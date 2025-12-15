Công an khuyến nghị người dân thực hiện ngay bước này với tài khoản an sinh xã hội trên VNeID để hưởng thụ các chế độ kịp thời

Trên Cổng thông tin điện tử công an tỉnh Thanh Hóa, Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị người dân chủ động cài đặt và tích hợp tài khoản An sinh xã hội trên ứng dụng VNeID.

Theo thông tin đăng tải, trong thời gian qua, Bộ Công an đã tích hợp nhiều tiện ích quan trọng trên ứng dụng VNeID, trong đó có tiện ích liên kết tài khoản ngân hàng với ứng dụng VNeID để phục vụ việc chi trả các chế độ An ninh xã hội. Tiện ích này đã được triển khai thực hiện hiệu quả trong các đợt chi trả, như tặng quà cho Nhân dân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Để bảo đảm mọi người dân được hưởng thụ các chế độ, chính sách An sinh xã hội của Nhà nước một cách đầy đủ, kịp thời, nhanh chóng, an toàn và thuận tiện, Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị người dân chủ động cài đặt và tích hợp tài khoản An sinh xã hội trên ứng dụng VNeID.

Để thực hiện tích hợp tài khoản An sinh xã hội trên ứng dụng VNeID, yêu cầu công dân phải có tài khoản định danh mức độ 2. Sau đó thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1: Truy cập vào ứng dụng VNeID và thực hiện đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử mức 2.

Bước 2: Chọn vào mục "An sinh xã hội"

Bước 3: Tiếp tục chọn vào mục "Tài khoản hưởng an sinh xã hội"

Bước 4: Nhập passcode gồm 06 chữ số để truy cập

Bước 5: Chọn tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản mobile money để nhận các khoản trợ cấp từ các chính sách an sinh xã hội. Sau đó tiếp tục điền thông tin tài khoản ngân hàng mà mình đã chọn để liên kết như hình bên dưới.

Điền đầy đủ thông tin cá nhân vào từng mục và tích chọn bên dưới phần thông tin "Tôi đã đọc Mục đích chia sẻ, xử lý dữ liệu, Quyền, nghĩa vụ của chủ thể dữ liệu và đồng ý chia sẻ, xử lý dữ liệu cá nhân" rồi chọn "Tiếp tục" để thực hiện việc gửi yêu cầu liên kết.

Bước 6: Sau khi đã nhấn tiếp tục thì sẽ được chuyển tiếp đến màn hình bên dưới với thông báo là đã gửi yêu cầu thành công và chờ xét duyệt.