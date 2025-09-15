NHNN chỉ đạo các ngân hàng tiếp tục tiết giảm chi phí để hạ lãi suất cho vay, kiểm soát chặt chẽ tín dụng lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro

Tại Hội nghị, NHNN đã quán triệt, chỉ đạo và yêu cầu các TCTD nghiêm túc thực hiện các quy định liên quan đến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và NHNN, bảo đảm hệ thống hoạt động an toàn, bền vững, góp phần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn.

Đối với hoạt động cấp tín dụng, NHNN đề nghị các TCTD tiếp tục tiết giảm chi phí, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tăng cường chuyển đổi số… để có dư địa giảm mặt bằng lãi suất cho vay; hướng tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng truyền thống của nền kinh tế (đầu tư, xuất khẩu, tiêu dùng) và các động lực tăng trưởng mới (khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn…);

Đồng thời, tập trung thực hiện các nội dung theo chỉ đạo của NHNN và Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ cấp bách, quyết liệt trong ngăn chặn, giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường và quy định tiêu chí môi trường xác nhận dự án đầu tư thuộc danh mục phân loại xanh; tiếp tục rà soát hoàn thiện quy định nội bộ quản lý rủi ro về môi trường hoạt động cấp tín dụng theo quy định tại Thông tư số 17/2022/TT-NHNN của NHNN;

Bên cạnh đó, kiểm soát chặt chẽ dòng vốn tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, khi cấp tín dụng TCTD cần lưu ý đảm bảo hoạt động an toàn hiệu quả theo các chỉ đạo của NHNN tại Chỉ thị số 01/CT-NHNN hàng năm và Công văn số 6550/NHNN-TD ngày 29/7/2025;

Rà soát để đảm bảo công tác báo cáo thống kê số liệu đối với các ngành, lĩnh vực, lĩnh vực ưu tiên chính xác, đầy đủ, phản ánh thực chất kết quả tín dụng của ngành ngân hàng theo đúng thực tế diễn biến thị trường cũng như định hướng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ;

Tiếp tục chủ động và quan tâm trong việc xem xét tài trợ vốn cho các dự án trọng điểm khả thi, hiệu quả; triển khai các chương trình tín dụng cho vay nhà ở xã hội, đầu tư hạ tầng, công nghệ số, hỗ trợ liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm lúa gạo chất lượng cao…

Đối với công tác kiểm soát, kiểm toán và kiểm tra nội bộ, NHNN yêu cầu Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban Kiểm soát các TCTD phải nhận thức đúng tầm quan trọng, vai trò của công tác kiểm soát, kiểm toán nội bộ và kiểm tra, giám sát tuân thủ, đảm bảo thực hiện đúng các quy định tại Thông tư 13/2018/TT-NHNN (đã được sửa đổi, bổ sung) và các quy định pháp luật có liên quan; coi đây là công cụ hữu hiệu trong quản trị rủi ro của TCTD;

Rà soát, ban hành và chỉnh sửa kịp thời các quy định nội bộ, bảo đảm tuân thủ pháp luật, loại bỏ quy định chồng chéo, thiếu chặt chẽ;

Nâng cao chất lượng kiểm toán nội bộ: Xây dựng kế hoạch kiểm toán theo định hướng rủi ro, tập trung vào các lĩnh vực trọng yếu (cấp tín dụng lớn, nợ xấu, đầu tư tài chính, bảo hiểm, trái phiếu doanh nghiệp, công nghệ thông tin). Kiểm toán nội bộ cần nêu rõ nguyên nhân, trách nhiệm, kiến nghị xử lý cụ thể đối với từng vi phạm để làm cơ sở cho quản trị rủi ro;

Bổ sung nguồn nhân lực cho Kiểm toán nội bộ, Ban Kiểm soát và bộ phận kiểm tra, giám sát tuân thủ; tăng cường đào tạo chuyên sâu về quản trị rủi ro, phân tích dữ liệu, công nghệ tài chính, phòng chống rửa tiền, an ninh mạng;

Tăng cường ứng dụng công nghệ: Đẩy mạnh sử dụng phân tích dữ liệu lớn (big data), trí tuệ nhân tạo (AI), tự động hóa quy trình để kiểm toán liên tục, giám sát theo thời gian thực, cảnh báo sớm rủi ro.