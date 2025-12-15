Ngân hàng phát cảnh báo: Tài khoản ngân hàng có thể đã bị hack nếu xuất hiện những dấu hiệu này

Theo nhà băng này, trong bối cảnh giao dịch số ngày càng phổ biến, tài khoản ngân hàng đang trở thành "điểm ngắm" hàng đầu của tin tặc. Thực tế cho thấy, nhiều khách hàng chỉ phát hiện tài khoản bị xâm nhập khi tiền đã bị rút hoặc thông tin cá nhân bị đánh cắp. Việc nhận diện sớm các dấu hiệu cảnh báo là yếu tố then chốt giúp giảm thiểu thiệt hại và bảo vệ tài sản.

Nhà băng này dẫn ý kiến của các chuyên gia an ninh mạng liên quan đến việc, tài khoản ngân hàng luôn là "mục tiêu vàng" bởi hội tụ cả giá trị tài chính lẫn dữ liệu cá nhân nhạy cảm. Chỉ một sơ suất nhỏ trong quá trình sử dụng cũng có thể tạo cơ hội cho kẻ gian khai thác.

Một số nguyên nhân phổ biến khiến tài khoản ngân hàng dễ bị tấn công gồm: giá trị tiền gửi lớn, thông tin cá nhân (CMND/CCCD, số điện thoại, email…) có thể bị lợi dụng cho nhiều hành vi lừa đảo; thói quen bảo mật yếu như dùng mật khẩu đơn giản, trùng lặp hoặc chia sẻ thông tin đăng nhập; thiếu cảnh giác với các đường link, tin nhắn giả mạo; trong khi đó, các hình thức tấn công công nghệ cao như phishing, keylogger hay phần mềm gián điệp ngày càng tinh vi và khó phát hiện.

Không phải lúc nào tin tặc cũng rút tiền ngay lập tức. Trên thực tế, hacker thường thực hiện các thao tác "thăm dò" trước khi chiếm đoạt toàn bộ tài sản. MSB dẫn ra 10 dấu hiệu người dùng cần đặc biệt lưu ý:

Thứ nhất, xuất hiện các giao dịch nhỏ bất thường.

Những khoản chuyển tiền nhỏ không rõ nguồn gốc có thể là bước thử nghiệm của tin tặc nhằm kiểm tra phản ứng và mức độ bảo mật của tài khoản.

Thứ hai, phát sinh giao dịch lớn hoặc tài khoản bị rút sạch số dư.

Đây là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy tài khoản đã bị xâm nhập. Người dùng cần liên hệ ngân hàng ngay lập tức để khóa tài khoản và xử lý khẩn cấp.

Thứ ba, nhận thông báo lạ về thay đổi thông tin hoặc yêu cầu xác minh.

Email hoặc SMS thông báo đổi mật khẩu, cập nhật thông tin cá nhân dù bạn không thực hiện có thể cho thấy hacker đã truy cập được vào hệ thống.

Thứ tư, không thể đăng nhập dù nhập đúng mật khẩu.

Trường hợp này thường xảy ra khi tin tặc đã thay đổi thông tin đăng nhập. Đây là tình huống rủi ro cao cần báo ngân hàng ngay.

Thứ năm, tài khoản bị khóa đột ngột hoặc số dư biến động bất thường.

Ngân hàng có thể chủ động khóa tạm thời khi phát hiện dấu hiệu truy cập trái phép để bảo vệ khách hàng.

Thứ sáu, nhận cuộc gọi, email, tin nhắn giả danh nhân viên ngân hàng.

Kẻ gian thường yêu cầu cung cấp OTP, mật khẩu hoặc thông tin cá nhân. Chỉ cần sơ suất, tài khoản có thể bị chiếm quyền trong thời gian rất ngắn.

Thứ bảy, mã OTP được gửi về dù không thực hiện giao dịch.

Đây là dấu hiệu sớm cho thấy có người đang cố gắng đăng nhập trái phép vào tài khoản của bạn.

Thứ tám, ứng dụng ngân hàng trên điện thoại hoạt động bất thường.

Ứng dụng tự đăng xuất, treo máy hoặc hiển thị thông báo lạ có thể do phần mềm độc hại can thiệp vào thiết bị.

Thứ chín, liên tục nhận tin nhắn lừa đảo liên quan đến ngân hàng.

Điều này cho thấy thông tin cá nhân của bạn có thể đã bị rò rỉ và đang bị lợi dụng cho các kịch bản lừa đảo.

Thứ mười, hệ thống báo lỗi đăng nhập hoặc cảnh báo truy cập từ thiết bị lạ.

Các thông báo bất thường này cần được xử lý ngay bằng cách đổi mật khẩu và xác minh trực tiếp với ngân hàng.

Nhà băng này khuyến nghị, người dùng nên thường xuyên kiểm tra lịch sử giao dịch, kích hoạt thông báo biến động số dư, sử dụng mật khẩu mạnh và xác thực đa lớp, đồng thời tuyệt đối không cung cấp OTP hay thông tin đăng nhập cho bất kỳ ai. Việc nâng cao cảnh giác và xử lý kịp thời ngay khi xuất hiện dấu hiệu bất thường là "lá chắn" quan trọng nhất giúp bảo vệ tài khoản ngân hàng trong môi trường số.