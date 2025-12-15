Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Mượn đồng nghiệp tài khoản ngân hàng để nhận chuyển khoản 2 tỷ đồng, người đàn ông sau đó báo công an

15-12-2025 - 20:03 PM | Smart Money

Ông N.H.H là người làm chung công ty với Đỗ Mạnh Hùng, có khoản vay đáo hạn ngân hàng nên đã nhờ Hùng cho mượn tài khoản ngân hàng để thực hiện thủ tục. Tuy nhiên, sau khi chuyển 2 tỷ vào tài khoản, Hùng đã sử dụng mà không trả lại.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa qua đã điều tra, khám phá một vụ án hình sự, ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Đỗ Mạnh Hùng (SN 1991) thường trú tại xã Nam Ban Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng để điều tra về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 26/11/2025, ông N.H.H là người làm chung công ty với Đỗ Mạnh Hùng tại xã Nam Ban Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng có khoản vay đáo hạn ngân hàng nên đã nhờ Hùng cho mượn tài khoản ngân hàng để thực hiện thủ tục. Do đã nhiều lần mượn tài khoản ngân hàng của Hùng để đáo hạn trước đó nên ông N.H.H tiếp tục tin tưởng, chuyển vào tài khoản của Hùng số tiền 02 tỷ đồng và nhờ Hùng chuyển số tiền này vào tài khoản ngân hàng của vợ ông N.H.H.

Tuy nhiên, thời điểm này, Hùng đang có khoản vay 5.000.000 đồng từ một ứng dụng trên mạng xã hội nên đã sử dụng tạm số tiền trên để trả nợ. Sau đó, thông qua mạng xã hội Facebook, Hùng thấy quảng cáo trò chơi “Quyết chiến tiền thưởng”, giới thiệu bỏ ra số tiền 100.000 đồng có thể thắng 10 triệu đồng. Hùng đã nhấn vào đường liên kết quảng cáo, truy cập trang web CWIN 05 (trang web đánh bạc trực tuyến), tạo tài khoản và tham gia chơi.

Mượn đồng nghiệp tài khoản ngân hàng để nhận chuyển khoản 2 tỷ đồng, người đàn ông sau đó báo công an - Ảnh 1.

Bị can Đỗ mạnh Hùng

Trong hai ngày 26 và 27/11/2025, Hùng đã nhiều lần nạp tiền vào tài khoản đánh bạc với số tiền từ vài triệu đồng đến vài trăm triệu đồng nhưng đều thua hết. Khi kiểm tra tài khoản chỉ còn khoảng 100 triệu đồng, Hùng dừng chơi, xóa toàn bộ dữ liệu trong điện thoại di động và bỏ nhà đi do không có khả năng trả lại tiền cho ông N.H.H.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo về tội phạm, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã tập trung lực lượng điều tra, khôi phục dữ liệu điện tử liên quan để đấu tranh, làm rõ hành vi phạm tội. Đến ngày 12/12/2025, cơ quan điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, Quyết định khởi tố bị can và Lệnh tạm giam đối với Đỗ Mạnh Hùng về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.


Thanh Anh

An ninh tiền tệ

