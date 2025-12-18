Lãi suất liên ngân hàng tiếp tục giảm, kênh cho vay OMO của NHNN bị 'ế', tỷ giá USD tự do mất mốc 27.000 đồng

Trong phiên giao dịch ngày 17/12, lãi suất chào bình quân liên ngân hàng VND tiếp tục xu hướng giảm từ 0,05 đến 0,80 điểm phần trăm ở tất cả các kỳ hạn từ 1 tháng trở xuống so với phiên trước. Cụ thể, lãi suất kỳ hạn qua đêm giảm về mức 4,50%/năm, kỳ hạn 1 tuần là 5,00%/năm, 2 tuần là 6,50%/năm và 1 tháng là 7,10%/năm.

Trên kênh cho vay cầm cố giấy tờ có giá (OMO), trong phiên 17/12, Ngân hàng Nhà nước chào thầu 1.000 tỷ đồng ở mỗi kỳ hạn 7 ngày, 28 ngày và 91 ngày, với lãi suất cùng ở mức 4,5%. Tuy nhiên, không có khối lượng nào trúng thầu ở cả ba kỳ hạn. Đây là phiên giao dịch hiếm hoi trong năm 2025 mà không có OMO trúng thầu.

Trong khi đó, có 6.897 tỷ đồng OMO đáo hạn, NHNN không phát hành tín phiếu, qua đó hút ròng 6.897 tỷ đồng khỏi thị trường. Tính đến cuối phiên, khối lượng lưu hành trên kênh cầm cố giảm về gần 360.687 tỷ đồng.

Trên thị trường liên ngân hàng, tỷ giá USD/VND chốt phiên 17/12 tại 26.335 VND/USD, giảm nhẹ 5 đồng so với ngày 16/12. Trên thị trường tự do, tỷ giá USD mua vào giữ nguyên, còn tỷ giá bán ra giảm 50 đồng, giao dịch quanh mức 26.900 – 26.950 VND/USD. Hiện giá USD tự do đang ở mức thấp nhất hai tháng qua.