Điều kiện vay ngân hàng để mua nhà người vay cần nắm rõ

Trên thực tế, không phải cứ có nhu cầu vay là ngân hàng sẽ giải ngân. Để được phê duyệt khoản vay mua nhà, người vay cần đáp ứng một số điều kiện cơ bản sau.

Cần có vốn tự có tối thiểu

Theo thông lệ, ngân hàng chỉ tài trợ khoảng 70–80% giá trị căn nhà. Phần còn lại, người vay phải chuẩn bị 20–30% vốn tự có để đối ứng. Yêu cầu này nhằm giảm rủi ro cho ngân hàng, đồng thời đảm bảo người vay không phải gánh áp lực tài chính quá lớn ngay từ đầu.

Trong nhiều trường hợp, việc không có đủ vốn tự có là nguyên nhân khiến hồ sơ vay bị từ chối, dù người vay có thu nhập tương đối tốt.

Độ tuổi phù hợp với thời hạn vay

Người vay cần nằm trong độ tuổi lao động, thường từ 18 đến 65 tuổi, tùy theo quy định từng ngân hàng. Đặc biệt, thời điểm tất toán khoản vay thường không vượt quá độ tuổi nghỉ hưu. Với các khoản vay dài hạn từ 15–25 năm, yếu tố độ tuổi đóng vai trò quan trọng trong việc xét duyệt.

Thu nhập ổn định và chứng minh được

Thu nhập là tiêu chí then chốt trong quá trình thẩm định. Ngân hàng yêu cầu người vay có nguồn thu nhập ổn định, hợp pháp, đủ để chi trả gốc và lãi hàng tháng. Thu nhập cần được chứng minh thông qua sao kê lương, hợp đồng lao động, hoặc các nguồn thu khác có hồ sơ rõ ràng như kinh doanh, cho thuê tài sản.

Thông thường, tổng nghĩa vụ trả nợ hàng tháng (bao gồm cả khoản vay mua nhà) không nên vượt quá 50–60% thu nhập, nhằm đảm bảo khả năng chi trả trong dài hạn.

Tài sản bảo đảm phải đầy đủ pháp lý

Khoản vay mua nhà thường được bảo đảm bằng chính căn nhà dự định mua hoặc một bất động sản khác. Tuy nhiên, tài sản thế chấp phải có giấy tờ pháp lý đầy đủ, không tranh chấp, không nằm trong diện quy hoạch hoặc hạn chế giao dịch.

Trường hợp pháp lý căn nhà chưa hoàn chỉnh, ngân hàng có thể từ chối cho vay hoặc chỉ giải ngân một phần.

Lịch sử tín dụng sạch

Ngân hàng sẽ kiểm tra lịch sử tín dụng của người vay thông qua hệ thống thông tin tín dụng. Việc từng có nợ xấu, nợ quá hạn, hoặc đang tồn tại nhiều khoản vay tiêu dùng chưa tất toán có thể khiến hồ sơ vay bị đánh giá rủi ro cao, ảnh hưởng đến khả năng được giải ngân.

Hồ sơ pháp lý cá nhân đầy đủ

Người vay cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ pháp lý cá nhân như CMND/CCCD, sổ hộ khẩu hoặc giấy đăng ký tạm trú, cùng các giấy tờ liên quan đến tình trạng hôn nhân theo yêu cầu của từng ngân hàng.

Lưu ý về lãi suất và áp lực tài chính dài hạn

Các khoản vay mua nhà thường được áp dụng lãi suất ưu đãi trong những năm đầu, sau đó chuyển sang lãi suất thả nổi theo thị trường. Do đó, ngoài việc đáp ứng điều kiện vay, người vay cần tính toán kỹ khả năng trả nợ trong dài hạn, đặc biệt trong bối cảnh lãi suất có thể biến động.

Việc chuẩn bị kỹ hồ sơ tài chính, tích lũy đủ vốn đối ứng và cân đối dòng tiền được xem là yếu tố then chốt để khoản vay mua nhà không trở thành gánh nặng trong tương lai.