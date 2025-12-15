Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nợ xấu thẻ tín dụng 25 triệu, người phụ nữ bị ngân hàng chấm dứt quyền sử dụng thẻ, kiện ra tòa

15-12-2025 - 10:12 AM | Smart Money

Nợ xấu thẻ tín dụng 25 triệu, người phụ nữ bị ngân hàng chấm dứt quyền sử dụng thẻ, kiện ra tòa

Trong khi nợ gốc chỉ còn lại 4 triệu đồng, thì khoản nợ lãi quá hạn đã lên tới gần 21 triệu đồng.

Trong xã hội hiện đại, thẻ tín dụng (Credit Card) trở nên phổ biến nhờ tính năng "chi tiêu trước, trả tiền sau" cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn. Tuy nhiên, sự tiện lợi này thường đi kèm với "bẫy" lãi suất nếu người dùng không có kế hoạch tài chính rõ ràng.

Nhiều người tiêu dùng vẫn giữ tâm lý chủ quan, cho rằng các khoản nợ thẻ tín dụng nhỏ, hoặc đã để quá hạn lâu năm thì ngân hàng sẽ "khoanh nợ" hoặc không khởi kiện. Thực tế, các điều khoản về lãi suất quá hạn và phạt chậm trả được quy định chặt chẽ trong hợp đồng sẽ khiến số nợ "lãi mẹ đẻ lãi con" theo thời gian. Không ít vụ việc quá hạn nợ thẻ tín dụng đã phải đưa ra tòa án phân xử.

Điển hình vừa qua, ngày 29/8/2025, Tòa án nhân dân Khu vực 4 (TP HCM) đã xét xử sơ thẩm vụ "Tranh chấp hợp đồng tín dụng" giữa Ngân hàng TMCP S và bà P (58 tuổi, TP HCM).

Theo hồ sơ vụ kiện, từ tháng 10/2011, bà P ký hợp đồng mở thẻ tín dụng với Ngân hàng S. Dựa trên thu nhập, ngân hàng cấp hạn mức 10 triệu đồng phục vụ mục đích tiêu dùng, với lãi suất 2,15%/tháng và lãi quá hạn bằng 150% lãi trong hạn .

Sau khi kích hoạt thẻ, bà P đã thực hiện các giao dịch với tổng số tiền hơn 10,4 triệu đồng. Đến hạn thanh toán, bà P không thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho ngân hàng nên ngày 26/3/2014, ngân hàng đã chấm dứt quyền sử dụng thẻ của bà P và chuyển toàn bộ số nợ sang nợ quá hạn. Sau đó, ngân hàng thường xuyên đôn đốc nhắc nhở, bà P đã trả cho ngân hàng được hơn 12 triệu đồng. Tuy nhiên, do lãi suất cộng dồn và các khoản phạt, số tiền này vẫn chưa đủ để tất toán khoản vay.

Tại phiên tòa ngày 29/8/2025, Ngân hàng S khởi kiện, yêu cầu bà P thanh toán số tiền nợ tính đến ngày xét xử là hơn 25,1 triệu đồng. Trong khi nợ gốc chỉ còn lại 4 triệu đồng, thì khoản nợ lãi quá hạn đã lên tới gần 21 triệu đồng.

Hội đồng xét xử nhận định, việc tính lãi của ngân hàng là phù hợp với thỏa thuận trong hợp đồng và quy định của Luật các tổ chức tín dụng. Kết quả, bà Nguyễn Thị P buộc phải trả cho ngân hàng tổng cộng 25 triệu đồng. Ngoài ra, bà P còn phải chịu thêm hơn 1,2 triệu đồng án phí dân sự sơ thẩm.

Vụ việc trên cho thấy rủi ro pháp lý và tài chính hiện hữu khi sử dụng thẻ tín dụng thiếu kiểm soát. Để tránh rơi vào tình cảnh tương tự, các chuyên gia tài chính cũng đã đưa nhiều khuyến cáo. Trong đó, chủ thẻ cần nắm chắc quy định về lãi suất trong hạn và lãi suất phạt trước khi mở thẻ. Luôn thanh toán dư nợ đúng hạn để tránh bị tính lãi và chuyển nhóm nợ xấu trên CIC, ảnh hưởng đến uy tín tín dụng sau này. Bên cạnh đó, hãy nhớ rằng, một khoản nợ gốc vài triệu đồng có thể biến thành hàng chục triệu đồng sau vài năm do lãi suất kép. Và nếu gặp khó khăn tài chính, khách hàng nên chủ động liên hệ ngân hàng để cơ cấu lại nợ thay vì trốn tránh, chây ì dẫn đến việc bị khởi kiện ra tòa.


Thu Thủy

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ông Phan Đức Trung nói thẳng: Chưa sàn nào ở Việt Nam đủ năng lực bảo đảm an toàn lưu ký tài sản mã hóa

Ông Phan Đức Trung nói thẳng: Chưa sàn nào ở Việt Nam đủ năng lực bảo đảm an toàn lưu ký tài sản mã hóa Nổi bật

"Rút sổ tiết kiệm mua vàng từ sớm, ngày càng giàu lên, nhưng tôi vẫn không vui như tưởng tượng"

"Rút sổ tiết kiệm mua vàng từ sớm, ngày càng giàu lên, nhưng tôi vẫn không vui như tưởng tượng" Nổi bật

Công an khuyến nghị người dân thực hiện ngay bước này với tài khoản an sinh xã hội trên VNeID để hưởng thụ các chế độ kịp thời

Công an khuyến nghị người dân thực hiện ngay bước này với tài khoản an sinh xã hội trên VNeID để hưởng thụ các chế độ kịp thời

09:55 , 15/12/2025
Bỏ 2 triệu đồng mua vàng giả rồi mang cầm cố lấy 165 triệu đồng

Bỏ 2 triệu đồng mua vàng giả rồi mang cầm cố lấy 165 triệu đồng

09:30 , 15/12/2025
Cảnh báo mới từ các ngân hàng về rủi ro mất tiền từ cách xác thực giao dịch chuyển tiền, thanh toán hóa đơn

Cảnh báo mới từ các ngân hàng về rủi ro mất tiền từ cách xác thực giao dịch chuyển tiền, thanh toán hóa đơn

21:32 , 14/12/2025
Biết rõ đã bị lừa mất sạch 150 triệu, người phụ nữ đến báo cảnh sát, sau đó về nhà chuyển thêm 75 triệu vào tài khoản của kẻ lừa đảo

Biết rõ đã bị lừa mất sạch 150 triệu, người phụ nữ đến báo cảnh sát, sau đó về nhà chuyển thêm 75 triệu vào tài khoản của kẻ lừa đảo

21:20 , 14/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên