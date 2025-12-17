Giá vàng SJC, giá vàng nhẫn hôm nay ngày 17/12

Sáng 17/12, giá vàng trong nước không có nhiều biến động so với cuối ngày hôm qua. Hiện giá vàng miếng SJC phổ biến ở mức 153,6 – 155,6 triệu đồng/lượng. Trước đó, trong ngày 16/12, loại vàng này đã giảm mạnh 1,6 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều mua – bán.

Giá vàng nhẫn có sự chênh lệch giữa các thương hiệu. Hiện Công ty SJC niêm yết vàng nhẫn trơn ở mức 149,9 – 152,7 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu áp dụng mức 151,8 – 154,8 triệu đồng/lượng. Trong khi DOJI giao dịch với giá 151,0 – 154,0 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay hiện ở mức 4.313 USD/ounce. Trong vài ngày gần đây, kim loại quý phổ biến dao động trong khoảng 4.290 – 4.320 USD/ounce.

Theo Kitco News, sau một trong những đợt tăng giá mạnh mẽ nhất của kim loại quý trong nhiều thập kỷ, một chuyên gia cho rằng các nhà đầu tư vàng và bạc có thể đang bước vào giai đoạn mang tính quyết định nhất của chu kỳ - giai đoạn có thể định hình lợi suất đầu tư không chỉ đến năm 2026 mà còn xa hơn nữa.

Theo Avi Gilburt, chuyên gia phân tích kỹ thuật kỳ cựu và là nhà sáng lập ElliottWaveTrader, đà tăng của giá vàng và bạc kể từ vùng đáy giai đoạn 2015–2016 đang tiến dần tới những "hiệp cuối". Dù giá vẫn có thể tiếp tục đi lên trong vài tháng tới, ông cảnh báo nhà đầu tư nên bắt đầu chuẩn bị cho một chu kỳ điều chỉnh kéo dài nhiều năm, có thể khởi phát sớm nhất từ năm sau.

"Đây không phải là sự khởi đầu của một chu kỳ mới," ông Gilburt nhận định. "Rất có thể đây là điểm kết thúc của một chu kỳ kéo dài suốt nhiều năm". Gilburt là người từng dự báo chính xác đỉnh giá vàng năm 2011 chỉ sai lệch vài USD và xác định gần như đúng ngày vùng đáy năm 2015, ông cho rằng đợt tăng hiện tại bắt nguồn từ quá trình tái thiết sau năm 2015, thời điểm thị trường trải qua nhiều năm bị bán ròng qua các quỹ ETF và sự suy giảm rõ rệt về mức độ quan tâm của nhà đầu tư. Chu kỳ đó, nay đã gần một thập kỷ, đang có dấu hiệu đi tới trạng thái "cạn lực".

Trong khi đó, một ngân hàng lớn mới đây cho biết vẫn duy trì tỷ trọng phân bổ tối đa và khuyến nghị nhà đầu tư mua vào kim loại quý khi giá điều chỉnh giảm.Trước thềm năm mới, các chuyên gia phân tích thị trường tại Société Générale cho biết họ giữ nguyên tỷ trọng 10% phân bổ vào vàng trong danh mục đa tài sản. Ngân hàng Pháp này duy trì mức phân bổ vàng ổn định trong bối cảnh giảm tỷ trọng tiếp xúc với trái phiếu Mỹ liên kết lạm phát (TIPS) về 0, đồng thời cắt một nửa tỷ trọng nắm giữ trái phiếu doanh nghiệp xuống còn 5%.

"Trong một năm mà thu nhập cố định gặp khó khăn và sự suy yếu của USD gây bất lợi cho lợi suất (tính theo đồng tiền chung) của các tài sản định danh bằng USD, SGMAP vẫn hoạt động tốt nhờ phân bổ cân bằng. Chủ đề 'mở rộng' trong hiệu suất giá tài sản của chúng tôi được phản ánh qua diễn biến của nhiều thị trường cổ phiếu khác nhau và các tài sản khác như vàng," các chuyên gia phân tích nêu trong báo cáo mới nhất. "Trong thời gian tới, chúng tôi kỳ vọng chủ đề 'mở rộng' này sẽ tiếp tục, trong bối cảnh lãi suất tại Mỹ giảm." Nhóm phân tích tái khẳng định dự báo giá vàng có thể chạm mốc 5.000 USD/ounce vào cuối năm sau.



