Nghi ngờ tài khoản ngân hàng bị hack, ngân hàng khuyến cáo làm ngay việc này

Trong bối cảnh giao dịch tài chính trực tuyến ngày càng phổ biến, tình trạng tài khoản ngân hàng bị xâm nhập trái phép (hack) đang có xu hướng gia tăng với nhiều thủ đoạn tinh vi. Chỉ một phút lơ là, người dùng có thể đối mặt với nguy cơ mất tiền, lộ thông tin cá nhân và nhiều rắc rối pháp lý. Trước thực trạng này, ngân hàng MSB mới đây đã đưa ra khuyến cáo khẩn cấp, hướng dẫn người dân cách xử lý kịp thời khi phát hiện dấu hiệu bất thường.

Theo nhà băng này, khi phát hiện tài khoản có dấu hiệu bất thường như bị trừ tiền không rõ nguyên nhân, nhận thông báo giao dịch lạ hoặc không thể đăng nhập, người dùng cần bình tĩnh và hành động ngay để hạn chế tối đa thiệt hại.

Trước hết, chủ tài khoản ngừng ngay mọi giao dịch trực tuyến để tránh hacker tiếp tục thao túng hoặc chuyển tiền. Sau đó, liên hệ lập tức với ngân hàng thông qua tổng đài chăm sóc khách hàng hoặc đến trực tiếp chi nhánh gần nhất để yêu cầu khóa tạm thời tài khoản.

Người dùng cũng cần kiểm tra kỹ lịch sử giao dịch, ghi lại các khoản chuyển tiền hoặc thanh toán bất thường nhằm cung cấp thông tin, bằng chứng cho ngân hàng trong quá trình xác minh và truy vết. Sau khi được xác nhận an toàn, hãy đổi toàn bộ mật khẩu đăng nhập, mã PIN, thông tin bảo mật trên các kênh Internet Banking và Mobile Banking.

Trong trường hợp có dấu hiệu bị chiếm đoạt tài sản hoặc lừa đảo, ngân hàng khuyến nghị người dân trình báo cơ quan công an để được hỗ trợ điều tra theo quy định pháp luật. Đồng thời, người dùng nên cài đặt lại ứng dụng ngân hàng, quét virus và mã độc trên thiết bị để loại bỏ nguy cơ bị theo dõi hoặc kiểm soát từ xa.

Để hạn chế rủi ro, ngân hàng này nhấn mạnh việc chủ động phòng ngừa là yếu tố then chốt. Người dùng cần xây dựng thói quen bảo mật tài khoản ngay từ những thao tác nhỏ nhất.

Trước hết, hãy sử dụng mật khẩu mạnh, có độ dài đủ lớn, kết hợp chữ hoa, chữ thường, số và ký tự đặc biệt. Đồng thời, kích hoạt xác thực hai yếu tố (2FA) để tăng thêm lớp bảo vệ, ngay cả khi mật khẩu không may bị lộ.

Khi đăng nhập tài khoản ngân hàng, người dùng cần kiểm tra kỹ đường dẫn website, đảm bảo bắt đầu bằng "https://" và đúng tên miền chính thức, nhằm tránh các trang web giả mạo đánh cắp thông tin. Việc chỉ cài đặt ứng dụng ngân hàng từ App Store hoặc CH Play cũng là nguyên tắc quan trọng để ngăn chặn phần mềm độc hại.

Ngoài ra, mã OTP là "chìa khóa" bảo vệ mỗi giao dịch và tuyệt đối không được chia sẻ cho bất kỳ ai, kể cả người tự xưng là nhân viên ngân hàng. Người dùng nên thường xuyên theo dõi biến động số dư, kiểm tra giao dịch định kỳ để phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường.

Ngân hàng cũng khuyến cáo người dân cảnh giác với email, tin nhắn lạ yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP hoặc đường link đăng nhập. Song song đó, việc sử dụng bảo mật sinh trắc học như vân tay, nhận diện khuôn mặt và chỉ giao dịch trên thiết bị cá nhân, mạng Internet an toàn sẽ giúp giảm thiểu đáng kể nguy cơ bị hack.

Ngân hàng cũng nhấn mạnh, trong môi trường số, an toàn tài khoản không chỉ phụ thuộc vào hệ thống mà còn nằm ở ý thức và thói quen bảo mật của mỗi người dùng. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, xử lý nhanh chóng và đúng cách chính là "chìa khóa" giúp bảo vệ tài sản và hạn chế thiệt hại ở mức thấp nhất.