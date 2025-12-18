Cổ phiếu HDBank tăng mạnh trong ngày đặc biệt

Trong phiên giao dịch ngày 18/12, nhóm cổ phiếu ngân hàng ghi nhận diễn biến tích cực hơn mặt bằng chung, với sắc xanh chiếm ưu thế và nhiều mã tăng giá cùng thanh khoản tốt, tiếp tục đóng vai trò nâng đỡ thị trường.

Kết phiên, toàn ngành ghi nhận 16 mã tăng, 8 mã giảm và 3 mã đứng giá tham chiếu. Trong đó, HDB tăng mạnh nhất ngành khi đóng cửa tại 25.600 đồng/cp, xanh 3,43% và thanh khoản đạt hơn 27,1 triệu cổ phiếu, thuộc nhóm giao dịch sôi động nhất ngành. Kể từ đầu tuần đến nay, cổ phiếu này đã tăng tổng cộng gần 10% và là mã có diễn biến ấn tượng nhất ngành ngân hàng.

Cổ phiếu HDB bật tăng mạnh trong bối cảnh hôm nay là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức và cổ phiếu thưởng với tổng tỷ lệ gần 30%. Theo đó, cổ đông nắm giữ 100 cổ phiếu HDB sẽ nhận thêm 29,69 cổ phiếu mới, bao gồm cổ tức 25% từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024 và cổ phiếu thưởng 4,69% phát hành từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ.

Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của HDBank sẽ tăng từ 38.594 tỷ đồng lên hơn 50.053 tỷ đồng, ngân hàng vào nhóm có quy mô vốn lớn trên hệ thống. Nguồn lực này giúp HDBank tiếp tục củng cố năng lực tài chính, cải thiện hệ số an toàn vốn theo Basel II/III, đồng thời mở rộng dư địa cho chiến lược tăng trưởng, số hóa và phát triển hệ sinh thái tài chính - ngân hàng.

Nhiều năm qua, HDBank là ngân hàng duy trì chính sách cổ tức cao và liên tục, dựa trên nền tảng lợi nhuận tăng trưởng bình quân trên 25%/năm. Việc chi trả với tỷ lệ gần 30% - cao hơn kế hoạch đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên 2025 - là kết quả tích cực của ngân hàng trong hoạt động kinh doanh và quản trị vốn.

Theo đánh giá của Chứng khoán SSI, sau khi hoàn tất, vốn điều lệ của HDBank sẽ vượt 50 nghìn tỷ đồng, đánh dấu một cột mốc chiến lược, giúp ngân hàng đáp ứng điều kiện tham gia hoạt động sản xuất vàng miếng theo quy định mới.

Nhóm phân tích kỳ vọng đà tăng trưởng lợi nhuận HDBank sẽ tăng tốc trong quý 4/2025, với lợi nhuận trước thuế (LNTT) dự báo đạt 5.700 tỷ đồng (+40% so với cùng kỳ), được hỗ trợ bởi tăng trưởng tín dụng mạnh hơn, chất lượng tài sản cải thiện, và sự phục hồi của thu nhập phí.

Chứng khoán SSI ước tính LNTT của HDBank có thể đạt 20.500 tỷ đồng (+22,6% so với cùng kỳ) trong năm 2025 và 24,5 nghìn tỷ đồng (+19,6% so với cùng kỳ) trong năm 2026. Triển vọng năm 2026 được củng cố bởi tăng trưởng tín dụng mạnh khi việc HDBank tham gia tái cơ cấu Vikki Bank sẽ trở thành động lực quan trọng giúp duy trì đà tăng trưởng tín dụng, qua đó cải thiện thị phần của ngân hàng trong năm tới. Bên cạnh đó, việc chủ động trích lập dự phòng và xử lý nợ xấu sẽ là yếu tố then chốt giúp nâng cao chất lượng tài sản của HDBank.

Cùng với HDB, nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn cũng ghi nhận mức tăng giá tốt trong phiên giao dịch 18/12 như SHB (+2,55%), STB (+1,69%), TCB (+1,23%), VPB (1,07%), MBB (1,02%).

Ở chiều ngược lại, một số mã ngân hàng chịu áp lực điều chỉnh. CTG giảm hơn 1% xuống 34.350 đồng/cp; EIB giảm 0,92% xuống còn 21.450 đồng/cp; ACB giảm 0,63%, đóng cửa tại 23.850 đồng/cp; VIB giảm 0,57% về 17.500 đồng/cp. Các mã như NVB, SGB và VBB cũng kết phiên trong sắc đỏ.

Về thanh khoản, nhóm cổ phiếu ngân hàng tiếp tục là điểm đến của dòng tiền khi nhiều mã duy trì khối lượng giao dịch ở mức cao. SHB dẫn đầu toàn thị trường với gần 73 triệu cổ phiếu được khớp lệnh. HDB ghi nhận thanh khoản hơn 27 triệu cổ phiếu, trong khi MBB và TCB có mức giao dịch lần lượt ở mức 13 triệu và 9 triệu đơn vị.

Đối với giao dịch khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục hoạt động chọn lọc. Trong đó, khối này mua ròng tại một số cổ phiếu ngân hàng có nền tảng vốn hóa lớn và thanh khoản cao như MBB (94,8 tỷ đồng), TCB (54,7 tỷ đồng), SHB (46,5 tỷ đồng) và VPB (39,1 tỷ đồng) góp phần hỗ trợ giá trong phiên.