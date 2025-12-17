BVBank tung loạt ưu đãi lớn và trả góp 0% thẻ tín dụng cho mùa chi tiêu cao điểm cuối năm

Trả góp, ứng tiền bằng thẻ tín dụng siêu tốc

"Ôi, nhanh thật… mới đó mà đã sắp hết năm rồi!", đây có lẽ là câu nói cửa miệng mà nhiều người phải thốt lên trong những ngày này. Cứ đến tháng cuối cùng của năm, ai cũng chung một cảm giác hối hả khi lịch trình dày lên từng ngày, sự kiện nối nhau không dứt, những cuộc hẹn liên tục xuất hiện và danh sách những thứ cần chuẩn bị cứ kéo dài bất tận. Niềm vui nhiều hơn, nhưng áp lực cũng theo đó mà tăng lên.

Và như một điệp khúc quen thuộc, bài toán chi tiêu lại trở thành nỗi trăn trở. Quản lý tài chính giữa thời buổi tiêu dùng nhanh vốn đã khó, đến mùa cuối năm - mùa của mua sắm, di chuyển, tiệc tùng, du lịch - lại càng dễ "xa rời kế hoạch". Không sắm sửa bốc đồng, không đặt xe vội vàng, không để giá vé chi phối cảm xúc hay để lịch chạy show làm "nổ ví"… đó là điều ai cũng tự nhủ, nhưng thật khó để giữ vững lý trí giữa không khí rộn ràng này.

Đó là lúc thẻ tín dụng BVBank trở thành công cụ giữ nhịp tài chính hiệu quả cho mỗi người tiêu dùng. Với ưu đãi hoàn tiền lên đến 18 triệu đồng/năm, mỗi giao dịch dù nhỏ hay lớn đều trở thành khoản tiết kiệm đáng kể.

Hơn nữa, không chỉ là phương tiện thanh toán, thẻ BVBank giúp người dùng chuyển đổi mọi khoản chi lớn thành trả góp 0% lãi suất, giảm áp lực dồn chi vào một thời điểm, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm. Kỳ hạn trả góp linh hoạt 3 – 6 – 9 - 12 tháng, phí chuyển đổi chỉ từ 0,54%/tháng giúp khách hàng dễ dàng cân đối ngân sách. Đặc biệt, chủ thẻ còn được hoàn 50% phí chuyển đổi trả góp, tối đa 500.000 đồng, khiến việc phân bổ chi tiêu thông minh trở nên dễ dàng hơn.

Bên cạnh đó, người dùng thẻ tín dụng BVBank còn có thể ứng tiền tới 100% hạn mức, với số tiền chuyển thẳng vào tài khoản thanh toán trong tích tắc qua ứng dụng Digimi. Hạn mức ứng tối đa lên tới 100 triệu đồng, thủ tục đơn giản, phù hợp cho những nhu cầu đột xuất.

Hệ sinh thái ưu đãi giúp mùa lễ hội "vui đủ mà không vội"

Sau lớp giải pháp tài chính linh hoạt đó, hệ sinh thái ưu đãi của BVBank càng phát huy hiệu quả giúp khách hàng được chi tiêu với cảm giác chủ động, đúng thời điểm và đúng nhu cầu.

Nhu cầu mua sắm bao giờ cũng đến sớm nhất và nhiều nhất. Những bộ sưu tập cuối năm, nhu cầu thay mới đồ gia dụng, những món quà dành cho người thân… khiến bạn luôn có cảm giác muốn "chốt đơn" quá mức. Nhưng khi có thẻ BVBank trong tay, niềm vui mua sắm trở nên hợp lý hơn. Chẳng hạn, chủ thẻ JCB BVBank sẽ được hoàn 20% tối đa 500.000 đồng khi mua sắm tại UNIQLO. Khi mua hàng trên Shopee, chủ thẻ BVBank còn được giảm đến 100.000 đồng cho đơn từ 2 triệu vào các ngày đặc biệt.

Còn ở một góc khác, những người di chuyển nhiều lại đối mặt với tình trạng trễ giờ, khó đặt xe hoặc giá cước tăng mạnh trong giai đoạn cao điểm. Chủ thẻ Visa BVBank sẽ được giảm 30% cho một chuyến xe Grab đến sân bay, giúp hành trình đầu - cuối của mỗi chuyến đi trở nên nhẹ nhàng hơn.

Điều ngạc nhiên là trong dịp cuối năm, bên cạnh lịch trình đi lại và làm việc bận rộn, thì nhu cầu nghỉ ngơi, du lịch cũng rất sôi động. Từ tháng 10, 11, nhiều gia đình đã bắt đầu lên kế hoạch cho những chuyến nghỉ dưỡng cuối tuần, trong khi một số khác lên kế hoạch du lịch Tết Dương lịch, Âm lịch. Song việc đặt phòng trong mùa cao điểm khiến không ít người choáng với mức giá nhảy vọt theo từng ngày.

BVBank hỗ trợ chủ thẻ JCB tối ưu chi phí trên Agoda với mức giảm tương đương 1,25 triệu đồng, gồm 12% khách sạn Nhật Bản, 6% khách sạn quốc tế và 5% khách sạn Việt Nam. Đây là nhóm ưu đãi giúp những chuyến đi phút chót vẫn giữ được mức chi tiêu hợp lý, không cần đánh đổi trải nghiệm.

Với Traveloka, chủ thẻ được giảm 250.000 đồng vé máy bay và tặng 80.000 đồng cho dịch vụ hoạt động du lịch. Trip.com cũng dành cho chủ thẻ BVBank JCB ưu đãi giảm 7% đặt phòng và 1,5% vé máy bay.

Còn với những người đang chạy deadline cuối năm, nhu cầu ăn ngoài hoặc gọi đồ ăn tăng vọt. Một tuần nếu không để ý, tổng hóa đơn có thể tăng lên đáng kể. Thẻ BVBank cùng ưu đãi ShopeeFood – GrabFood từ 20.000 đến 30.000 đồng cho mỗi đơn. Đặc biệt, chủ thẻ BVBank Visa có thể được giảm 25% cho hóa đơn 1–3 triệu đồng, và 50% cho hóa đơn từ 3 triệu đồng tại nhiều nhà hàng nổi tiếng ở Hà Nội và TP.HCM.

Khi bạn có một công cụ tài chính thông minh trong tay, mỗi giao dịch đều trở thành một quyết định có lợi. Và khi bước sang năm mới, bạn sẽ thấy mình không chỉ giữ được niềm vui trọn vẹn, mà còn giữ được tài chính thật tốt.



