Chuyển nhầm tiền cho gia đình vào tài khoản của một công ty

Ngày 10/12/2025, Công an xã Tam Hợp, tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận đơn trình báo của ông Đ.V.T (sinh năm: 1958, trú tại: xóm Đột Vả, xã Tam Hợp, tỉnh Nghệ An) về nội dung: Vào lúc 17h00, ngày 08/12/2025, con gái ông là Đ.T.T.L hiện đang xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc khi chuyển tiền về cho gia đình do sơ suất nên đã chuyển tiền nhầm vào số tài khoản của CÔNG TY TNHH INOX MINH LỘC với tổng số tiền là 126.000.000đ (Một trăm hai mươi sáu triệu không trăm nghìn đồng).

Sau khi nhận được đơn trình báo, Công an xã Tam Hợp, tỉnh Nghệ An đã khẩn trương xác minh sự việc và xác định số tài khoản nhận được số tiền chuyển khoản nhầm trên là của CÔNG TY TNHH INOX MINH LỘC.

Công an xã Tam Hợp đã tiến hành liên hệ và phối hợp với Công an thành phố Cần Thơ để trao đổi và hỗ trợ người nhận nhầm trao trả lại tiền cho chị L. Quá trình làm việc, Công ty tự nguyện đồng ý trả lại toàn bộ số tiền 126.000.000đ (Một trăm hai mươi sáu triệu không trăm nghìn đồng) mà chị L đã chuyển nhầm.

Đến ngày 10/12/2025, chị L đã nhận lại đủ số tiền đã chuyển nhầm. Nhận lại số tiền chị L đã vô cùng xúc động, cảm kích, biết ơn trước tinh thần làm việc kịp thời, trách nhiệm, tận tâm của lực lượng Công an xã Tam Hợp, tỉnh Nghệ An. Cảm kích trước điều đó, ông T (bố của chị L) đã trực tiếp gửi thư cảm ơn đến lực lượng Công an xã Tam Hợp.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An




