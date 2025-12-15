Cuối năm, một ngân hàng tung lãi suất cho vay "siêu rẻ" chỉ 4%/năm: Áp dụng cho khách mua bất động sản thanh lý

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) vừa tung chương trình ưu đãi lãi suất cho vay dành cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp mua tài sản bảo đảm của các khoản nợ quá hạn. Theo đó, lãi suất cho vay được áp dụng từ 4%/năm. Đây là mức lãi suất thuộc nhóm thấp trên thị trường hiện nay.

Cụ thể, khách hàng có thể lựa chọn lãi suất cố định 12 tháng đầu từ 4%/năm, 24 tháng từ 4,5%/năm và 36 tháng từ 5,5%/năm. Thời gian ân hạn trả gốc tối đa lên tới 5 năm, phương thức trả gốc linh hoạt theo tỷ lệ 10% - 20% - 30% - 40%. Đáng chú ý, Sacombank miễn phí tất toán trước hạn trong suốt thời gian ưu đãi.

Theo khảo sát, trên trang thanh lý tài sản của ngân hàng này hiện xuất hiện nhiều bất động sản có giá trị lớn, phân bổ tại TP.HCM, Bình Dương, Tây Ninh, Hà Nội, Đồng Tháp…, bao gồm đất ở, đất công nghiệp và tài sản gắn liền với đất.

Đơn cử, mới đây, nhà băng này thông báo tổ chức đấu giá 02 thửa đất tại lô L4.1 và L5.2 thuộc Khu công nghiệp Tân Đông Hiệp A, TP. Dĩ An, tỉnh Bình Dương với tổng diện tích thực tế gần 22.000 m², giá khởi điểm hơn 197 tỷ đồng. Khu đất có vị trí mặt tiền đường nội khu, hạ tầng hoàn chỉnh, hiện trạng là nhà kho đang cho thuê, phù hợp với nhà đầu tư sản xuất và logistics.

Bên cạnh đó, ngân hàng cũng chào bán thửa đất diện tích hơn 1.230 m² tại phường Long Bình (TP. Thủ Đức, TP.HCM) với giá 27 tỷ đồng. Bất động sản nằm trong khu dân cư hiện hữu, pháp lý rõ ràng, hình thức bán thỏa thuận, phù hợp phát triển nhà ở hoặc đầu tư dài hạn.

Ngoài ra, một bất động sản khác đang được tổ chức đấu giá tại xã Mỹ An (nay là xã Thạnh Phú), tỉnh Vĩnh Long, có diện tích 90,9 m², giá khởi điểm hơn 269 triệu đồng. Khu đất có mặt tiền đường nhựa, trên đất hiện có nhà cấp 4, phù hợp cho nhu cầu ở kết hợp sản xuất nông nghiệp hoặc đầu tư.

Ngân hàng này đang thanh lý nhiều bất động sản.

Việc kết hợp ưu đãi lãi suất và đẩy mạnh thanh lý tài sản được xem là giải pháp nhằm tạo thêm lực cầu, hỗ trợ xử lý nợ và cải thiện chất lượng tài sản của ngân hàng.