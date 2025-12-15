35 tuổi, sở hữu 3 bất động sản gần 20 tỷ đồng, nữ nhân viên văn phòng nhận ra: Cuộc sống vô thường, chỉ mong có sức khỏe

35 tuổi, chị H. – một nhân viên làm việc trong lĩnh vực truyền thông tại Hà Nội – hiện sở hữu khối tài sản ước tính gần 20 tỷ đồng. Trong đó có 2 căn chung cư, mỗi căn trị giá khoảng 6–7 tỷ đồng và một căn nhà đất nằm trong ngõ trị giá khoảng hơn 7 tỷ đồng, và được mua rải rác từ nhiều năm trước. Với nhiều người, đây là thành quả đáng mơ ước khi còn khá trẻ, nhưng với chị, đó không hẳn là điều mang lại cảm giác trọn vẹn.

Chị H. bắt đầu đi làm từ năm 18 tuổi, khi còn là sinh viên. Thu nhập sớm giúp chị tự lập nhanh và sớm hình thành tư duy tích lũy. Nhờ may mắn và sự nhạy bén, chị tham gia đầu tư Bitcoin từ giai đoạn đầu, sau đó chuyển sang bất động sản. Những thương vụ mua bán diễn ra khá “mát tay”, đúng thời điểm, giúp tài sản tăng nhanh hơn nhiều so với mức lương văn phòng.

Ở tuổi ngoài 30, khi không ít bạn bè vẫn đang trả góp mua nhà, chị đã có trong tay vài bất động sản và dòng tiền cho thuê ổn định. Tuy nhiên, đổi lại là một cuộc sống gần như chỉ xoay quanh công việc và đầu tư. Ngành truyền thông với áp lực cao, deadline liên tục, cộng thêm việc theo dõi thị trường, quản lý tài sản khiến chị luôn trong trạng thái căng thẳng kéo dài.

“Lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản, còn sức thì cứ làm, còn cơ hội thì cứ nắm. Tôi sợ nghèo, sợ tụt lại phía sau,” chị chia sẻ.

Không lập gia đình, ít mối quan hệ gắn bó lâu dài, chị dành phần lớn thời gian cho công việc. Những bữa ăn vội, thức khuya thường xuyên, bỏ qua nghỉ ngơi và du lịch trở thành điều quen thuộc. Chị từng nghĩ, khi có đủ tiền rồi sẽ sống chậm lại.

Thế nhưng, vài năm gần đây, cơ thể bắt đầu phát tín hiệu cảnh báo. Mỗi lần đi khám sức khỏe định kỳ, danh sách bệnh lại dài thêm: dạ dày, rối loạn giấc ngủ, đau cột sống, rối loạn nội tiết, xuất hiện các khối u lành… “Không phải bệnh gì quá nặng, nhưng năm nào cũng phát sinh thêm bệnh mới, lúc đó tôi mới thực sự sợ,” chị nói.

Tiền bạc đủ đầy nhưng những buổi tối trở về căn nhà rộng, chị lại cảm thấy trống trải. Không gia đình nhỏ, không ai chờ đợi, những tài sản từng là mục tiêu phấn đấu đôi khi chỉ là những con số nằm im.

“Giờ tôi không còn ham kiếm thêm nữa. Tôi chỉ mong khỏe, ngủ được một giấc ngon, sáng dậy không thấy mệt mỏi,” chị thẳng thắn.

Nhìn lại chặng đường đã qua, chị H. thừa nhận mình đã đánh đổi quá nhiều cho tiền bạc mà quên mất việc chăm sóc bản thân và xây dựng đời sống tinh thần. “Cuộc sống vô thường lắm. Tiền có thể kiếm lại, nhưng sức khỏe và thời gian thì không.”

Ở tuổi 35, chị bắt đầu giảm bớt công việc, chấp nhận thu nhập thấp hơn để đổi lấy sự cân bằng. Với chị lúc này, một cuộc sống bình an, đủ đầy về sức khỏe quan trọng hơn việc sở hữu thêm bao nhiêu nhà đất.