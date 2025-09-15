Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ngân hàng Nhà nước hút ròng thanh khoản VND trong 3 tuần liên tiếp, tỷ giá USD hạ nhiệt

15-09-2025

Ngân hàng Nhà nước hút ròng thanh khoản VND trong 3 tuần liên tiếp, tỷ giá USD hạ nhiệt

Tính đến cuối tuần qua, lượng OMO lưu hành đã giảm về 148.736 tỷ đồng, từ mức cao kỷ lục 225.430 tỷ đồng ghi nhận vào cuối tháng 7

Trên thị trường mở tuần qua (08/09 - 12/09), ở kênh cho vay cầm cố giấy tờ có giá, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chào thầu 69.000 tỷ đồng với các kỳ hạn 7 ngày, 14 ngày, 28 ngày và 91 ngày, lãi suất đều giữ ở mức 4,0%. Có hơn 64.002 tỷ đồng trúng thầu ở cả 4 kỳ hạn. Có 66.206 tỷ đồng đáo hạn trong tuần qua trên kênh cầm cố. NHNN không chào thầu tín phiếu NHNN trong tuần qua.

Như vậy, NHNN hút ròng 2.204 tỷ đồng từ thị trường tuần qua qua kênh thị trường mở. Đây là tuần hút ròng thanh khoản thứ ba liên tiếp của NHNN. Trước đó, Nhà điều hành cũng đã hút ròng lần lượt 12.573 tỷ đồng trong tuần 03/09 - 05/09 và 17.270 tỷ đồng trong tuần 25/08 - 29/08.

Tính đến cuối tuần qua, lượng OMO lưu hành đã giảm về 148.736 tỷ đồng, từ mức cao kỷ lục 225.430 tỷ đồng ghi nhận vào cuối tháng 7.

Về lãi suất, sau khi bật tăng vào tuần đầu tháng 9, lãi suất VND liên ngân hàng diễn biến trái chiều ở các kỳ hạn trong tuần qua. Kết thúc ngày 12/09, lãi suất VND liên ngân hàng giao dịch ở mức: kỳ hạn qua đêm là 4,16% (+0,16 điểm % so với cuối tuần trước); kỳ hạn 1 tuần là 4,44% (+0,02 điểm %); kỳ hạn 2 tuần là 4,68% (-0,04 điểm %); kỳ hạn 1 tháng là 5,24% (không thay đổi).

Trên thị trường ngoại tệ, trong tuần qua, tỷ giá trung tâm được NHNN điều chỉnh theo xu hướng giảm. Chốt ngày 12/09, tỷ giá trung tâm được niêm yết ở mức 25.216 VND/USD, giảm mạnh 32 đồng so với phiên cuối tuần trước đó. NHNN niêm yết tỷ giá mua giao ngay ở mức 24.006 VND/USD, cao hơn 50 đồng so với tỷ giá sàn; tỷ giá bán giao ngay được niêm yết mức ở mức 26.426 VND/USD, thấp hơn 50 đồng so với tỷ giá trần.

Tỷ giá liên ngân hàng trong tuần tăng – giảm đan xen. Kết thúc phiên 12/09, tỷ giá liên ngân hàng đóng cửa tại 26.386 VND/USD, giảm 13 đồng so với phiên cuối tuần trước đó.

NHNN chỉ đạo các ngân hàng tiếp tục tiết giảm chi phí để hạ lãi suất cho vay, kiểm soát chặt chẽ tín dụng lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro

Quang Hưng

An ninh tiền tệ

