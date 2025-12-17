Lãi suất liên ngân hàng giảm sâu, NHNN giảm mạnh lượng OMO chào thầu

Ngày 16/12, lãi suất chào bình quân liên ngân hàng VND giảm mạnh 0,25 – 1,00 điểm % ở tất cả các kỳ hạn từ 1 tháng trở xuống so với phiên đầu tuần, giao dịch tại: qua đêm 5,30%; 1 tuần 5,80%; 2 tuần 6,70% và 1 tháng 7,15%.

Trên kênh cho vay cầm cố giấy tờ có giá (OMO), phiên 16/12, Ngân hàng Nhà nước chào thầu tổng cộng 8.000 tỷ đồng, gồm: 1.000 tỷ đồng ở mỗi kỳ hạn 7 ngày, 14 ngày và 91 ngày, 5.000 tỷ đồng ở kỳ hạn 28 ngày, lãi suất đều ở mức 4,5%. Lượng OMO chào thầu giảm mạnh so với mức 17.000 tỷ đồng trong phiên 15/12.

Kết quả, chỉ có hơn 4.311 tỷ đồng trúng thầu, trong đó có 3.435 tỷ đồng ở kỳ hạn 28 ngày, 876 tỷ đồng ở kỳ hạn 91 ngày, không có khối lượng trúng thầu ở các kỳ hạn 7 ngày và 14 ngày. Trong khi có 11.750 tỷ đồng đáo hạn.

Như vậy, Ngân hàng Nhà nước hút ròng hơn 7.439 tỷ đồng từ thị trường trong phiên hôm qua. Lượng OMO lưu hành giảm về còn 367.584 tỷ đồng.

Trước đó, lãi suất liên ngân hàng đã tăng mạnh trong nửa đầu tháng 12 và đạt mức trên 7% – cao nhất trong 3 năm trở lại đây, bất chấp hoạt động hỗ trợ mạnh mẽ của Nhà điều hành qua kênh OMO với số dư lưu hành cao kỷ lục.

Trong bối cảnh trên, Ngân hàng Nhà nước đã kích hoạt nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ với các tổ chức tín dụng nhằm "giải cơn khát" thanh khoản VND.

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước mua USD từ các ngân hàng tại tỷ giá 23.945 VND/USD và sau 14 ngày bán lại ở mức 23.955 VND/USD. Về bản chất, ngân hàng thương mại giao USD cho NHNN và nhận lại VND ngay lập tức, rồi hai tuần sau mua lại USD theo tỷ giá đã ấn định. Điều này giúp NHNN bơm VND vào hệ thống bằng chính nguồn USD trong hệ thống ngân hàng – một loại tài sản có tính thanh khoản cao nhưng lâu nay chưa được sử dụng triệt để trong điều tiết thị trường tiền tệ.

Trong chưa đầy một tuần, từ ngày 5 đến 9/12, Ngân hàng Nhà nước đã hai lần thực hiện nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ (FX Swap) với khối lượng tối đa mỗi phiên là 500 triệu USD.

Theo ông Phạm Chí Quang, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, động thái trên là nhằm đáp ứng nhu cầu thanh khoản cho thị trường, nhất là dịp cuối năm, bên cạnh kênh cung ứng tiền qua kênh nghiệp vụ thị trường mở.