MSB nhân đôi lợi ích cho khách hàng nhận kiều hối

Thời điểm cuối năm và Tết Nguyên Đán luôn là giai đoạn cao điểm của dòng tiền kiều hối chuyển về Việt Nam. Theo thống kê, Việt Nam liên tục nằm trong nhóm 10 quốc gia nhận kiều hối lớn nhất toàn cầu. Riêng trong năm 2024, tổng lượng kiều hối về nước ước đạt khoảng 16 tỷ USD, tương đương 4% GDP của cả nước. Nguồn lực tài chính quan trọng này không chỉ hỗ trợ đời sống gia đình mà còn đóng vai trò then chốt trong việc bổ sung thanh khoản ngoại tệ, hỗ trợ cán cân thanh toán quốc gia.

Nhằm tối đa hóa lợi ích tài chính và tri ân khách hàng nhận tiền kiều hối, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB) chính thức triển khai chương trình ưu đãi mang tên "Kiều hối sinh lời, x2 ưu đãi", kéo dài từ nay đến hết ngày 31/03/2026. Chương trình được thiết kế để giải quyết hai mối quan tâm lớn nhất của người nhận tiền gồm chi phí giao dịch và hiệu quả chuyển đổi ngoại tệ.

Điểm khác biệt của chương trình nằm ở việc MSB mang lại lợi ích kép: khách hàng không chỉ được giảm/miễn phí rút tiền mặt tại quầy giao dịch, giúp khoản tiền thực nhận được trọn vẹn, mà còn được áp dụng tỷ giá mua ngoại tệ ưu đãi đặc biệt so với niêm yết thông thường. Sự kết hợp này đảm bảo mỗi đồng ngoại tệ khi chuyển về không chỉ được nhận dễ dàng mà còn được sinh lời ngay lập tức, gia tăng đáng kể số tiền cho người nhận.

Cụ thể, khách hàng nhận kiều hối qua tài khoản MSB và có nhu cầu bán ngoại tệ (USD) lấy VND sẽ được hưởng ưu đãi tỷ giá lên đến 50 điểm so với tỷ giá mua chuyển khoản niêm yết. Đây là một lợi thế cạnh tranh, có ý nghĩa lớn khi quy đổi với các khoản tiền lớn, giúp khách hàng nhận được nhiều VND hơn cho cùng một lượng USD, làm gia tăng khả năng chi tiêu và sinh lời trực tiếp từ nguồn kiều hối được người thân gửi về. Chính sách ưu đãi này được áp dụng rộng rãi cho khách hàng có USD trong tài khoản tại MSB, giao dịch tại quầy hoặc qua ứng dụng MSB mBank.

Đồng thời, nhằm giảm gánh nặng chi phí giao dịch, MSB triển khai ưu đãi giảm phí rút ngoại tệ mặt USD cho Khách hàng nhận kiều hối qua kênh SWIFT về tài khoản thanh toán tại MSB, với mức phí mới chỉ còn 0.16% (tối thiểu 2USD) so với mức cũ 0.2% (tối thiểu 2USD). Việc giảm phí rút tiền mặt ngoại tệ là hành động thiết thực giúp người nhận tiền tiết kiệm chi phí trực tiếp, đặc biệt đối với các khoản kiều hối lớn, góp phần giữ trọn vẹn giá trị của dòng tiền hỗ trợ từ nước ngoài.

Đại diện MSB cho biết, đây không chỉ là một chương trình khuyến mãi thông thường, mà còn mang đến cho khách hàng một giải pháp tài chính, được thiết kế nhằm tối đa hóa giá trị sinh lời của nguồn kiều hối, đồng thời tạo động lực cho sự phát triển kinh tế chung. Việc kết hợp giữa ưu đãi tỷ giá cạnh tranh và giảm phí rút ngoại tệ mặt giúp người nhận kiều hối tại Việt Nam tận hưởng trọn vẹn lợi ích, gia tăng giá trị và sinh lời trên mỗi đồng tiền chuyển về. Quan trọng hơn, chính sách ưu đãi này còn là đòn bẩy/động lực khuyến khích dòng tiền kiều hối chuyển về Việt Nam.

Là một trong những ngân hàng thương mại hàng đầu với các sản phẩm và dịch vụ thanh toán quốc tế đa dạng, kết quả kinh doanh mảng kiều hối của MSB ghi nhận nhiều điểm sáng đáng chú ý, thể hiện cả ở quy mô doanh số, tốc độ tăng trưởng và hiệu quả sinh lời. Không chỉ cung cấp dịch vụ nhận kiều hối từ nước ngoài, MSB còn cung cấp dịch vụ chuyển tiền quốc tế, đáp ứng đa dạng các nhu cầu từ du học, du lịch, công tác, khám chữa bệnh, định cư, trợ cấp thân nhân ở nước ngoài hay các giao dịch chuyển tiền hợp pháp khác cùng các chương trình ưu đãi miễn phí chuyển tiền vào các dịp Lễ, Tết và tỷ giá cạnh tranh…

