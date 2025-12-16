Khách hàng Vietcombank, BIDV, VietinBank, VPBank, BVBank,... lưu ý: Những số điện thoại sau là chính chủ ngân hàng, không phải lừa đảo

Thời gian qua, nhiều ngân hàng trong nước đã triển khai dịch vụ Voice Brandname (cuộc gọi thương hiệu/cuộc gọi định danh) nhằm giúp khách hàng dễ dàng nhận diện các cuộc gọi chính thức từ ngân hàng, qua đó hạn chế tình trạng lừa đảo mạo danh.

Các số Voice Brandname thường chỉ thực hiện cuộc gọi đi, không tiếp nhận cuộc gọi chiều ngược lại. Khi có cuộc gọi đến, tên hoặc thương hiệu của ngân hàng sẽ hiển thị trực tiếp trên màn hình điện thoại, giúp khách hàng phân biệt với các số gọi thông thường.

Mới đây, Ngân hàng TMCP Bản Việt (BVBank) vừa thông báo các đầu số liên hệ chính thức từ BVBank gọi đến khách hàng, theo đó các cuộc gọi từ BVBank sẽ được định danh thương hiệu “BVBank” trên thiết bị của khách hàng. Tuy nhiên, trong trong một số trường hợp, tùy theo thiết bị hoặc khu vực, cuộc gọi có thể hiển thị dưới dạng số điện thoại di động thay vì tên thương hiệu, cụ thể như sau:

Với nhà mạng Mobifone, chủ yếu là các đầu số 093; 090: 0933573265; 0936248892; 0934648892; 0904698892; 0934528892; 0903498892; 0906218892; 0902997594;...

Nhà mạng Viettel, chủ yếu là các đầu số 038: 0388713168; 0388710699; 0389741966; 0389743966; 0389746186; 0389746539; 0389748139; 0389748274; 0389749366;...

Nhà mạng Vina: 0911105321, 0911105651; 0911105831; 0911106245; 0911106512; 0911039447; 0911108135;...

Ngoài ra, BVBank còn sử dụng các đầu số cố định 0283 để liên hệ với khách hàng. Khách hàng có thể tra cứu danh sách số điện thoại đầy đủ tại website chính thức của BVBank.

Vietcombank cũng đã triển khai Cuộc gọi thương hiệu từ năm 2024. Khách hàng sử dụng thuê bao của các nhà mạng VinaPhone, MobiFone và Viettel (đồng thời các thiết bị di động đáp ứng đủ các điều kiện hiển thị thương hiệu) sẽ nhận được cuộc gọi hiển thị đầy đủ tên thương hiệu Vietcombank cùng với số điện thoại Vietcombank đã đăng ký với từng nhà mạng.

Nguồn: Vietcombank

Trong những trường hợp cần thiết, Vietcombank vẫn sử dụng số điện thoại 0886545413 để thực hiện các cuộc gọi đến cho khách hàng.

VietinBank cho biết, các số điện thoại chính thức của Tổng đài VietinBank gọi ra cho khách hàng bao gồm: Số 024 3941 8868 (số điện thoại đăng tải công khai trên trang chủ Website VietinBank) và các đầu số hiển thị tên thương hiệu VietinBank kèm thông tin số điện thoại diđộng chính thức của VietinBank đã được đăng ký với 3 nhà mạng Viettel, MobiFone và VinaPhone:

Nguồn: VietinBank

Tại BIDV, cuộc gọi hiển thị tên thương hiệu sẽ chỉ áp dụng với các khách hàng đang sử dụng thuê bao của Viettel và Mobifone. Các khách hàng sử dụng thuê bao của các nhà mạng khác sẽ hiển thị số điện thoại của BIDV theo thông tin:

Nguồn: BIDV

VPBank hiện đang sử dụng brandname VPBANK_CSKH, các số điện thoại hiển thị khi ngân hàng gọi đến như sau:

Số điện thoại VPBank Hội Sở: 02473000000; 02873000000; 02367300000; 02473057313.

Số điện thoại của Trung tâm bán hàng qua điện thoại: 02473056600; 02873036688, 02422666600; 02422306688; 02466606600; 02466516600; 02422626600; 02466706688.

Số điện thoại của Trung tâm sản phẩm thẻ và vay tín chấp: 02473022777; 02873012233; 02473062777; 02473082777; 02422168468; 02422668468.

Số điện thoại của Trung tâm thẩm định và phê duyệt tín dụng tập trung: 02471017888

Số điện thoại của Trung tâm chăm sóc khách hàng 247: 02473045415; 02439288880; 02466545415; 02473006699; 02471023468; 02466545415; 02566545415.

VPBank khẳng định, bất kỳ cuộc gọi nào không xuất phát từ các số điện thoại được ngân hàng công bố, tự xưng là nhân viên VPBank đều là giả mạo.

Bên canh đó, các ngân hàng nhấn mạnh không bao giờ gọi điện yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin bảo mật dịch vụ dưới mọi hình thức. Khi nhận được cuộc gọi tự xưng nhân viên ngân hàng, khách hàng cần tỉnh táo, nâng cao cảnh giác để bảo vệ tài sản cá nhân của mình không bị kẻ gian lừa đảo, chiếm đoạt.







