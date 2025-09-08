Thủ tướng yêu cầu NHNN tăng cung vàng để ổn định thị trường nhưng không để lợi dụng chính sách

Phát biểu tại cuộc họp với Hội đồng Tư vấn chính sách diễn ra vào chiều ngày 7/9, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết Chính phủ đã chỉ đạo tích cực các giải pháp để ổn định thị trường vàng, yêu cầu Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu, thực hiện ngay, tăng cung để cân bằng cung cầu nhưng không để lợi dụng chính sách; đồng thời có các giải pháp ngăn chặn đầu tư, tích trữ, chống đầu cơ, buôn lậu, tăng cường kiểm tra, giám sát.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc họp với Hội đồng Tư vấn chính sách - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tại Công điện 159 ngày 7/9 về điều hành chính sách tài khóa - tiền tệ, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Ngân hàng Nhà nước theo dõi sát diễn biến giá vàng thế giới và trong nước, khẩn trương theo thẩm quyền thực hiện các giải pháp, công cụ cần thiết theo quy định để bình ổn, ổn định thị trường vàng, thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng quốc tế và giá vàng trong nước, không để tác động tiêu cực đến tỷ giá, lãi suất, thị trường tiền tệ, ngoại hối và an toàn, an ninh tài chính tiền tệ quốc gia, tác động xấu đến ổn định kinh tế vĩ mô.

Đồng thời, Thủ tướng cũng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước tăng cường thanh tra, kiểm tra để phát hiện và xử lý nghiêm, dứt điểm các vi phạm, nhất là các hành vi thao túng, găm hàng đẩy giá, buôn lậu, đầu cơ, trục lợi, kinh doanh trái phép… gây bất ổn thị trường vàng.

Chỉ đạo của Thủ tướng đưa ra trong bối cảnh giá vàng liên tục tăng giá trong hơn hai tuần qua.

Tại cuộc Họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 tổ chức ngày 6/9, Phó Thống đốc Đoàn Thái Sơn cho biết, đợt tăng giá vàng vừa qua là do ba yếu tố chính. Thứ nhất là giá vàng thế giới tăng rất cao. Thứ hai là kỳ vọng và tâm lý của thị trường rằng giá vàng sẽ tăng tiếp, dẫn đến nhu cầu mua vàng của người dân tăng rất cao. Trong khi đó, nguyên nhân nữa là nguồn cung do đang trong quá trình chuyển đổi cơ chế quản lý vàng theo cơ chế mới, nên NHNN tạm thời dừng việc bán vàng SJC ra thị trường.

Số liệu của NHNN cho thấy nhu cầu vàng dự trữ của các doanh nghiệp vàng không cao, vì vàng khác các mặt hàng khác là không thể dự trữ do chi phí vốn rất lớn.

Về tình hình thị trường vàng, Phó Thống đốc cho biết NHNN cũng mới kết thúc đợt thanh tra đối với tất cả các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn cũng như ngân hàng thương mại có mảng kinh doanh vàng lớn và đang trong quá trình triển khai thực hiện kết luận thanh tra.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, NHNN sẽ tăng cường triển khai thanh tra, kiểm tra để làm rõ việc này cùng với các bộ ngành liên quan để xử lý các vi phạm nếu có.

"Quan trọng nhất là phải khẩn trương triển khai các giải pháp điều hành thị trường vàng theo cơ chế mới mà Chính phủ đã thông qua", Phó Thống đốc Đoàn Thái Sơn nhấn mạnh.