Tỷ giá USD ngân hàng vẫn kịch trần dù Fed giảm lãi suất

Kết thúc cuộc họp chính sách mới nhất vào ngày 17/9, Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã quyết định cắt giảm 0,25 điểm % lãi suất cơ bản, xuống phạm vi 4 - 4,25% và báo hiệu sẽ có thêm hai đợt giảm nữa trước khi kết thúc năm 2025 do lo ngại về thị trường lao động gia tăng.

Đây là đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên của Fed trong nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump sau 9 tháng "án binh bất động" vì lo ngại tác động từ các thay đổi chính sách của Nhà Trắng. Tuy nhiên, thông tin này không gây bất ngờ cho thị trường khi các quan chức NHTW Mỹ trước đó đã có những phát biểu mở đường trong bối cảnh dữ liệu kinh tế không tích cực.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY – thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh - đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 2/2022 ngay sau quyết định lãi suất, nhưng đã tăng mạnh trở lại trong ngày lên quanh mức 97 điểm.

Tại thị trường trong nước, tỷ giá trung tâm hôm nay (18/9) được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) giảm 12 đồng xuống mức 25.186 VND/USD, ghi nhận phiên thứ 10 liên tiếp trong đà giảm. Với biên độ 5%, hiện tỷ giá USD các ngân hàng thương mại được phép giao dịch là trong khoảng 23.927 - 26.445 VND/USD.

Tỷ giá mua - bán tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước cũng giảm tương ứng về 23.977 - 26.395 VND/USD.

Tại các ngân hàng, giá bán USD dù giảm theo tỷ giá trung tâm nhưng vẫn tiếp tục được niêm yết ở mức kịch trần 26.445 VND/USD. Kể từ cuối tháng 8 đến nay, tất cả ngân hàng đều duy trì giá bán USD ở mức tối đa được phép, cho thấy áp lực tăng tỷ giá vẫn còn lớn.

Giá bán USD tại Vietcombank vẫn ở mức kịch trần cho phép trong phiên 18/9

Theo giới phân tích, áp lực tỷ giá tăng vẫn hiện hữu dù Fed đã giảm lãi suất. Và trong giai đoạn "nhạy cảm" hiện nay, tỷ giá USD có thể bật tăng trở lại nếu đối mặt với yếu tố không thuận lợi.

Chứng khoán MBS tin rằng có 4 yếu tố nội tại sẽ tiếp tục duy trì áp lực tăng tỷ giá trong thời gian tới

Thứ nhất, chênh lệch lãi suất VND-USD vẫn cao ngay cả khi Fed giảm lãi suất xuống 4%. Thứ hai, nhu cầu nhập khẩu tăng khi thuế 0% với hàng hóa Mỹ có hiệu lực, trong khi xuất khẩu chậm lại, khiến thặng dư thương mại thu hẹp.

Thứ ba, dòng vốn FDI có xu hướng chậm lại do chờ đợi chính sách thuế quan rõ ràng hơn. Cuối cùng là chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới tiếp tục lớn.

"Chúng tôi dự báo tỷ giá trung bình năm 2025 sẽ dao động trong khoảng 26.600 – 26.750 VND/USD, tăng 4,5-5% so với đầu năm", MBS cho hay.

Chứng khoán Vietcombank (VCBS) cũng dự báo áp lực tỷ giá trong tháng tiếp theo sẽ tiếp diễn, tuy nhiên đà tăng sẽ chậm lại so với tháng trước khi Fed đã hạ lãi suất trong kỳ họp tháng 9.

Vào thời điểm gần cuối năm, VCBS kỳ vọng thị ngoại hối sẽ có diễn biến tích cực hơn, trong bối cảnh kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất, căng thẳng thương mại dịu đi so với giai đoạn trước. Theo đó, các dòng tiền sẽ tự tin đầu tư vào Việt Nam, thay vì tâm lý thận trọng như hiện nay.

"VND có thể giảm giá tương đối so với đồng USD với mức biến động hợp lý khoảng 5% cho cả năm 2025", VCBS dự báo.