Vietcombank: Dừng giao dịch chuyển tiền, rút tiền của nhóm khách hàng sau trên tất cả các kênh

15-12-2025 - 17:43 PM | Smart Money

Khách hàng là công dân Việt Nam sử dụng các giấy tờ tùy thân như Thẻ Căn cước công dân, Thẻ Căn cước, Căn cước điện tử trong giao dịch thanh toán/rút tiền tại Vietcombank. Khách hàng đang sử dụng Hộ Chiếu làm Giấy tờ tùy thân sẽ phải dừng giao dịch từ ngày 1/1/2026.

Vietcombank: Dừng giao dịch chuyển tiền, rút tiền của nhóm khách hàng sau trên tất cả các kênh - Ảnh 1.

Ngày 15/12, Vietcombank thông báo về việc dừng chấp nhận Hộ chiếu làm Giấy tờ tùy thân khi thực hiện giao dịch thanh toán/rút tiền.

Cụ thể, thực hiện quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Thông tư 17/2024/TT-NHNN và Thông tư 18/2024/TT-NHNN, từ ngày 01/01/2026, Vietcombank dừng chấp nhận Hộ chiếu làm giấy tờ tùy thân đối với công dân Việt Nam khi thực hiện giao dịch thanh toán/rút tiền trên tất cả các kênh.

Theo quy định mới, khách hàng là công dân Việt Nam sử dụng các giấy tờ tùy thân như Thẻ Căn cước công dân, Thẻ Căn cước, Căn cước điện tử trong giao dịch thanh toán/rút tiền tại Vietcombank.

Khách hàng đang sử dụng Hộ chiếu làm giấy tờ tùy thân tại Vietcombank cần đến điểm giao dịch Vietcombank gần nhất cập nhật thông tin để không bị gián đoạn giao dịch.

Thời gian qua, hàng loạt ngân hàng như BIDV, Agribank, Sacombank, Nam A Bank, BVBank,…cũng thông báo tương tự nhằm tuân thủ các quy định mới tại Thông tư 17 và Thông tư 18 do Ngân hàng Nhà nước ban hành, sẽ chính thức có hiệu lực toàn phần từ đầu năm 2026.

Quy định mới được đưa ra nhằm siết chặt an ninh giao dịch thông qua dữ liệu sinh trắc học. Cụ thể, theo điểm c, khoản 5 Điều 17 Thông tư 17, các giao dịch rút tiền và thanh toán điện tử của khách hàng cá nhân chỉ được phép thực hiện khi hệ thống ngân hàng đã đối chiếu khớp đúng dữ liệu sinh trắc học (khuôn mặt, vân tay) của người thực hiện với dữ liệu gốc.

Dữ liệu gốc này phải được lưu trữ trong bộ phận lưu trữ mã hóa của thẻ CCCD gắn chip, thẻ Căn cước do Bộ Công an cấp, hoặc đã được xác thực thông qua tài khoản định danh điện tử (VNeID).

Trong khi đó, hộ chiếu – kể cả loại mới – hiện nay chưa đáp ứng được yêu cầu đối chiếu sinh trắc học trực tiếp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo chuẩn kỹ thuật mà các ngân hàng đang áp dụng. Do đó, nhóm khách hàng là công dân Việt Nam đang sử dụng hộ chiếu để đăng ký tài khoản sẽ không đủ điều kiện pháp lý để tiếp tục giao dịch kể từ ngày 1/1/2026.


Thanh Anh

An ninh tiền tệ

