu vực 4 (TP HCM) đã xét xử sơ thẩm vụ "Tranh chấp hợp đồng tín dụng" giữa Ngân hàng TMCP S và bà P (58 tuổi, TP HCM).

Theo hồ sơ vụ kiện, từ tháng 10/2011, bà P ký hợp đồng mở thẻ tín dụng với Ngân hàng S. Dựa trên thu nhập, ngân hàng cấp hạn mức 10 triệu đồng phục vụ mục đích tiêu dùng, với lãi suất 2,15%/tháng và lãi quá hạn bằng 150% lãi trong hạn .

Sau khi kích hoạt thẻ, bà P đã thực hiện các giao dịch với tổng số tiền hơn 10,4 triệu đồng. Đến hạn thanh toán, bà P không thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho ngân hàng nên ngày 26/3/2014, ngân hàng đã chấm dứt quyền sử dụng thẻ của bà P và chuyển toàn bộ số nợ sang nợ quá hạn. Sau đó, ngân hàng thường xuyên đôn đốc nhắc nhở, bà P đã trả cho ngân hàng được hơn 12 triệu đồng. Tuy nhiên, do lãi suất cộng dồn và các khoản phạt, số tiền này vẫn chưa đủ để tất toán khoản vay.

Tại phiên tòa ngày 29/8/2025, Ngân hàng S khởi kiện, yêu cầu bà P thanh toán số tiền nợ tính đến ngày xét xử là hơn 25,1 triệu đồng. Trong khi nợ gốc chỉ còn lại 4 triệu đồng, thì khoản nợ lãi quá hạn đã lên tới gần 21 triệu đồng.

Hội đồng xét xử nhận định, việc tính lãi của ngân hàng là phù hợp với thỏa thuận trong hợp đồng và quy định của Luật các tổ chức tín dụng. Kết quả, bà Nguyễn Thị P buộc phải trả cho ngân hàng tổng cộng 25 triệu đồng. Ngoài ra, bà P còn phải chịu thêm hơn 1,2 triệu đồng án phí dân sự sơ thẩm.

Vụ việc trên cho thấy rủi ro pháp lý và tài chính hiện hữu khi sử dụng thẻ tín dụng thiếu kiểm soát. Để tránh rơi vào tình cảnh tương tự, các chuyên gia tài chính cũng đã đưa nhiều khuyến cáo. Trong đó, chủ thẻ cần nắm chắc quy định về lãi suất trong hạn và lãi suất phạt trước khi mở thẻ. Luôn thanh toán dư nợ đúng hạn để tránh bị tính lãi và chuyển nhóm nợ xấu trên CIC, ảnh hưởng đến uy tín tín dụng sau này. Bên cạnh đó, hãy nhớ rằng, một khoản nợ gốc vài triệu đồng có thể biến thành hàng chục triệu đồng sau vài năm do lãi suất kép. Và nếu gặp khó khăn tài chính, khách hàng nên chủ động liên hệ ngân hàng để cơ cấu lại nợ thay vì trốn tránh, chây ì dẫn đến việc bị khởi kiện ra tòa.



