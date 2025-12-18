Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

BIDV vừa tăng mạnh lãi suất tiết kiệm online lần thứ hai trong chưa đầy một tuần

18-12-2025 - 10:51 AM | Tài chính - ngân hàng

Vào cuối tuần trước, nhà băng lớn nhất hệ thống cũng đã tăng mạnh lãi suất huy động tiền gửi online ở hầu hết kỳ hạn.

Sau khi tăng lãi suất huy động tại quầy, ngày 18/12, BIDV tiếp tục điều chỉnh lãi suất huy động trực tuyến đối với tiền gửi VND, với mức tăng 0,4 – 0,5%/năm ghi nhận ở hầu hết các kỳ hạn.

Theo biểu lãi suất niêm yết, lãi suất tiền gửi trực tuyến các kỳ hạn 1–3 tuần được BIDV giữ nguyên ở mức 0,3%/năm, không thay đổi so với trước. Trong khi đó, lãi suất các kỳ hạn 1 tháng và 2 tháng được điều chỉnh tăng thêm 0,4%/năm, lên mức 3%/năm.

Đối với các kỳ hạn từ 3 tháng đến 5 tháng, BIDV tăng lãi suất huy động trực tuyến thêm 0,5%/năm, lên mức 3,4%/năm. Tương tự, lãi suất tiền gửi trực tuyến các kỳ hạn từ 6 tháng đến 11 tháng cũng được điều chỉnh tăng thêm 0,5%/năm, hiện được niêm yết ở mức 4,5%/năm.

Riêng kỳ hạn 12 tháng, BIDV tăng lãi suất tiết kiệm trực tuyến thêm 0,5%/năm, lên mức 5,2%/năm. Với các kỳ hạn dài từ 13 tháng đến 36 tháng, lãi suất huy động trực tuyến được BIDV điều chỉnh tăng 0,4 - 0,5%/năm, lên mức 5,3%/năm.

Nguồn: BIDV

Đây là lần thứ hai BIDV tăng lãi suất tiết kiệm trên kênh gửi tiền online trong chưa đầy một tuần. Cuối tuần trước, nhà băng lớn nhất hệ thống cũng đã tăng mạnh lãi suất huy động tiền gửi online ở hầu hết kỳ hạn. Cụ thể, BIDV đã nâng thêm 0,6%/năm cho kỳ hạn 1-5 tháng, 0,7 %/năm cho kỳ hạn 6-11 tháng và các kỳ hạn dài 13-36 tháng tăng nhẹ 0,1%/năm.

BIDV hiện là ngân hàng lớn nhất hệ thống cả về quy mô tài sản, tiền gửi khách hàng và dư nợ cho vay. Việc điều chỉnh lãi suất huy động của nhà băng này không chỉ tác động trực tiếp đến người gửi tiền, mà còn có thể tạo hiệu ứng lan tỏa, ảnh hưởng đến mặt bằng lãi suất chung của toàn hệ thống.

