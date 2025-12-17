Giá USD tự do hôm nay tiếp tục giảm

Ngày 17/12/2025, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.146 VND/USD, tăng 5 đồng so với hôm qua. Với biên độ +/-5%, tỷ giá sàn và tỷ giá trần áp dụng cho các ngân hàng thương mại hôm nay là 23.889 - 26.403 VND/USD.

Hầu hết các ngân hàng hôm nay niêm yết giá bán USD ở mức kịch trần cho phép. Tại Vietcombank, giá USD hiện được niêm yết ở mức 26.123 – 26.403 VND/USD (mua – bán), tăng 5 đồng so với hôm qua. ACB giao dịch với tỷ giá USD là 26.160 – 26.403 VND/USD. Techcombank áp dụng 26.158 – 26.403 VND/USD.

Trên thị trường tự do, giá USD hôm nay tiếp tục giảm thêm khoảng 50 đồng so với hôm qua. Hiện giá mua vào ở các điểm đổi ngoại tệ trên thị trường phi chính thức là 26.900 VND/USD, và giá bán ra khoảng 26.950 – 27.100 VND/USD.

Kể từ vùng đỉnh 28.000 VND/USD hồi giữa tháng 11, tỷ giá USD thị trường tự do đã giảm khoảng 1.000 đồng, từ đó thu hẹp chênh lệch với giá USD ngân hàng. Hiện giá USD tự do đang cao hơn giá USD ngân hàng khoảng 550 đồng.

Theo Bộ phận phân tích của Chứng khoán MBS, sức mạnh của đồng USD trên thị trường quốc tế sẽ suy yếu đáng kể trong năm 2026, qua đó giảm áp lực lên tỷ giá USD/VND. Chỉ số DXY đã giảm khoảng 0,6% xuống mức 98,7 ngay sau khi Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) thực hiện lần cắt giảm thứ ba. Mặc dù dự báo sẽ có thêm 1 lần giảm lãi suất, song nhóm chuyên gia cho rằng DXY sẽ tiếp tục giảm xuống vùng 95 điểm trong năm 2026.

Sự suy yếu của DXY phản ánh sự dần khác biệt trong chính sách tiền tệ giữa các Ngân hàng trung ương (NHTW) lớn. Một số NHTW lớn như Châu Âu và Anh đã ám chỉ quan điểm họ đã hoàn tất chu kỳ nới lỏng, giảm lo ngại về tác động tiêu cực của chính sách thuế quan mới, và dần theo dõi lạm phát nhiều hơn. Sự yếu đi của USD cũng thể hiện qua sự phục hồi của JPY và GBP, trước thềm quyết định tăng lãi suất của Ngân hàng Nhật Bản và cắt giảm của Ngân hàng Anh sắp tới.

Ở trong nước, tỷ giá đã bắt đầu hạ nhiệt từ giữa tháng 11. Với dự báo DXY suy yếu, đồng thời nguồn cung USD sẽ dồi dào hơn vào cuối năm nhờ xuất khẩu và kiều hối, MBS cho rằng tỷ giá sẽ chỉ tăng khoảng 2,2 – 2,5% trong năm 2026.



