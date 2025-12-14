Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Điều kiện vay ngân hàng để mua nhà người vay cần nắm rõ

14-12-2025 - 21:17 PM | Smart Money

Vay ngân hàng mua nhà là một trong những giải pháp tài chính phổ biến, giúp người dân sớm sở hữu nhà ở khi chưa đủ nguồn vốn tích lũy ban đầu. Tuy nhiên, đây cũng là khoản vay có giá trị lớn và thời hạn dài, do đó các ngân hàng thường đặt ra nhiều điều kiện nhằm kiểm soát rủi ro và đảm bảo khả năng trả nợ của khách hàng.

Trên thực tế, không phải cứ có nhu cầu vay là ngân hàng sẽ giải ngân. Để được phê duyệt khoản vay mua nhà, người vay cần đáp ứng một số điều kiện cơ bản sau.

Cần có vốn tự có tối thiểu

Theo thông lệ, ngân hàng chỉ tài trợ khoảng 70–80% giá trị căn nhà. Phần còn lại, người vay phải chuẩn bị 20–30% vốn tự có để đối ứng. Yêu cầu này nhằm giảm rủi ro cho ngân hàng, đồng thời đảm bảo người vay không phải gánh áp lực tài chính quá lớn ngay từ đầu.

Trong nhiều trường hợp, việc không có đủ vốn tự có là nguyên nhân khiến hồ sơ vay bị từ chối, dù người vay có thu nhập tương đối tốt.

Độ tuổi phù hợp với thời hạn vay

Người vay cần nằm trong độ tuổi lao động, thường từ 18 đến 65 tuổi, tùy theo quy định từng ngân hàng. Đặc biệt, thời điểm tất toán khoản vay thường không vượt quá độ tuổi nghỉ hưu. Với các khoản vay dài hạn từ 15–25 năm, yếu tố độ tuổi đóng vai trò quan trọng trong việc xét duyệt.

Thu nhập ổn định và chứng minh được

Thu nhập là tiêu chí then chốt trong quá trình thẩm định. Ngân hàng yêu cầu người vay có nguồn thu nhập ổn định, hợp pháp, đủ để chi trả gốc và lãi hàng tháng. Thu nhập cần được chứng minh thông qua sao kê lương, hợp đồng lao động, hoặc các nguồn thu khác có hồ sơ rõ ràng như kinh doanh, cho thuê tài sản.

Thông thường, tổng nghĩa vụ trả nợ hàng tháng (bao gồm cả khoản vay mua nhà) không nên vượt quá 50–60% thu nhập, nhằm đảm bảo khả năng chi trả trong dài hạn.

Tài sản bảo đảm phải đầy đủ pháp lý

Khoản vay mua nhà thường được bảo đảm bằng chính căn nhà dự định mua hoặc một bất động sản khác. Tuy nhiên, tài sản thế chấp phải có giấy tờ pháp lý đầy đủ, không tranh chấp, không nằm trong diện quy hoạch hoặc hạn chế giao dịch.

Trường hợp pháp lý căn nhà chưa hoàn chỉnh, ngân hàng có thể từ chối cho vay hoặc chỉ giải ngân một phần.

Lịch sử tín dụng sạch

Ngân hàng sẽ kiểm tra lịch sử tín dụng của người vay thông qua hệ thống thông tin tín dụng. Việc từng có nợ xấu, nợ quá hạn, hoặc đang tồn tại nhiều khoản vay tiêu dùng chưa tất toán có thể khiến hồ sơ vay bị đánh giá rủi ro cao, ảnh hưởng đến khả năng được giải ngân.

Hồ sơ pháp lý cá nhân đầy đủ

Người vay cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ pháp lý cá nhân như CMND/CCCD, sổ hộ khẩu hoặc giấy đăng ký tạm trú, cùng các giấy tờ liên quan đến tình trạng hôn nhân theo yêu cầu của từng ngân hàng.

Lưu ý về lãi suất và áp lực tài chính dài hạn

Các khoản vay mua nhà thường được áp dụng lãi suất ưu đãi trong những năm đầu, sau đó chuyển sang lãi suất thả nổi theo thị trường. Do đó, ngoài việc đáp ứng điều kiện vay, người vay cần tính toán kỹ khả năng trả nợ trong dài hạn, đặc biệt trong bối cảnh lãi suất có thể biến động.

Việc chuẩn bị kỹ hồ sơ tài chính, tích lũy đủ vốn đối ứng và cân đối dòng tiền được xem là yếu tố then chốt để khoản vay mua nhà không trở thành gánh nặng trong tương lai.

 Nhiều người khen app ngân hàng Việt xịn hơn nhiều nước phát triển, chuyên gia nói: Chuẩn đúng phải là xịn và bền, dễ dùng hôm nay, an toàn, đáng tin ngày mai 

Mai Anh

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ông Phan Đức Trung nói thẳng: Chưa sàn nào ở Việt Nam đủ năng lực bảo đảm an toàn lưu ký tài sản mã hóa

Ông Phan Đức Trung nói thẳng: Chưa sàn nào ở Việt Nam đủ năng lực bảo đảm an toàn lưu ký tài sản mã hóa Nổi bật

Một ngân hàng sẽ thay thế toàn bộ thẻ chứa dãy số 97045274: Khách hàng cần nắm thông tin tránh mất quyền lợi

Một ngân hàng sẽ thay thế toàn bộ thẻ chứa dãy số 97045274: Khách hàng cần nắm thông tin tránh mất quyền lợi Nổi bật

Xổ số miền Nam: 532 tỉ đồng giải độc đắc đã tìm thấy người trúng

Xổ số miền Nam: 532 tỉ đồng giải độc đắc đã tìm thấy người trúng

19:48 , 14/12/2025
"Rút sổ tiết kiệm mua vàng từ sớm, ngày càng giàu lên, nhưng tôi vẫn không vui như tưởng tượng"

"Rút sổ tiết kiệm mua vàng từ sớm, ngày càng giàu lên, nhưng tôi vẫn không vui như tưởng tượng"

19:19 , 14/12/2025
Có nên bán 5 cây vàng chốt lời để gửi tiết kiệm hưởng lãi suất 8%/năm?

Có nên bán 5 cây vàng chốt lời để gửi tiết kiệm hưởng lãi suất 8%/năm?

16:05 , 14/12/2025
Vietcombank, VietinBank, Agribank, BIDV… "đóng băng" tài khoản, tạm ngừng toàn bộ giao dịch rút/chuyển tiền đối với 5 trường hợp sau

Vietcombank, VietinBank, Agribank, BIDV… "đóng băng" tài khoản, tạm ngừng toàn bộ giao dịch rút/chuyển tiền đối với 5 trường hợp sau

15:10 , 14/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên