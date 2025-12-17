Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Triệt phá đường dây lừa đảo tại Campuchia gần 1.000 tỉ đồng, bắt 14 nghi phạm

17-12-2025 - 21:15 PM | Tài chính - ngân hàng

Bước đầu cơ quan điều tra xác định nhóm đối tượng đã lừa đảo hàng trăm bị hại trên khắp cả nước, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Triệt phá đường dây lừa đảo tại Campuchia gần 1.000 tỉ đồng, bắt 14 nghi phạm- Ảnh 1.

Nhóm đối tượng trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia tại Campuchia bị triệt phá

Công an tỉnh Quảng Trị vừa đấu tranh thành công chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô đặc biệt lớn, do Nguyễn Tiến Thiết (tên gọi khác là "Hải", SN 1992; trú xã An Châu, tỉnh Nghệ An) cầm đầu. Đường dây này hoạt động xuyên quốc gia, sử dụng công nghệ cao, với số tiền chiếm đoạt ước tính gần 1.000 tỉ đồng. Đến nay, lực lượng chức năng đã bắt giữ 14 đối tượng liên quan.

Các nghi phạm bị bắt gồm: Nguyễn Tiến Thiết, Nguyễn Duy Tố, Nguyễn Thị Hải, Hỗ Sỹ Trường (tỉnh Nghệ An); Trần Thùy Trang (tỉnh Quảng Trị); Phan Thanh Ngọc Hoàng Linh (tỉnh Đồng Tháp); Trương Thị Hạnh (tỉnh Lâm Đồng); Trần Văn Huy (tỉnh Đắk Lắk); Nguyễn Thị Huỳnh Như, Nguyễn Long Phú, Võ Trung Thiện (tỉnh An Giang); Lê Văn Bảo, Bùi Thị Oanh (tỉnh Tây Ninh); Mai Thị Tiến (tỉnh Hà Tĩnh).

Riêng Nguyễn Thị Tú Anh (tỉnh An Giang) do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên cơ quan điều tra áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo Công an tỉnh Quảng Trị, qua công tác xác minh nguồn tin tố giác tội phạm, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng có trụ sở hoạt động tại Campuchia. Các đối tượng sử dụng thủ đoạn "giả danh luật sư", "công ty luật" tiếp cận những nạn nhân từng bị lừa đảo trên không gian mạng, hứa hẹn hỗ trợ thu hồi lại số tiền đã mất.

Sau khi tạo được niềm tin, nhóm này đưa ra nhiều lý do để yêu cầu bị hại nộp các khoản "phí thu hồi", "phí hồ sơ", "phí pháp lý" vào những tài khoản ngân hàng do chúng cung cấp, rồi chiếm đoạt.

Cuối tháng 11-2025, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an TP.HCM, Công an các tỉnh Tây Ninh, An Giang và Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Tây Ninh) triển khai 5 tổ công tác, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ tại khu vực biên giới để kịp thời truy bắt các đối tượng khi nhập cảnh về Việt Nam.

Trong quá trình truy bắt, một số nghi phạm thuê ô tô tìm cách bỏ trốn về sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Ban chuyên án đã kịp thời phối hợp với Công an TP.HCM và Công an tỉnh Tây Ninh tổ chức truy đuổi, bắt giữ thành công.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định nhóm đối tượng đã lừa đảo hàng trăm bị hại trên khắp cả nước, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Số tiền chiếm đoạt ước tính gần 1.000 tỉ đồng. Lực lượng chức năng đã thu hồi khoảng 300 triệu đồng và đang tiếp tục phối hợp với các ngân hàng để làm rõ, phong tỏa, thu hồi thêm tài sản do phạm tội mà có.

Ban chuyên án đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan và kêu gọi những người đang lẩn trốn tại Campuchia sớm về nước đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.


Theo Hoàng Phúc

Tiền phong

