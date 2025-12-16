Người phụ nữ ở Phú Thọ phát hiện 270 triệu "chuyển nhầm" vào tài khoản, đã có người liên hệ xin lại tiền nhưng Công an xã khuyên: Không trả vội, chờ xác minh!

Mới đây, Công an xã Hùng Việt, tỉnh Phú Thọ vừa phối hợp các bên liên quan làm rõ và tổ chức trao trả số tiền 270 triệu đồng do chuyển nhầm tài khoản ngân hàng.

Theo đó, hồi 14 giờ 30 phút, ngày 09/12/2025, chị Chảo Thị Liều (sinh năm 1998, trú tại khu Phiên Quận, xã Hùng Việt, tỉnh Phú Thọ) đến trụ sở Công an xã Hùng Việt trình báo về việc tài khoản ngân hàng cá nhân của chị bất ngờ nhận được số tiền 270 triệu đồng từ người lạ. Chị nghi ngờ đây là trường hợp chuyển khoản nhầm.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hùng Việt đã tiến hành xác minh, làm rõ sự việc theo đúng trình tự, quy định. Trong quá trình làm việc, chị Liều cho biết đã nhận được liên hệ từ người tự xưng là chủ tài khoản chuyển nhầm, đề nghị chị chuyển lại số tiền. Tuy nhiên, người này lại yêu cầu chuyển tiền sang một tài khoản khác, không trùng khớp với thông tin ban đầu, tiềm ẩn nguy cơ rủi ro, lừa đảo.

Trước tình huống trên, Công an xã Hùng Việt đã hướng dẫn chị Liều không tự ý thực hiện giao dịch, đồng thời phối hợp xác minh thông tin chủ tài khoản chuyển nhầm thông qua các kênh nghiệp vụ. Kết quả xác minh xác định người chuyển nhầm số tiền 270 triệu đồng là anh Trần Trọng Giáp (sinh năm 1984, trú tại xã Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang).

Sau khi làm rõ các thông tin liên quan, Công an xã Hùng Việt đã tổ chức thực hiện đầy đủ thủ tục theo quy định pháp luật để bàn giao, trả lại toàn bộ số tiền 270 triệu đồng cho anh Trần Trọng Giáp. Việc giao nhận được tiến hành công khai, minh bạch, có sự chứng kiến của các bên liên quan, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Hình ảnh buổi làm việc tại Công an xã Hùng Việt.

Nhận lại số tiền chuyển nhầm, anh Trần Trọng Giáp bày tỏ sự cảm ơn đối với tinh thần trách nhiệm, sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng Công an xã Hùng Việt; đồng thời gửi lời cảm ơn chị Chảo Thị Liều vì sự trung thực, tự giác trình báo, không chiếm giữ số tiền không thuộc quyền sở hữu của mình.

Thông qua vụ việc, Công an xã Hùng Việt ghi nhận và biểu dương hành động trung thực, chấp hành pháp luật của chị Chảo Thị Liều. Đây là nghĩa cử đẹp, thể hiện ý thức trách nhiệm của công dân trong các giao dịch dân sự, góp phần xây dựng môi trường xã hội an toàn, lành mạnh.

Cũng qua vụ việc, Công an xã Hùng Việt cũng khuyến cáo người dân, khi nhận được tiền chuyển nhầm từ tài khoản không quen biết không nên tự ý sử dụng hoặc chuyển lại theo yêu cầu qua điện thoại, tin nhắn; cần chủ động liên hệ với ngân hàng hoặc cơ quan Công an nơi gần nhất để được hướng dẫn giải quyết. Người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, mật khẩu tài khoản cho người lạ nhằm phòng ngừa các thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Việc chiếm giữ trái phép tài sản do người khác chuyển nhầm có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ