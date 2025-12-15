Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

35 tuổi, sở hữu 3 bất động sản gần 20 tỷ đồng, nữ nhân viên văn phòng nhận ra: Cuộc sống vô thường, chỉ mong có sức khỏe

15-12-2025 - 18:12 PM | Smart Money

Ở tuổi 35, nữ nhân viên văn phòng này đang sở hữu khối tài sản gần 20 tỷ đồng, gồm 2 căn chung cư tiền tỷ và một căn nhà đất trong ngõ. Nhưng đổi lại những năm tháng miệt mài kiếm tiền và đầu tư là sức khỏe suy giảm, cảm giác cô đơn và nhiều tiếc nuối về một cuộc sống đã trôi qua quá nhanh.

35 tuổi, chị H. – một nhân viên làm việc trong lĩnh vực truyền thông tại Hà Nội – hiện sở hữu khối tài sản ước tính gần 20 tỷ đồng. Trong đó có 2 căn chung cư, mỗi căn trị giá khoảng 6–7 tỷ đồng và một căn nhà đất nằm trong ngõ trị giá khoảng hơn 7 tỷ đồng, và được mua rải rác từ nhiều năm trước. Với nhiều người, đây là thành quả đáng mơ ước khi còn khá trẻ, nhưng với chị, đó không hẳn là điều mang lại cảm giác trọn vẹn.

Chị H. bắt đầu đi làm từ năm 18 tuổi, khi còn là sinh viên. Thu nhập sớm giúp chị tự lập nhanh và sớm hình thành tư duy tích lũy. Nhờ may mắn và sự nhạy bén, chị tham gia đầu tư Bitcoin từ giai đoạn đầu, sau đó chuyển sang bất động sản. Những thương vụ mua bán diễn ra khá “mát tay”, đúng thời điểm, giúp tài sản tăng nhanh hơn nhiều so với mức lương văn phòng.

Ở tuổi ngoài 30, khi không ít bạn bè vẫn đang trả góp mua nhà, chị đã có trong tay vài bất động sản và dòng tiền cho thuê ổn định. Tuy nhiên, đổi lại là một cuộc sống gần như chỉ xoay quanh công việc và đầu tư. Ngành truyền thông với áp lực cao, deadline liên tục, cộng thêm việc theo dõi thị trường, quản lý tài sản khiến chị luôn trong trạng thái căng thẳng kéo dài.

“Lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản, còn sức thì cứ làm, còn cơ hội thì cứ nắm. Tôi sợ nghèo, sợ tụt lại phía sau,” chị chia sẻ.

Không lập gia đình, ít mối quan hệ gắn bó lâu dài, chị dành phần lớn thời gian cho công việc. Những bữa ăn vội, thức khuya thường xuyên, bỏ qua nghỉ ngơi và du lịch trở thành điều quen thuộc. Chị từng nghĩ, khi có đủ tiền rồi sẽ sống chậm lại.

Thế nhưng, vài năm gần đây, cơ thể bắt đầu phát tín hiệu cảnh báo. Mỗi lần đi khám sức khỏe định kỳ, danh sách bệnh lại dài thêm: dạ dày, rối loạn giấc ngủ, đau cột sống, rối loạn nội tiết, xuất hiện các khối u lành… “Không phải bệnh gì quá nặng, nhưng năm nào cũng phát sinh thêm bệnh mới, lúc đó tôi mới thực sự sợ,” chị nói.

Tiền bạc đủ đầy nhưng những buổi tối trở về căn nhà rộng, chị lại cảm thấy trống trải. Không gia đình nhỏ, không ai chờ đợi, những tài sản từng là mục tiêu phấn đấu đôi khi chỉ là những con số nằm im.

“Giờ tôi không còn ham kiếm thêm nữa. Tôi chỉ mong khỏe, ngủ được một giấc ngon, sáng dậy không thấy mệt mỏi,” chị thẳng thắn.

Nhìn lại chặng đường đã qua, chị H. thừa nhận mình đã đánh đổi quá nhiều cho tiền bạc mà quên mất việc chăm sóc bản thân và xây dựng đời sống tinh thần. “Cuộc sống vô thường lắm. Tiền có thể kiếm lại, nhưng sức khỏe và thời gian thì không.”

Ở tuổi 35, chị bắt đầu giảm bớt công việc, chấp nhận thu nhập thấp hơn để đổi lấy sự cân bằng. Với chị lúc này, một cuộc sống bình an, đủ đầy về sức khỏe quan trọng hơn việc sở hữu thêm bao nhiêu nhà đất.

 Cuối năm, một ngân hàng tung lãi suất cho vay "siêu rẻ" chỉ 4%/năm: Áp dụng cho khách mua bất động sản thanh lý 

Nguyễn Minh

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công an khuyến nghị người dân thực hiện ngay bước này với tài khoản an sinh xã hội trên VNeID để hưởng thụ các chế độ kịp thời

Công an khuyến nghị người dân thực hiện ngay bước này với tài khoản an sinh xã hội trên VNeID để hưởng thụ các chế độ kịp thời Nổi bật

Nợ xấu thẻ tín dụng 25 triệu, người phụ nữ bị ngân hàng chấm dứt quyền sử dụng thẻ, kiện ra tòa

Nợ xấu thẻ tín dụng 25 triệu, người phụ nữ bị ngân hàng chấm dứt quyền sử dụng thẻ, kiện ra tòa Nổi bật

Vietcombank: Dừng giao dịch chuyển tiền, rút tiền của nhóm khách hàng sau trên tất cả các kênh

Vietcombank: Dừng giao dịch chuyển tiền, rút tiền của nhóm khách hàng sau trên tất cả các kênh

17:43 , 15/12/2025
Tải app để vay tiền, đang làm thủ tục vay thì được báo "thao tác sai": Thanh niên sinh năm 1992 lập tức ngừng giao dịch và báo công an

Tải app để vay tiền, đang làm thủ tục vay thì được báo "thao tác sai": Thanh niên sinh năm 1992 lập tức ngừng giao dịch và báo công an

17:14 , 15/12/2025
Cuối năm, một ngân hàng tung lãi suất cho vay "siêu rẻ" chỉ 4%/năm: Áp dụng cho khách mua bất động sản thanh lý

Cuối năm, một ngân hàng tung lãi suất cho vay "siêu rẻ" chỉ 4%/năm: Áp dụng cho khách mua bất động sản thanh lý

16:48 , 15/12/2025
Chuyển nhầm tiền cho gia đình vào tài khoản của một công ty

Chuyển nhầm tiền cho gia đình vào tài khoản của một công ty

16:16 , 15/12/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên