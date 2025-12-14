Biết rõ đã bị lừa mất sạch 150 triệu, người phụ nữ đến báo cảnh sát, sau đó về nhà chuyển thêm 75 triệu vào tài khoản của kẻ lừa đảo

Nạn nhân là chị Thái, người Trung Quốc. Theo trình bày với cảnh sát, khi chị đang ở nhà sử dụng điện thoại thì bất ngờ nhận được cuộc gọi từ một người tự xưng là nhân viên chăm sóc khách hàng hậu mãi. Đối phương hỏi chị có nhận được bưu kiện nào gần đây hay không và cho biết nếu đã nhận hàng, chỉ cần quét mã QR tham gia một nhóm trực tuyến là có thể nhận các phần quà nhỏ như bàn chải đánh răng điện, nồi chiên không dầu.

Do trước đó có mua sắm online, dù chưa nhận được hàng, nhưng nghe đến quà tặng, chị Thái đã thêm tài khoản WeChat của đối phương và làm theo hướng dẫn. Sau khi quét mã QR, chị được kéo vào một nhóm có tên “Liên minh thương mại điện tử”.

Trong nhóm, các thành viên liên tục chia sẻ về một công việc được quảng bá là “nhẹ nhàng, thu nhập cao”: chỉ cần truy cập các trang sản phẩm trên Taobao, chụp ảnh màn hình và gửi lại là có thể nhận tiền. Chị Thái sau đó liên hệ với một người trong nhóm tự xưng là “trợ lý” và bắt đầu làm theo hướng dẫn.

Ở giai đoạn đầu, chị nhận được các khoản “hoa hồng” nhỏ, từ vài đến vài chục nhân dân tệ. Được nhận tiền thật khiến chị dần tin tưởng.

Sau đó, “trợ lý” giới thiệu một “nhiệm vụ lớn”, yêu cầu chị tải một ứng dụng khác có tên “moumoumao”. Theo lời giải thích, người dùng có thể làm nhiệm vụ trong ứng dụng để tích lũy hoa hồng, nhưng phải ứng tiền trước, sau khi hoàn thành sẽ được hoàn lại cả vốn lẫn lãi. Đơn càng lớn thì lợi nhuận càng cao.

Tin vào viễn cảnh đó, chị Thái đã ứng trước 30.000 nhân dân tệ (khoảng 112 triệu đồng) để nhận một nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành, chị phát hiện không thể rút tiền. “Trợ lý” giải thích rằng phải làm liên tiếp hai nhiệm vụ mới đủ điều kiện rút. Chị tiếp tục chuyển thêm 10.000 nhân dân tệ (khoảng 37 triệu đồng). Tuy nhiên, sau đó đối phương lại lấy lý do thao tác sai và yêu cầu phải tiếp tục làm thêm nhiệm vụ.

Đến lúc này, chị Thái mới nhận ra mình đã bị lừa, với tổng số tiền 40.000 nhân dân tệ (khoảng 150 triệu đồng). Ngay sau đó, chị đã đến đồn cảnh sát Trung Quốc trình báo, được lấy lời khai và được yêu cầu gỡ bỏ ứng dụng lừa đảo.

Tuy nhiên, khi trở về nhà, do không cam tâm mất số tiền lớn, chị Thái đã tải lại ứng dụng, tiếp tục liên hệ với “chăm sóc khách hàng” trong app để yêu cầu hoàn tiền. Đối phương giải thích rằng “trợ lý” trước đó là người mới, xử lý chưa đúng quy trình, đồng thời cam kết nếu chị chuyển thêm 20.000 nhân dân tệ (khoảng 75 triệu đồng) để “bù đơn”, toàn bộ số tiền trước đó sẽ được hoàn trả.

Dù đã ý thức rõ mình là nạn nhân của lừa đảo, chị Thái vẫn tin lời và tiếp tục chuyển thêm tiền cho kẻ gian, rơi vào đúng kịch bản mà cảnh sát Trung Quốc cảnh báo là “bẫy trong bẫy” – đánh vào tâm lý muốn gỡ lại tiền đã mất.

Theo cảnh sát Trung Quốc, đây là thủ đoạn lừa đảo trực tuyến điển hình, thường xuất hiện dưới hình thức “làm nhiệm vụ nhận hoa hồng”. Khi nạn nhân đã bị chiếm đoạt tài sản, nếu tiếp tục liên hệ với đối tượng lừa đảo với hy vọng lấy lại tiền, gần như chắc chắn sẽ khiến thiệt hại ngày càng nghiêm trọng hơn.

Cảnh sát khuyến cáo, khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần ngừng ngay mọi liên lạc với đối tượng, không chuyển thêm tiền dưới bất kỳ hình thức nào, đồng thời nhanh chóng trình báo để được hỗ trợ kịp thời và hạn chế tối đa thiệt hại.

Theo Toutiao﻿