Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ngân hàng Nhà nước tạm thời dừng bán vàng ra thị trường, mới kết thúc đợt thanh tra tất cả doanh nghiệp và ngân hàng kinh doanh vàng lớn

07-09-2025 - 10:56 AM | Tài chính - ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước tạm thời dừng bán vàng ra thị trường, mới kết thúc đợt thanh tra tất cả doanh nghiệp và ngân hàng kinh doanh vàng lớn

Đây là những thông tin được Phó Thống đốc Đoàn Thái Sơn cho biết tại cuộc Họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 tổ chức ngày 6/9.

Tại cuộc Họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 tổ chức ngày 6/9, Phó Thống đốc Đoàn Thái Sơn đã thay mặt Ngân hàng Nhà nước báo cáo về tình hình quản lý thị trường vàng.

Phó Thống đốc Đoàn Thái Sơn thông tin, một tuần gần đây, giá vàng thế giới tăng vọt, quy đổi sang tiền Việt Nam đã tăng hơn 3 triệu đồng/lượng. Cùng lúc đó, một phần hoạt động truyền thông về giá vàng tăng, tạo tâm lý kỳ vọng giá vàng phá đỉnh lên 3.500 USD/ounce lan rộng, khiến nhu cầu mua vàng tích trữ tăng mạnh.

Theo Phó Thống đốc, đợt tăng giá vàng vừa qua là do ba yếu tố chính. Thứ nhất là giá vàng thế giới tăng rất cao. Thứ hai là kỳ vọng và tâm lý của thị trường rằng giá vàng sẽ tăng tiếp, dẫn đến nhu cầu mua vàng của người dân tăng rất cao. Trong khi đó, nguyên nhân nữa là nguồn cung do đang trong quá trình chuyển đổi cơ chế quản lý vàng theo cơ chế mới, nên NHNN tạm thời dừng việc bán vàng SJC ra thị trường.

Số liệu của NHNN cho thấy nhu cầu vàng dự trữ của các doanh nghiệp vàng không cao, vì vàng khác các mặt hàng khác là không thể dự trữ do chi phí vốn rất lớn.

Về tình hình thị trường vàng, NHNN cũng mới kết thúc đợt thanh tra đối với tất cả các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn cũng như ngân hàng thương mại có mảng kinh doanh vàng lớn và đang trong quá trình triển khai thực hiện kết luận thanh tra.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, NHNN sẽ tăng cường triển khai thanh tra, kiểm tra để làm rõ việc này cùng với các bộ ngành liên quan để xử lý các vi phạm nếu có.

"Quan trọng nhất là phải khẩn trương triển khai các giải pháp điều hành thị trường vàng theo cơ chế mới mà Chính phủ đã thông qua", Phó Thống đốc Đoàn Thái Sơn nhấn mạnh.

Phó Thống đốc: NHNN sẽ phối hợp với Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ để quản lý thị trường vàng

Mạnh Đức

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Phó Thống đốc nói về định hướng điều hành chính sách tiền tệ trong thời gian tới

Phó Thống đốc nói về định hướng điều hành chính sách tiền tệ trong thời gian tới Nổi bật

Thủ tướng: Không để thị trường vàng bị thao túng, cần xác định rõ có hiện tượng thổi giá chứng khoán hay không

Thủ tướng: Không để thị trường vàng bị thao túng, cần xác định rõ có hiện tượng thổi giá chứng khoán hay không Nổi bật

Phó Thống đốc: Lạm phát trong thời gian qua đáng lo ngại, nếu tiếp tục có dấu hiệu tăng, cần có ngay các biện pháp điều hành đón đầu

Phó Thống đốc: Lạm phát trong thời gian qua đáng lo ngại, nếu tiếp tục có dấu hiệu tăng, cần có ngay các biện pháp điều hành đón đầu

10:40 , 07/09/2025
Giá vàng sáng nay quay đầu giảm

Giá vàng sáng nay quay đầu giảm

08:39 , 07/09/2025
Cổ phiếu ngân hàng liệu có tiếp tục tăng giá?

Cổ phiếu ngân hàng liệu có tiếp tục tăng giá?

08:00 , 07/09/2025
Phó Thống đốc: NHNN sẽ phối hợp với Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ để quản lý thị trường vàng

Phó Thống đốc: NHNN sẽ phối hợp với Bộ Công an, Thanh tra Chính phủ để quản lý thị trường vàng

21:25 , 06/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên